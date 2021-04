Həbsdə olan başçı azadlığa çıxmaq istəyir... - İDDİA Tarix: Bu gün, 07:41 | Çap et

Bir neçə gün öncə mətbuatda rəsmi xəbər yayıldı ki, Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olmuş Ceyhun Cəfərovla bağlı cinayət işinin istintaqı zamanı VURULMUŞ MADDİ ZİYANIN BİR HİSSƏSİNİN ÖDƏNİLMƏSİ TƏMİN EDİLİB.

Məsələyə məhz bundan başlamaq istəyirik.

Cənablar, söhbət avtobusda cibə girəndən, qonşunun toyuğunu oğurlayandan, at oğrusundan, it oğrusundan getmir e, yüksək rütbəli dövlət məmurundan, 100 minlik rayonun rəhbərindən gedir. Həm də rayon rəhbərliyinin mütəşəkkil şəkildə korrupsiya əməllərindən gedir. Başa düşürsünüz ?

Bu adam qatı cinayətkardır.

Necə yəni dəyən ziyan ödənib ?

Həm də bir hissəsi...

Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin apardığı istintaq materiallarından göründüyü kimi...

Rayonun başçısı Ceyhun Cəfərov birinci müavini Tacəddin Novruzov, İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Natiq Kərimov və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında təkrarən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə müxtəlif tabe qurumlara məxsus olan külli miqdarda pul vəsaitlərini mənimsəyib, rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə, təhsil və digər dövlət qurumlarından, bir sıra özəl müəssisələrdən külli miqdar təşkil edən pul vəsaitlərini rüşvət qismində alıb, habelə həyata keçirilmiş tikinti işləri ilə bağlı verdiyi qanunsuz sərəncamlar nəticəsində torpağın üst münbit qatına ağır nəticəli ziyan vurulmasına səbəb olub.

Biz hələ Yaşıllaşdırmanın müdirini, rayondakı Mərkəzi Xəstəxananın direktorunu, rayon Təhsil şöbəsinin müdirini və digərlərini demirik ee.

Bunların hamısını cinayətə qoşan Ceyhun Cəfərov olub. Yəni söhbət mütəşəkkil cinayətkar dəstədən- BANDA-dan gedir.

Bütün bunlar ortada olduğu halda Ceyhun Cəfərov dəyən ziyanı qismən ödəyib azadlığa çıxmaq istəyir həə..??

Sonra da getsin Çexiyada kef eləsin.

Bəli, Ceyhun Cəfərovun yeznəsi Vidadi Zeynalovla Çexiyada ortaq biznesləri var.

Söhbət Rabitə Nazirliyinin həbs edilən və sonra azadlığa çıxan Aparat rəhbəri Vidadi Zeynalovdan gedir.

Bu iki yeznə-qayın Çexiyanın Praqa və Borno şəhərlərində otelçilik biznesi yaradıblar, Çexiyada məşhur istirahət mərkəzi Karlovı Varıda torpaq sahələri, villaları var. Həmin biznesi Ceyhun Cəfərovun qohumu idarə edir.

Bundan əlavə Vidadi Zeynalovun paytaxtın Nəsimi rayonunda 400 kvadrat metrlik böyük bir obyekti var kirayə verilib, paytaxtda 30-a yaxın lüks mənzilləri, Nabranda torpaq sahəsi və daha nələr.

İndi deyirsiniz dövlətə yüz milyonlarla ziyan vuran bu bandit dəstəsi dəymiş ziyan adı altında qəpik-quruş, dilənçi payı ödəyib azadlığa çıxmalı və Avropanın göbəyində kef eləməlidilər?

Eyni cinayətkar dəstənin başçısı – “qlavarı”, keçmiş nazir Əli Abbasov hazırda AMEA-da Ramiz Mehdiyevə məsləhət verir, müşavirlik edir.

Cinayətkar dəstənin başçısı nə məsləhət verə bilər, onun elmə nə faydası ola bilər ?

Təsəvvür edirsiniz, sabiq nazir Əli Abbasov hər ay ən azı 400 min dollar paket alıb.

Bu adam necə azadlıqda ola bilər ?

Bəs Əli Abbasov nə vaxt dövlətə vurduğu ziyanı ödəyəcək ?

Bizə elə gəlir ki, Əli Abbasovun həbsinə ciddi ehtiyac var. //gundelik-baku.com//



