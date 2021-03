ABŞ Ankara-Moskva yaxınlaşmasından NARAHATDIR Tarix: Bu gün, 09:22 | Çap et

ABŞ prezidenti Co Bayden Avropa İttifaqı liderləri ilə onlayn videogörüş keçirib.



Modern.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, görüşdə Çin, Rusiya və Türkiyə ilə bağlı Brüssellə Vaşinqtonun ortaq siyasəti müzakirə edilib.



Co Baydenin Ankara-Moskva yaxınlaşmasından narahatlığını da ifadə edib.



“Co Bayden Türkiyənin demokratiyadan uzaqlaşması və Ankara ilə Rusiyanın daha sıx təmasından narahat olub”-deyə Bloomberg agentliyi qeyd edib.