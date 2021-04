Azərbaycanın rəsmi milyonçuları - SİYAHI Tarix: Bu gün, 15:05 | Çap et

Index.az iqtisadayyat, maliyyə və biznes portalı Azərbaycanın rəsmi milyonçularının siyahısını tərtib edib. Söhbət bankların və sığorta şirkətlərinin səhmdarlarından gedir. Qeyd edək ki, yalnız bank və sığorta sektorunda hesabatlılığın əlçatan olması araşdırmaya təsirsiz ötüşməyib.



İndex.az hesablama zamanı yalnız saytlarda yerləşdirilən hesabatlara istinad edib. Əsas meyar kimi həmin şəxslərin səhmdar (nizamnamə) kapitalındakı payı götürülüb. Üstəlik, əlavə olaraq oxucular üçün səhmdarların 2020-ci ildə əldə etdiyi dividendlərin həcmi də təqdim edilib. Lakin istənilən şəxs bankın/sığorta şirkətinin hesabatına daxil olaraq onların ötən illər ərzində əldə etdiyi qazanca nəzər sala bilər.



Araşdırmalar göstərir ki, "Premium Bank"ın sahibi Zərifə Mehdiyeva ölkənin ən zəngin səhmdarıdır. O, adıçəkilən bankın səhmdar kapitalına 130.6 milyon manat yatırıb. Ötən il isə "Premium Bank" ona əlavə olaraq 3.3 milyon manat qazandırıb.



Bu şəxsi tanımayanlar üçün qeyd edək ki, Zərifə Mehdiyeva "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) prezidenti Cahangir Əsgərovun həyat yoldaşıdır. O həm də "Gazelli" şikrətlər qrupunun təsisçisidir.



Vaxtilə Hikmət İsmayılov "Bank of Baku" və "AFB Bank"ın səhmlərini alanda mətbuat bu şəxsə bu cür iltifat etmişdi: "Ölkənin ilk milyonçusu...".

Təbii ki, İsmayılov ilk milyonçu deyildi. Bu şəxs haqqında məlumat tapmaq çətindir. Mətbuat yazır ki, o, fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun bacanağıdır. Yeri gəlmişkən, Hikmət İsmayılov "AFB Bank" və "Bank of Baku"ya toplamda 86.4 milyon manat yatırıb. Təkcə 2020-ci ildə iş adamı iki bankdan 15 milyon manat qazanıb.



Ölkənin tanınmış bankirlərindən olan Eldar Qəribovun, necə deyərlər, bir əli "Unibank"ın üstündədir. İndiyədək investor banka dəfələrlə yatırım edib və son məlumata əsasən, bankın səhmdar kapitalında 108.6 milyon manatı var. O, səhdmar qismində ötən il 9.5 milyon manat qazanc əldə edib. Qəribov həm də bankın Müşahidə Şurasının sədridir.