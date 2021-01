Lerikin icra başçısını bu sakinlər maraqlandırır? - GİLEY Tarix: Bu gün, 12:44 | Çap et

Lerikdə yaşayış evləri torpaq sürüşməsinə məruz qalıb.



Lerikin ən ucqar dağ kəndlərindən biri olan Veri Əliabadı kəndində torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-a yaxın ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Əsasən çay boyunca 1 km-ə yaxın ərazidə iki ilə yaxındır ki, sürüşmə aktivləşib. Son zamanlar yağıntıların çox olması torpaqda aşınma prosesini sürətləndirib. Bu da kənddə yaşayan ailələrin çoxunu haqlı olaraq narahat edir.



Kənd sakinləri Hurriyyet.org-a bildirib ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara məlumat versələr də məsələ həllini tapmayıb. Kənd sakini Ozal Alxasov hər an ölüm təhülkəsiylə üz-üzə qaldıqlarını bildirib:







“Biz aidiyyəti orqanlara məlumat vermişik, bizim evlərimiz çox qəzalı vəziyyətdədir. Dəfələrlə də müraciət etmişik, gəlib baxıblar, rəylər də veriblər ki, həqiqətən də bu evdə yaşamaq olmaz. Bir evdə 9 nəfər ailəyik. Yarısını göndərmişəm, sadəcə təsərrüfatıma görə qalmışam mən bu evdə uşağımla. Qorxuruq da, bu evdə hər an təhlükə ola bilər, ölümlə üz-üzəyik. Bizə kömək eləsinlər, bir təhər vəziyyətdən çıxarsınlar. Sürüşmə tamamilə aktivləşib. 50 metr qalıb sürüşmənin evə çatmağına. 2 meyvə ağacım sürüşüb gedib çaya tərəf”.



Veri Əliabadı kəndi dəniz səviyyəsindən təxminən 160 m hündürlükdə yerləşir. Burada 80-ə yaxın ev var. Torpaq sürüşməsi nəticəsində ümumilikdə 20-dən çox tikilidə irili-xırdalı çatlar yaranıb.



Kənd sakini Zahid Orucovun evi qəzalı vəziyyətdə olduğundan ailəsini köçürtmək məcburiyyətində qalıb:







“Evimizin qəzalı vəziyyətdə olmağına görə müraciət eləmişik dəfələrlə aidiyyəti qurumlara, hələlik bir səs-soraq yoxdur. Gəlib yoxlayıblar, baxıblar, çəkiliş aparıblar, məktublar yazıblar. Bu evdə yaşamaq mümkün deyil. Uşaqları da buradan köçürmüşəm. Oğlumu gəlinim və uşaqlarla köçürmüşəm. İndi siz gəlib baxa bilərsiniz, çəkiliş aparırsınız, görürsünüz faktdır. Haradasa, 20-30 sm-dir hər çatın eni”



Kənd icra nümayəndəliyindən Hurriyyet.org-a bildirilib ki, aidiyyatı orqanlara məsələ ilə bağlı məlumat verilib. İcra nümayəndəsi Allahverən Məmmədov açıqlamasında qəzalı evlərlə bağlı rəsmi qurumlara müraciət olunduğunu deyib:



“Sürüşmə və qəzalı evlərlə bağlı vətəndaşlar tərəfindən mənə müraciət olunub. Mən də gəlib yerində araşdırma aparmışam. Bu barədə akt tərtib edib, Rayon İcra Hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Komisiyasına təqdim etmişəm. Qurum tərəfindən də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciətlər olunmuşdur. FHN və ETSN-dən mütəxəssislər gəlib yerində araşdırma aparıblar, sənədlər tərtib etmişlər. Biz də bu barədə vətəndaşlara qəzalı evlər haqqında məlumat vermişik, rəsmi şəkildə məktub da yazmışam ki, müvəqqəti olaraq evlərini tərk edib, qohumlarının yanında yaşasınlar”.



Evlərinin hər an uçmaq təhlükəsi olan kənd sakinləri tezliklə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müəyyən tədbirlərin görülməsinə ümid edirlər.