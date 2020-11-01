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COVID-19-a yoluxanların yaş qruplarına görə faizi açıqlanıb
Tarix: Bu gün, 12:35 | Çap et
COVID-19-a yoluxanların yaş qruplarına görə faizi açıqlanıb
Azərbaycanda COVID-19 xəstələrinin yaş qruplarına görə yoluxma faizi açıqlanıb.

APA “koronavirusinfo”ya istinadən xəbər verir ki, koronavirusa yoluxma 0-9 yaş aralığında 3 faiz, 10-19 yaş aralığında 6 faiz, 20-29 yaş aralığında 16 faiz, 30-39 yaş aralığında 21 faiz, 40-49 yaş aralığında 15 faiz, 50-59 yaş aralığında 18 faiz, 60-69 yaş aralığında 15 faiz, 70-79 yaş aralığında 4 faiz, 80 yaşdan yuxarı insanlar arasında isə 2 faizdir.

Virusa yoluxanların 51 faizi qadın, 49 faizi isə kişidir.

 
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