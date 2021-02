Bayden müharibə tərəfdarı deyil, amma... Tarix: Bu gün, 14:01 | Çap et

ABŞ-la İran arasında nüvə anlaşması ilə bağlı oyun artıq başlayıb. Ötən həftə ABŞ tərəfindən Orta Şərq hava məkanında bir amerikan döyüş təyyarəsinin 36 saat ərzində boy göstərməsi üçün bölgəyə Luizianadakı hava bazasından nüvə silahı daşıya bilən B52 bombardman təyyarəsi göndərildi.



Təbii ki, ABŞ Prezidenti Co Baydenin bu sərt başlanğıcı İran hökuməti üçün soyuq duş effektini yaratdı. Co Baydenin bu əməli regionda yeni müharibənin olub-olmayacağına dair suallar doğurmaqdadır.



Suallarımızı cavablandıran politoloq Natiq Miri "Şərq"ə açıqlamasında bildirib ki, regionda belə bir potensial təhlükə mövcuddur. Politoloq hesab edir ki, əslində bu münasibətlər daha çox əsəb informasiya savaşı kontekstində gedir:



"Düşünürəm ki, kimin əsəbləri sona qədər davam gətirəcəksə, nəticə etibarilə həmin ölkə anlaşmada qazanacaq. Çünki fikir verirsinizsə, İranın çox təzyiq mexanizmi uranın daha çox zənginləşdirilməsi ilə bağlıdır. Yəni 20 faiz uranın zənginləşdirilməsi gələcək perspektivdə İrana nüvə silahının əldə edilməsini təmin edəcək. Bu da əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və onun Yaxın Şərqdəki strateji mütəffiqi İsraili ciddi mənada təhdid edir, təhlükə yaradır. Ona görə İran da bu təzyiq yolunu seçib. Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən mənada bir növ hərbi variantın masada olduğunu bəyan edir. Bununla yanaşı, İrana yenidən daha kəskin sanksiyaların tətbiq olunması kimi təzyiqləri düşünür".



Politoloq diqqətə çatdırıb ki, hər bir halda bu məsələdə müharibədən çəkinmək mümkün olacaq:



"Hesab edirəm ki, nəticə etibarilə sonda konkret anlaşma əldə olunacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları düşünmürəm ki, müharibə tərəfdarıdır. Xüsusilə də, Bayden hakimiyyəti Obama hakimiyyətinin davamı kimi konkret, birbaşa hansısa savaşlarda iştirak etmək kimi siyasəti müdafiə etmir. Doğrudur, Bayden yenidən ABŞ-ın dünyada hegemoniyasını təmin etmək siyasətinə başlayıb. Ancaq bunu konkret təzyiqlər, o cümlədən həmin ölkələrdə rəngli inqilablara sövq etməklə əldə etməyə çalışır. Ona görə də fikrimcə, ola bilsin ki, İranda yenidən hakimiyyətə qarşı sosial və siyasi etirazlar başladıla bilər. Bu kontekstdə İranı müəyyən mənada çökdürməklə, ABŞ istədiklərinə nail ola bilər. Amma hər bir halda düşünürəm ki, bu proses uzun çəkməyəcək.



Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları narahatdır ki, artıq uranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilməsindən sonra İran nüvə silahı əldə etməsinə çox yaxınlaşır. Bu da əlbəttə ki, ABŞ-ı çox narahat edir".