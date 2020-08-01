 
 
Qarabağ əlili nazirə müraciət etdi...
 
Keçmiş bələdiyyə sədri İTTİHAM OLUNUR
 
İcra başçısı ilə baş redaktor arasında
  
   “CQD-nin enerji təhlükəsizliyindəki rolu qürurvericidir” .....                     Nijni Novqoroddan Azərbaycana uçuşlar bərpa edilir .....                     Prezident Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ilə bağlı .....                     Ermənistanda fərariliyə görə icma rəhbərlərinə cinayət işi açıldı .....                     Qəbələdə ağacların qanunsuz kəsilməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb .....                     Vaqif Mustafayevin Tahir İmanova .....                     NRYTN-də yeni təyinatlar olub .....                     Siyavuş Novruzov DİN-i məhkəməyə "verməsi" ilə bağlı HƏR ŞEYİ AÇDI: .....                     Xocavəndin “başçısı” terrorçu Njdenin heykəlinin sökülməsi tələbinə nə cavab verdi?... .....                     Şuşada Novruz şənlikləri keçiriləcəkmi? .....                     “Allah üzünüzü heç ağ eləməsin, ay “Azəriqaz” .....                     Gürcü nazirin cavab səfəri: .....                     Ermənilərin Qarabağda hərbi xidmətə göndərilməsinə birdəfəlik .....                     Qusarda dövlət binası qəzalı vəziyyətə düşdü .....                     Bərdə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında tikinti abadlıq işləri davam etdirilir .....                     “Paşinyan ölkədə polis rejimi qurmaq istəyir” .....                     SABİQ DEPUTATIN 13 MİLYONLİUQ ŞİRKƏTİ LƏĞV OLUNDU... .....                     Yevlaxda vəzifəli şəxs həbs edildi .....                     DİN-də şöbə rəisi vəzifəsinə təyinat olub .....                     "50 partiya BMT, NATO, ATƏT, Aİ, AŞPA və başqa təşkilatlara müraciət edəndə AXCP qatılmadı" .....                     Zakir Qaralovun da fəaliyyəti araşdırılacaq?.. .....                     "Damla nəzir paylasın ki, onu reklam edirəm" .....                     “Xalqın səviyyəsi o qədər düşdü ki, Nikol hakimiyyətə gəldi” .....                     "Qarabağda idarəetmə sistemi yaradılmalıdır” .....                     Ramiz Mehdiyevin boşa çıxan iddialarının arxasında nə dayanır? .....                     “Türkiyə Qarabağda yanımızdadır, Rusiya isə...” .....                     44 hakim yerinə təyinat olub .....                     Sabah dollar neçəyə olacaq? .....                     Daha iki universitet ənənəvi tədrisi bərpa etməmək barədə qərar verdi .....                     “Arxasında pullu sevgilisi olan adam Azərbaycanda veriliş aça bilər“ .....                     Qubada hava limanı və dəmir yolu vağzalı tikilə bilər .....                     Heydər Əliyevin kabinetinə daxil olanda gördüm ki... .....                     “O telekanallara bir təpki göstərin” .....                     Prezident Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin .....                     Fevralın 15-dən səhiyyə işçilərinə ikinci doza vaksinin vurulmasına başlanılacaq .....                     Azərbaycanda “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanun dəyişdirilir .....                     Baş Prokurorluq Baş həkimin həbsindən sonra yaranmış durumla bağlı .....                     Cəlilabadda narkotacirlər saxlanıldı .....                     REAL sədri tərəfdarlarına çağırış etdi .....                     Ərdoğan “CoronaVac”ın ikinci dozası ilə peyvənd olunub .....                 
﻿
Vaqif Mustafayevin Tahir İmanova 70 min borcu qalıb
Tarix: Dünən, 18:05 | Çap et
Vaqif Mustafayevin Tahir İmanova
“Space" telekanalının qurucusu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyeva Vaqif Mustafayevi sözügedən kanalın rəhbərliyindən uzaqlaşdırıb.

Yenisabah.az xəbər verir ki, “Planet Parni iz Baku” KVN teatrının bədii rəhbəri və rejissoru Tahir İmanov telekanal rəhbərinin vəzifədən getməsi xəbərinə özünəməxsus şəkildə reaksiya verib.

Əməkdar artist sosial şəbəkə hesabında “Space TV”nin keçmiş rəhbəri Vaqif Mustafayevə mahnı həsr edib.

Mahnıda “Vaqif getdi, “Planet”ə borclar qaldı” deyən aktyor telekanalın “Planet Parni iz Baku”ya ödəməli olduğu pula eyham vurub.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildə ölkə başçısının ehtiyat fondundan Azərbaycan serialları üçün ayrılmış pullarla “Bir kəndin sevinci” serialı çəkilsə də telekanal bu günə kimi aktyorların pulunu ödəməyib. Tahir İmanov müsahibələrinin birində Vaqif Mustafayevin onlara 70 min manat borcu olduğunu bildirib.

Bundan başqa “Space” “Planet Parni iz Baku”ya efir qadağası qoyan ilk telekanal olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

https://ok.ru/video/2287700609642

 
Ana xəbər
DİN-də şöbə rəisi vəzifəsinə təyinat olub
Ramiz Mehdiyevin boşa çıxan iddialarının arxasında nə dayanır?
FHN şefi "Azsığorta"da RƏHBƏRLİYİ DƏYİŞDİ
“BU ŞƏBƏKƏNİN ƏLİ İLƏ DÖVLƏTƏ BÖYÜK ZİYANLAR VURULUB...”
Ramiz Mehdiyev daha bir açıqlama yaydı:
İran Qarabağın işğaldan azad olunmasını niyə həzm edə bilmir?
Benzin və dizelin təkcə qiyməti qalxmayıb, həm də...
Vilayət Eyvazov müavini Astaraya rəis təyin etdi
Nazir bu rayonun Təhsil Şöbəsinə yeni müdir TƏYİN ETDİ
Siyavuş Novruzov DİN-i məhkəməyə verəsi olmadı
Dövlət Toxum Fondunun sədri dəyişib
İşdən çıxarılan direktor Ramiz Mehdiyevi MƏHKƏMƏYƏ VERDİ
Pərviz Şahbazov London Universitetinin müəllimini özünə müşavir təyin
Baş həkim xəstələrlə belə davranırsa...
Ucar Rayon Təhsil Şöbəsinə yeni müdir təyin olundu
Sorğu
﻿
Sizcə Azərbaycana dost hansı ölkədir?
Türkiyə
İran
Rusiya
ABŞ
Pakistan
Bir başqa ölkə

Yazarlar
Yunus DÜRÜST
Gələcəyi proqnozlaşdırmağın 4 amili
İsrafil KƏRİMOV
44 gün və Azərbaycanın tam qələbəsi
Nadir İSRAFİLOV
Əslində 30 illik deyil, əsrə bərabər bir həsrətə son
Ülkər PİRİYEVA
Azərbaycançılıq ideologiyasının ətrafında bir yumruq kimi
Mətləb SALAHOV
Putin Lukaşenko ilə “vidalaşır”?
Şirkət-Xidmət
    
Xəbər lenti
﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
“CQD-nin enerji təhlükəsizliyindəki rolu qürurvericidir” - Boris Consonun ticarət elçisi
Dünən, 18:15
Nijni Novqoroddan Azərbaycana uçuşlar bərpa edilir
Dünən, 18:14
Prezident Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ilə bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI
Dünən, 18:10
Ermənistanda fərariliyə görə icma rəhbərlərinə cinayət işi açıldı
Dünən, 18:07
Qəbələdə ağacların qanunsuz kəsilməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb
Dünən, 18:06
Vaqif Mustafayevin Tahir İmanova 70 min borcu qalıb
Dünən, 18:05
NRYTN-də yeni təyinatlar olub - KİMƏ HANSI VƏZİFƏ VERİLDİ?
Dünən, 17:57
Siyavuş Novruzov DİN-i məhkəməyə "verməsi" ilə bağlı HƏR ŞEYİ AÇDI: - "YAP mənim övladımdır"
Dünən, 17:55
Xocavəndin “başçısı” terrorçu Njdenin heykəlinin sökülməsi tələbinə nə cavab verdi?... - FOTO
Dünən, 17:53
Şuşada Novruz şənlikləri keçiriləcəkmi? – RƏSMİ AÇIQLAMA
Dünən, 17:48
“Allah üzünüzü heç ağ eləməsin, ay “Azəriqaz” — Narazılıq getdikcə artır
Dünən, 17:46
Gürcü nazirin cavab səfəri: - “Təkbətək söhbətlər və təhlillər...”
Dünən, 17:44
Ermənilərin Qarabağda hərbi xidmətə göndərilməsinə birdəfəlik SON QOYULDU
Dünən, 17:41
Qusarda dövlət binası qəzalı vəziyyətə düşdü - FOTO
Dünən, 17:36
Bərdə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında tikinti abadlıq işləri davam etdirilir - FOTO
Dünən, 17:30
“Paşinyan ölkədə polis rejimi qurmaq istəyir” - erməni hüquq müdafiəçiləri
Dünən, 17:29
SABİQ DEPUTATIN 13 MİLYONLİUQ ŞİRKƏTİ LƏĞV OLUNDU... - Ziya Məmmədov istintaqa çağırıldıqdan sonra...
Dünən, 17:26
Yevlaxda vəzifəli şəxs həbs edildi - TƏFƏRRÜAT
Dünən, 17:23
DİN-də şöbə rəisi vəzifəsinə təyinat olub - ƏMR
Dünən, 17:22
"50 partiya BMT, NATO, ATƏT, Aİ, AŞPA və başqa təşkilatlara müraciət edəndə AXCP qatılmadı" - İTTİHAM
Dünən, 17:21
Zakir Qaralovun da fəaliyyəti araşdırılacaq?.. - İDDİA
Dünən, 17:17
"Damla nəzir paylasın ki, onu reklam edirəm"
Dünən, 17:16
“Xalqın səviyyəsi o qədər düşdü ki, Nikol hakimiyyətə gəldi” - Erməni yazar
Dünən, 17:14
"Qarabağda idarəetmə sistemi yaradılmalıdır” - TƏLƏB
Dünən, 17:13
Ramiz Mehdiyevin boşa çıxan iddialarının arxasında nə dayanır? - İLGİNC
Dünən, 17:11
“Türkiyə Qarabağda yanımızdadır, Rusiya isə...” - Hüquqi baza hazırdı
Dünən, 17:08
44 hakim yerinə təyinat olub - ƏN
Dünən, 17:04
Sabah dollar neçəyə olacaq?
Dünən, 17:02
Daha iki universitet ənənəvi tədrisi bərpa etməmək barədə qərar verdi - Diqqət!
Dünən, 16:59
“Arxasında pullu sevgilisi olan adam Azərbaycanda veriliş aça bilər“ - Kamran Həsənli
Dünən, 16:57
Qubada hava limanı və dəmir yolu vağzalı tikilə bilər - AÇIQLAMA
Dünən, 16:56
Heydər Əliyevin kabinetinə daxil olanda gördüm ki... - Məşhur şairdən ETİRAFLAR
Dünən, 16:55
“O telekanallara bir təpki göstərin”
Dünən, 16:52
Prezident Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin videokonfrans formatında iclasında çıxış edib
Dünən, 16:50
Fevralın 15-dən səhiyyə işçilərinə ikinci doza vaksinin vurulmasına başlanılacaq - Diqqət!
Dünən, 16:49
Azərbaycanda “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanun dəyişdirilir
Dünən, 16:45
Baş Prokurorluq Baş həkimin həbsindən sonra yaranmış durumla bağlı MƏLUMAT YAYDI
Dünən, 16:44
Cəlilabadda narkotacirlər saxlanıldı
Dünən, 16:42
REAL sədri tərəfdarlarına çağırış etdi - "Seçkiyə hazırlaşaq"
Dünən, 16:40
Ərdoğan “CoronaVac”ın ikinci dozası ilə peyvənd olunub - FOTO
Dünən, 16:38
“Bəzi məmurlarımız milyarderlər siyahısına düşüblər” - O PULLAR BÜDCƏYƏ QAYIDACAQMI?
Dünən, 16:37
Dilqəm Əsgərov Kəlbəcərə getməyə hazırlaşır - AÇIQLAMA
Dünən, 16:36
Qarabağda ermənilərin “çağırış” oyunu: - info-savaş, yoxsa?..
Dünən, 16:35
Azərbaycanda 205 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 140 nəfər yoluxub, 3 nəfər vəfat edib
Dünən, 16:32
FHN şefi "Azsığorta"da RƏHBƏRLİYİ DƏYİŞDİ - İDDİA
Dünən, 16:31
"Qəlpədən zərər görmüş evlər siyahıdan kənarda qalıb..." - GİLEY
Dünən, 16:26
"Bunu jurnalistlər həyata keçirir" - ekspert
Dünən, 16:23
Deputat “Azəriqaz”la bağlı şikayətlərdən yazdı: - “Qərara gəldik ki, 15 nəfərlə danışaq...”
Dünən, 16:18
Dilavər Əzimlinin sağlamlıq durumu tələbələrini də narahat edir - MÜRACİƏT
Dünən, 16:14
Erməni cəmiyyətində təlatüm: Amandır, o qayıtmasın! - GƏLİŞMƏ
Dünən, 16:12
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net 		�������@Mail.ru