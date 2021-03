“60 sent taxıl yığmaq mümkündür, sadəcə...” - Türkiyəli nazir Qarabağda Tarix: Bu gün, 17:55 | Çap et

Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri Bəkir Pakdemirli Qarabağın Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfər edib. Türkiyənin Bakı səfirliyindən verilən məlumata görə, B.Pakdemirli kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov ilə birlikdə Cəbrayıl rayonunda yem bitkiləri toxumu əkiblər.



Ardınca isə Zəngilanda olan nazirlər "Qardaşlıq bağı"nda 5 ha. ərazidə Türkiyədən gətirilən meyvə ağaclarını əkiblər. Bu, iki qardaş dövlət arasında əlaqələrin, birliyin növbəti bariz təzahürüdür.



Türkiyəli nazirin Qarabağa səfəri barədə “Sherg.az”a danışan millət vəkili Aqil Abbas bunu yüksək qiymətləndirdi:



“Əlbəttə, sağ olsun ki, gəlib. O, mütəxəssisdir. Harda nəyi əkmək lazım olduğunu yaxşı bilir. Şübhəsiz, tövsiyələrini verdi. Amma gərək hər şeyi qardaşdan gözləməyək. Özümüz də iş görək. Qarabağda 60 sent taxıl yığmaq mümkündür. Sadəcə torpaq monopolistə yox, kəndliyə verilməlidir. Onda nəticə də, məhsul da olacaq”.