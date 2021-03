Bank işçisi böyük tikinti şirkətinə təyinat aldı Tarix: Bu gün, 10:52 | Çap et

Azərbaycanda bank əməkdaşı şirkətlər qrupu olan “AS Group Investment”ə ( AS Qrup İnvestment MMC) departament direktoru gedib.



Dia.az Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, Elçin Nəsibov, şirkətlər qrupunun İnsan resursları departamentinə direktor təyin edilib. O, vəzifəsinin icrasına mart ayından start verib.

2019-cu ilin aprelindən 2020-ci ilin oktyabrına qədər isə “Rabitəbank” ASC-nin İnsan resursları departamentinin İşə qəbul və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri idi.



Bundan öncə isə 4 il müddətinə “Bank of Baku” ASC və eyni müddətə də “Kapital Bank” ASC-də müvafiq sahə üzrə çalışıb.