Ağ Evin silah təhdidi kimə ünvanlanıb? - "Bir prezident ki, vitse-prezident Kamala Harrisi özündən ağıllı bilə..."

ABŞ Prezidenti Co Baydenin qondarma erməni soyqrımını tanıması dünyada gedən siyasi proseslərin gərginliyini bir az da artırıb.



NATO dövləti olan Türkiyəyə qarşı mövqe sərgiləyib ermənilərin tarixi saxtakarlığını "soyqrım" kimi qələmə vermək, elə ilk növbədə Amerikanın özünün demikratiya prinsip və anlayışlarına daban-dabana ziddir.



Amerika prezidentinin senat kimi davranaraq erməni lobbisinin təsirinə düşməsi, ABŞ-ın siyasi arenadakı imicinə də zərbədir. İndi Amerika rəsmiləri Co Baydenin qondarma soyqrımı ilə bağlı çıxışının Türkiyəyə qarşı təzyiq məqsədi güdmədiyini sübut etməyə çalşırlar.



Belə ki, ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken ötən gün xarici jurnalistlərlə onlayn görüşü zamanı deyib ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden Osmanlı imperiyasında baş verən hadisələr və “erməni genosidi” haqda danışarkən günahı Türkiyənin üzərinə qoymağa cəhd etməyib.



“Prezident qeyd edib ki, onun məqsədi qurbanların xatirəsini yad etməkdir, kimisə günahlandırmaq deyil. Əlbəttə, bizim diqqət mərkəzimizdə Osmanlı imperiyasının son günlərində baş verən hadisələr idi”, - deyən dövlət katibi, çox güman ki, öz çıxışının bir siyasətçi deyil, tarixçi nitqi təsiri bağışladığının fərqinə varmamış da deyil.



Lakin bu yenə də Baydenin yanlış qərarını sığortalamır. Entoni Blinkenin nitqinin ikinci hissəsində Türkiyəni və ABŞ-ın digər müttəfiqlərini Rusiyadan silah, xüsusən də "S-400" raket kompleksləri alacaqları təqdirdə sanksiyalara məruz qalacaqlarını deməsi onu sübut edir ki, Birləşmiş Ştatların rəhbəri qondarma erməni soyqrımını tanımaqla, Rusiyadan "S-400" alan Türkiyəni "cəzalandırmaq" istəyib.



Əslinə baxsaq, Rusiyanın ən çox silah satdığı və ya bağışladığı ölkələrdən biri də Ermənistandır. Təxminən bir ay əvvəl Rusiya ilə bundan sonra da hərbi əməkdaşlığı yüksək səviyyəyə qaldıracaqlarını bar-bar bağıran Paşinyan idi, başqası yox. Üstəlik Rusiyanın satışı qadağan olan "İskəndər-M" ballistik raketlərinin də Ermənistanın əlinə necə keçməsi nədənsə ABŞ-ı narahat etmir.



Bunların üzərindən bir də ABŞ Prezidenti qondarma erməni soyqrımını tanıyır. Onda belə çıxır ki, ABŞ dövlət katibinin Rusiyadan silah alanlara sanksiya tətbiq olunacağı təhdidi Türkiyəyə ünvanlanıb.



Sabiq dövlət müşaviri, politoloq Qabil Hüseynli Cebhe.info-ya açıqlamasında deyib ki, ABŞ-ın yanlış siyasəti işğalçı Rusiyanın əl-qolunu açır:



"Qoca Baydenin qondarma erməni soyqrımı ilə bağlı söylədikləri dünyadakı ictimai-siyasi mühiti tamam qarışdırdı. İndiyədək Baydendən daha güclü prezidentlər qondarma erməni soyqrımını tanımadıqları və səsləndirmədikləri halda, Baydenin erməni lobbisinin ayağına gedərək, belə bir fikir səsləndirməsi beynəlxalq münasibətlərdəki gərginliyi artıran əsas faktorlardandır.



Entoni Blinkenin fikirlərinə gəldikdə, əlbəttə, onun dedikləri ilə qismən razılaşmaq olar. O saxta soyqrımını tanımaqla aranı qarışdırıb, sonra da ona bəraət qazandırmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmağa nə ehtiyac vardı? Nə olardı ki, Bayden bu soyqrımı iddiasını araşdırsaydı. Heç bir məntiqə əsaslanmayan belə bir fikri dilə gətirib dünyadakı siyasi prosesləri qarışdırıb, sonra da buna bəraət qazandırmağa çalışmağın nə mənası var. Digər tərəfdən də Türkiyə Osmanlı dövlətinin varisi kimi yaranmayıb və o dövrdə baş verənlərə görə müasir Türkiyə Cümhuriyyətini günahlandırmaq axmaqlıqdır.



Əgər bu anım xarakterli idisə, siyasiləşdirilməməliydi. Baydendən öncəki prezidentlər də anım xarakterli çıxışlar ediblər. Amma heç biri "soyqrımı" kəliməsi işlətməyib. Silah satışına gəldikdə, Amerika görmür ki, Rusiya bölgədə Ermənistanı özünün əl buyruqçusuna çevirib, bölgədə onlardan meydanı qızışdırmaq, bu və ya digər dövlətlərin üzərinə qısqırtmaq üçün istifadə edir? Rusiya başqa ölkələrə satdığı silahı Ermənistana pulsuz verir. Üstəlik bununla da yetinməyib Ermənistana canlı qüvvə, təlimçilər göndərir. İş o yerə gəlib çatıb ki, Rusiya ilə Ermənistan hərbçilərindən ibarət birgə hərbi birləşmələr yaradılır. Hər kəs anlayır ki, bölgədə türkəfobiya və islamofobiya siyasəti hökm sürür. Əqli zəifliyi olan, normal qərar qəbul edə bilməyən bir şəxsin dünyanın müqəddəratını həll edəcək qərarlar verməyə mənəvi haqqı yoxdur.



Bir prezident ki, vitse-prezident Kamala Harrisi özündən ağıllı bilə və deyə ki, o, məndən çox ağıllıdır, onun prezidentliyi şübhə doğurmaya bilməz. Əgər vitse-prezident Baydendən ağıllıdırsa, onda niyə Bayden prezident oldu? Qaldı Rusiyadan silah alanlara sanksiya tətbiq ediləcəyi xəbərdarlığına, burada əsas məsələ "S-400" raketləri ilə bağlıdır.



Amma Türkiyə bunları almazdan öncə ABŞ-dan “Patriot” zenit-raket komplekslərini almaq istədi, lakin Birləşmiş Ştatlar satmadı. Ona görə də Türkiyə məcbur olub Rusiyadan "S-400"ləri aldı. Necə olur ki, Amerika bu “Patriot” zenit-raket komplekslərini Niderlandiyaya pulsuz verir, Almaniyada pulsuz yerləşdirir, amma Türkiyəyə satmır. Amerikanın yanlış siyasəti militarist və işğalçı siyasət yürüdən Rusiyanın əl-qolunu açır. Dünyanı bu iki dövlətin ümidinə buraxmaq olmaz. Xalqlar öz müqəddəratını həll etməlidirlər".



Politoloq hesab edir ki, ilk növbədə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün səlahiyyətləri ləğv edilməlidir:



"Təhlükəsizlik Şurası bu gün dünyada təhlükəli bir şuraya çevrilib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da dediyi kimi, 5-lər dünyadan böyük deyil. Hesab edirəm ki, beynəlxalq münasibətlərin yenidən qurulmasının ilk addımı elə birinci növbədə BMT-nin reformasıdır. Bunu həyata keçirmək lazımdır".



