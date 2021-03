Bakıda saxlanılan erməni diversantları Bayden buraxdıracaq? - NƏ BAŞ VERİR? Tarix: Bu gün, 17:54 | Çap et

ABŞ-ın ermənipərəst konqresmenləri prezident Co Bayden ətrafında sülənməyə davam edirlər. Martın 16-da onlar - Adam Şiff, Qas Bilirakis, Frenk Pallone, Devid Valadao və Ceki Speyer bu dəfə Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantların dərhal azadlığa buraxmağa çağıran qətnamə layihəsi təqdim ediblər.



Üstəlik, qətnamə layihəsinin son hissəsində ABŞ Dövlət Departamentindən ATƏT-in Minsk qrupu daxil olmaqla, bütün səviyyələrdə Azərbaycanla işləmək və 10 noyabr sazişinə və beynəlxalq hüquqa əsasən, bütün əsirləri dərhal sərbəst buraxmalı olduğunu Bakıya başa salmaq xahiş edilir.



Erməni qaynağı yazır ki, Nümayəndələr Palatasının 30-a yaxın üzvü artıq qərar layihəsini dəstəkləyib. Lakin bu, hələ heç nə demək deyil.



Əvvəla ona görə ki, söhbət erməni hərbi əsirlərdən yox, dəlilli-sübutlu 10 noyabrdan sonra, yəni müharibə tam bitdikdən sonra qanunsuz şəkildə ərazimizə soxulub 4 hərbçimizi və 1 mülki şəxsimizi öldürən quldur-duversantlardan gedir. Onların çoxu heç də sıravi əsgər, gənc deyil, saqqallı qudurlardır.



İndi deyin: hansı normal ölkədə quldurun, terrorçunun başı tumarlanır? Hərçənd belə anormal, insanlığın üz qarası olan ölkə var - Ermənistan adında. Harada ki, terrorçu-faşistlərin vəsfi çoxdan adiləşib və bu səbəbə onların gözündə erməni heç vaxt terrorçu ola bilməz.



Onların nəzərində erməni ya nasist əlaltısı Qaregin Njde, tayqulaq Andranik, quldur Melko Melkonyan, Xocalı hərbi caniləri – Robert Köçəryan, Seyran Ohanyan, Serj Sərksiyan, Vitali Balasanyan kimi milli qəhrəmanlardır, yaxud da Azərbaycanın “qanunsuz saxladığı” hərbi əsirlər! Halbuki “terrorçu” və “erməni” – az qala, çoxdan sinonim sözlərdir!



Yada salın Parisdə hava limanını partladan (1983) Suriya ermənisi, ASALA üzvü Varujan Karapetyan 2001-ci ildə Fransada cəzasını çəkib Ermənistana ayaq basan kimi necə qəhrəmana çevrildi, hətta ovaxtkı baş nazir Andranik Markaryan tərəfindən qəbul və təbrik edilmişdi. Halbuki istintaqa ifadəsində Karapetyan etiraf eləmişdi ki, əsas hədəfləri Türkiyə sərnişin təyyarəsini içəridən partlatmaq olub, lakin təsadüfən bomba vaxtından əvvəl – kənarda işə düşüb. Bununla belə, ölən 8 nəfər arasında Türkiyə vətəndaşları da var idi...



Eləcə də Azərbaycan xalqına heç bir dəxli olmayan Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçısı Eduard Qriqoryanı Ermənistan hansı hiylə ilə Moskvadan alıb azad elədi. Yeri gəlmişkən, Qriqoryan Azərbaycanda, Sumqayıt şəhərində doğulmamışdı, Ermənistan SSR vətəndaşı idi!



Misalların sayını artırmaq da olar.



Bu da çox maraqlıdır ki, bayrağımızla çəkməsini sildiyi üçün ermənini cəhənnəmə vasil eləmiş Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiyasına görə tumanını başına atan qonşu ölkə 4 hərbçimizi və mülki şəxsimizi xaincəsinə, öz ərazimizdə (!) qətlə yetirən erməni diversant-terrorçuları sırtıqcasına “hərbi əsir” adlandırıb geri istəyir!..



Bəs ABŞ-ın özü? Bəyəm o, Yaxın Şərqdə, başqa yerlərdə ələ keçirdiyi İŞİD-çiləri, terrorçuları sərbəst buraxıb, onlara qarşı humanistlik edib? Amerika türmələrində nə qədər diversant, terrorçu yatır. Nə əcəb konqresmenlər onların azad edilməsi xahişi ilə çıxış eləmirlər? İndi neyləyək, biz də “ABŞ türmələrindəki terrorçulara azadlıq!” qışqıraq?!



Yada salaq ki, keçən ay bu bədnam konqresmenlər Co Baydenə ünvanladıqları təxribatçı müraciətdə Ağ Ev başçısını “artsax işinə ədalətli yanaşmağa”, “artsaxa təcavüz edən Türkiyə və Azərbaycanı cəzalandırmağa və onlara sanksiyalar tətbiq eləməyə”, “artsax ərazilərinin qaytarılması üçün” gərəkən addımlar atmağa çağırmışdılar.



Lakin Co Bayden hələ də susqunluq göstərir. Belə görünür, ondan səs çıxmayacaq da. Ona görə ki, prezidentliyə namizəd olmaq bir şeydir, dövlətin başında durmaq məsuliyyəti – tamamən ayrı şey. Amerika öz maraqlarını bir ovuc separatçı ünsürə və onların Konqresdəki havadarlarına qurban verə bilməz ki.



Odur ki, keçmişi ermənipərəst olsa belə, Bayden erməni lobbisindən və onun çörəyini yeyən ermənipərəstlərdən məsafə saxlamağa çalışır. Yenə eyni səbəbdən o, gələn ay – aprelin 24-də çətin ki, “erməni soyqırımı” ifadəsini dilə gətirsin. Üstəlik də, belə bir “soyqırım” tarixdə yerli dibli olmayıbsa...

Zahid SƏFƏROĞLU //musavat.com//



