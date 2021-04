Ukraynanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşı “persona non qrata” elan olunub Tarix: Bu gün, 18:18 | Çap et

Ukraynanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşı “persona non qrata” elan olunub.



APA-nın Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, bununla bağlı nota Ukraynanın Moskvadakı səfirliyinə göndərilib.



Ukraynalı diplomat aprelin 30-u günün sonuna qədər Rusiya Federasiyasını tərk etməlidir.



Xatırladaq ki, aprelin 19-da Ukrayna XİN Rusiyanın bu ölkədəki səfirliyinin əməkdaşını “persona non qrata” elan edib.