Paşinyan Azərbaycan sərhədindəki problemdən sui-istifadə edir

“Ermənistanda gələn ay seçkidir. Nikol Paşinyan çalışır ki, publikaya işləsin. Bilir ki, sərhəd daxilində Qara göl Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan oranı ötən əsrin 80-cı illərində yasaqlıq bölgə elan edib. Yəni Qara göl Azərbaycanın qorunan təbiət ərazisidir”.



Bunu Reyting.az-a politoloq Cümşüd Nuriyev mayın 12-dən bu yana Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı yaranan mübahisədən danışarkən deyib.



Ermənistanın Baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın Qara göl problemi ilə bağlı dərhal Fransa prezidenti Emmanuel Makrona zəng etməsinə gəldikdə, politoloq bildirib ki, bu, anlaşılandır:



“Nəzərə almaq lazımdır ki, Makronun da seçkiləri yaxınlaşır. Makron erməni diasporunun tam dəstəyini almağa çalışır. Həm də Paşinyan Avropayönümlü siyasətçi olduğunu göstərmək istəyir. Çünki indi onun əsas problemi Tonoyanın Baş nazir olmaq istəyidir. Söhbət Ermənistanın həyasız ombudsmanından gedir. Odur ki, indi Paşinyan çıxış yolu axtarır. Paşinyan Qarabağ müharibəsində hər şeyi üz-gözünə bulaşdırdı, ikinci dəfə isə özünü bulaşdıracaq. Amma unutmasın ki, Azərbaycanın dəmir yumruğu yerindədir. Birinci dəfə naqdaunda düşmüşdüsə, indi nakauta düşəcək”.



Putin-Paşinyan danışıqlarına da diqqət çəkən C. Nuriyev əlavə edib ki, ruslar heç zaman Azərbaycana qarşı səmimi olmayıb: “Əslində Moskva Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasını istəmir, amma başqa yolu da yoxdur. Bilir ki, Köçəryanı hakimiyyətə gətirə bilməyəcək. Odur ki, üzdə Paşinyanı dəstəkləyir, arxada öz işini görmək istəyir.



Azəbaycan prezidentinin Naxçıvandakı çıxışının nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, münaqişə yoxdur, ona son qoyulub, Dağlıq Qarabağ və statusu məsələsi heç vaxt olmayacaq, Ermənistan qalxsa, yumuruq görəcək və heç kəs bizim daxili işimizə qarışmasın. Ümumi kontekstdən çıxarılan nəticələr bunlardır. Təbii ki, Rusiya bunu qəbul etmək istəmir”.



C. Nuriyev bildirib ki, sərhəddə ermənilərin hay-küyü, yaratmaq istədiyi təxribatlar gözlənilən olsa da, bu, hərbi qarşıdurmaya çevrilməyəcək:



“Ermənistan müharibəyə getməyəcək. Məncə, çalışdılar ki, Azərbaycanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə üz-üzə qoysunlar. Bu da alınmadı. Azərbaycan GPS sistemi ilə sərhədlərini müəyyən edir. Bunu yüksək çinli erməni zabitləri də bilir. Paşinyan, Makron nə istəyir, desin.



Rusiya da bizə qarşı qərəzli siyasətindən əl çəkmir. Amma Azərbaycan düzgün yoldadır. Biz dövlət və millət olaraq prezidentimizin yanındayıq”.