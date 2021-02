Erməni PLANI: Xankəndidən Moskvaya birbaşa reys... - NƏ BAŞ VERİR? | Redaktə et Tarix: Bu gün, 10:30 | Çap et

Ermənistandan xəbər oxumaq həm faydalı, həm də əyləncəlidir. Faydalıdır, çünki Ermənistan ictimaiyyətinin həqiqi vəziyyətini anlamağa kömək edir. Çox gülüncdür, çünki belə xəyalları eşitmək nadir deyil ki, onları təkrarlamaq özünüz tərəfindən hansısa xəyal fikirləşməkdən daha asandır. Üstəlik, tez-tez bu xəyallar yalnız reallığa və sağlam düşüncəyə deyil, eyni zamanda bir çox erməni ekspertinin fikirlərinə də ziddir.



Konkret misallar verəcəm. “Bizi bu vəziyyətə səlahiyyətlilərin səhlənkarlığı və ya savadsızlığ gətirmədi. Baş verənlər planlı bir hərəkət idi” – bu sözləri, “news.am” portalına inansaq, ehtiyatda olan zabit, ədliyyə general-mayoru Tatul Petrosyan, 10 fevralda jurnalistlərlə görüşündə söyləyib.



“Nikol Paşinyan Türkiyənin sifarişini tam yerinə yetirdi, əgər Qarabağın 75%-nin təslim edildiyini düşünürüksə, o zaman əminəm ki, bir-iki il ərzində “Artsax”a (dırnaqlar bizimdir – red.) türklərdən icazəsiz kimsə girə bilməyəcək. Artıq Ermənistandan Qarabağa yalnız Ermənistan və Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının girə biləcəyi barədə məlumat var, çünki o, razılaşmanın tərəfidir. Xarici bir jurnalistin Qarabağa getməyə çalışdığı, ona icazə verilmədiyi, Bakıdan icazə alınmasının lazım olduğunu söylədikləri barədə məlumatlar var”, - Petrosyan bildirib.



Bir neçə gün əvvəl Vatikandakı keçmiş səfir, Ermənistanın üçüncü Prezidenti Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikael Minasyan, artıq İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məğlub edilən Qarabağ separatçılarının “müdafiə ordusunun” mövcud olmayacağını, yaxın gələcəkdə ləğv ediləcəyini söylədi. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyan buna “artıq razılıq veriblər”.



Bütün bunlar onu göstərir ki, “Artsax” adlı layihənin birdəfəlik ləğv olunacağı gözlənilir. Azərbaycan Ordusu 44 günlük müharibədə sarsıdıcı bir qələbə qazandıqdan, Ermənistanın Baş nazirini Qarabağda sülh şərtlərini şərtləndirən üçtərəfli bir bəyanat imzalamağa məcbur etdikdən sonra başqa cür ola da bilməzdi. Amma razılaşmanın heç bir bəndində Xankəndidəki hava limanının istismarı ilə bağlı nəsə var.



Bunu niyə deyirəm? Ermənistanın “hetq.am” nəşri, özü-özlüyündə bir təbəssüm yaradan “Artsax prezidentinin administrasiyasının rəhbəri” adlandırdığı Artak Beqlaryana istinad edərək, yenidən bu mövzuda spekulyasiyalara başladı. O, rus sülhməramlılarının Qarabağda, o cümlədən Xankəndi hava limanı ərazisində tikinti işləri apardığını iddia edir. Bildirir ki, hava limanının bitişik ərazilərində yaşamaq üçün qəsəbələr tikirlər və hava limanının özü də istifadəyə hazırlanır.



“Hərbi ilə yanaşı, hava limanından humanitar məqsədlər üçün istifadə ediləcək mülki uçuşların həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Anladığım qədəri ilə, üçtərəfli razılaşmanın müzakirəsində müəyyən siyasi məsələlər var. Ancaq müsbət bir tendensiya və əsas var, ümid edirəm ki, məsələ yaxın gələcəkdə tam həll ediləcək”, - deyə Beqlaryan qeyd edir.



O, çox şeyə ümid edə bilər. Ancaq obyektiv reallıq var, faktologiya var. Və bu məsələ ilə maraqlanan hər kəs asanlıqla internetdə tapa bilər ki, erməni tərəfi 2012-ci ildən bəri Xankəndidəki hava limanını açmağa çalışır. Buna cavab olaraq Bakıdan ayıq bir öyüd-nəsihət, xəbərdarlıq gəldi: Azərbaycan Qarabağ səmasına tamamilə nəzarət edir və pozuculara münasibət ölkəmizin qanunlarının tələb etdiyi qaydada olacaq - sadəcə olaraq, vuracaqlar.



Ermənistan buna cavab olaraq orada heç nədən qorxmadıqlarını göstərməyə çalışdı. Üstəlik, Ermənistanın o zamankı Prezidenti Serj Sarkisyan ilk reysdə şəxsən özünün Xankəndiyə gedəcəyinə söz vermişdi, hətta tarixini də (9 may 2012-ci il) səsləndirmişdi. Nəticədə, bildiyiniz kimi, Serjikin Xankəndiyə bir neçə dəfə təxirə salınmış uçuşu baş tutmadı. Sadəcə devrildi. Hakimiyyətə Xankəndiyə uçmağa cəhd belə, etməyən Nikol Paşinyan gəldi.



Və heç cəhd də etməyəcək. O cümlədən, özünün bütün təxribatçı sözlərinin və addımlarının Ermənistan üçün necə bitdiyini mükəmməl xatırladığına görə. Üstəlik, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) qaydalarına görə, suveren dövlətlərin ərazisindəki uçuşlar yalnız onların qanuni orqanlarının razılığı ilə həyata keçirilir. ICAO da daxil olmaqla, beynəlxalq və dövlətlərarası təşkilatların bütün rəsmi sənədlərində Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab olunur.



Bu, hələ 44 günlük müharibədən əvvəl belə idi. Üstəlik, indi Azərbaycanın parlaq və dağıdıcı qələbəsindən sonra heç kim ölkəmizin Xankəndidəki hava limanına sahibliyini şübhə altına almaq istəmir. Hava limanı, yalnız ölkəmiz buna razı olduqda işləyəcək. Təyyarələrin bu hava limanından hara, hansı tezliklə uçacağına da Bakı qərar verəcək. Növbəti Qarabağ separatçısının açıqlamalarına gəldikdə isə, havanı silkələmək onların daimi peşəsidir.



O, nə ilk, nə də sondur. Bundan əvvəl də qondarma “Dağlıq Qarabağ hökuməti”ndəki bəzi adsız mənbələrin 25 dekabrda Xankəndidə hava limanı açacağına söz vermələrini yaxşı xatırlayırıq. Tanınmış erməni dostu olan jurnalist Semyon Peqov hava limanında bu “hava limanının hərbi nəqliyyat təyyarələrini də qəbul edə bilməsi üçün uçuş-enmə zolağının genişləndirilməsi üzərində iş getməsi” barədə xəbərlər yaymaqla, belə “açılış xəbərlərin”in yaranmasına vasitəçi oldu.



Artıq 12 fevraldır və Qarabağ separatçılarının və dostu Peqovun danışdıqlarından heç bir şey gerçəkləşmədi. Buna görə də Beqlaryanın indi vəd etdiyi sözlərə də, xüsusilə də erməni tərəfinin “Artsax” adlı layihənin yavaş-yavaş, amma qətiliklə öz fəaliyyətini dayandırdığını etiraf etməsi fonunda, müəyyən ironiya ilə yanaşmaq lazımdır. //AYNA.AZ//

