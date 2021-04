“Baydenin bəyanatından sonra Türkiyə-Rusiya münasibətləri yaxınlaşacaq” Tarix: Dünən, 16:03 | Çap et

ABŞ Prezidenti Co Baydenin bəyanatı fonunda Rusiya-Türkiyə münasibətlərində yaxınlaşma baş verə bilər.



“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Vətən” Partiyasının sədri Doğu Perinçek TASS-a müsahibəsində bildirib.



“Onun bəyanatından sonra Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətləri birmənalı olaraq yaxınlaşacaq. Baydenin bəyanatı Türkiyəyə qarşı, Asiyaya qarşı, Rusiya və Çinə qarşı hücumdur”, - siyasətçi bəyan edib.



Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidentinin bu sözləri Türkiyənin hazırkı dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın administrasiyasını devirmək istəyini bir daha təsdiqləyib. Perinçek hesab edir ki, gələcəkdə Vaşinqton Rusiya və Çinə qarşı yeni tədbirlər də görə bilər.



Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Co Bayden 1915-ci il hadisələrindən danışarkən “soyqırım” ifadəsini işlədib.



ABŞ Prezidenti Co Baydenin bəyanatı fonunda Rusiya-Türkiyə münasibətlərində yaxınlaşma baş verə bilər.“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Vətən” Partiyasının sədri Doğu Perinçek TASS-a müsahibəsində bildirib.“Onun bəyanatından sonra Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətləri birmənalı olaraq yaxınlaşacaq. Baydenin bəyanatı Türkiyəyə qarşı, Asiyaya qarşı, Rusiya və Çinə qarşı hücumdur”, - siyasətçi bəyan edib.Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidentinin bu sözləri Türkiyənin hazırkı dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın administrasiyasını devirmək istəyini bir daha təsdiqləyib. Perinçek hesab edir ki, gələcəkdə Vaşinqton Rusiya və Çinə qarşı yeni tədbirlər də görə bilər.Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Co Bayden 1915-ci il hadisələrindən danışarkən “soyqırım” ifadəsini işlədib.