ABŞ Azərbaycanın “könlünü alır”? - “Son hadisələr onu göstərir ki, ümumi tendensiya pis deyil” Tarix: Bu gün, 12:34 | Çap et

Məlum olduğu kimi, ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edərək, "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırıldığını bildirib.



Qeyd edək ki, ABŞ-ın dövlət katibi Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına toxunaraq əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin önəmini qeyd edib.



Enerji təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığı qeyd edərək Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin uğurla icra edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb, Azərbaycanın Əfqanıstanda sülhməramlı missiyada iştirakını yüksək qiymətləndirib.



Həmçinin Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən sonrakı vəziyyətlə, ATƏT-in Minsk Qrupunun gələcək fəaliyyəti ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti ABŞ Prezidentinin “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatının Azərbaycan rəhbərliyi və ictimaiyyəti tərəfindən narahatlıqla qarşılandığını deyib.



Prezidentin İlham Əliyevin bildirdiyi kimi, ABŞ Prezidenti Co Baydenin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı “soyqırım” ifadəsini işlətməsi Türkiyədə olduğu kimi, Azərbaycanda da ciddi narazılıqla qarşılanıb və Birləşmiş Ştatların yeni rəhbərliyi barədə mənfi rəyin yaranmasına səbəb olub.



Sözügedən bəyanatdan sonra dövlət katibinin Azərbaycan Prezidentinə zəng etməsi və ikitərəfli münasibətlərin inkişafından bəhs etməsi, eləcə də “müvəqqəti dayandırılması” deyil, “ləğv edilməsi” zəruri olan 907-ci düzəlişlə bağlı verilən qərar ABŞ- Azərbaycan münasibətlərini məcrasına salmaq cəhdi hesab oluna bilərmi?



Sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Cebhe.info-ya açıqlamasında bildirib ki, son hadisələr Prezident Co Baydenin bəyanatının Ermənistanda keçiriləcək seçkilərə hesablandığını göstərir:



“Bu bəyanatla bağlı müxtəlif mənbələrdən şərhlər verilib - Ermənistandakı ABŞ səfiri, Entoni Blinken də Baydenin bəyanatına aid şərh verib. Sözügedən zəngdə də bu mövzu müzakirə olunub. Baydenin bu bəyanatı verməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, ABŞ sanki Ermənistanda gözlənilən seçkilərdə Qərbyönümlü qüvvələrə dəstək vermək istəyir. Başa düşürük ki, seçkilərdə əsas məsələ Ermənistanın gələcəkdə hansı siyasəti-Rusiyapərəst, yoxsa Qərbyönümlü siyasəti yerinə yeritməsi ilə bağlı olacaq”.



Politoloq hesab edir ki, bu baxımından ümumi tendensiya pis deyil:



“Son faktlar-həmin telefon danışığı və digərləri bu tendensiyanın olduğunu təsdiq edir”.

Cebhe.info