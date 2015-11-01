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Adil Vəliyev milyonları belə yeyib...
 
Lerikin deputatının toy-bayram
  
   “Onlar cəmiyyətə hansı üzlə çıxacaqlar?” .....                     “Ona qalsa, Yunanıstan S-300-ləri çoxdan əldə edib və quraşdırıb” .....                     Zəngilanın Ağkənd kəndi Azərbaycanın tərkibinə keçdi .....                     “Ermənistan dövlətinin ərazisinə girmək barədə bizim heç bir planımız olmayıb və yoxdur” .....                     Nazirlər Kabineti coğrafi obyekt adlarının transliterasiyası ilə bağlı qərar verdi .....                     Daha bir ölkə rus diplomatını ölkədən qovur .....                     Prezident İlham Əliyev Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunu .....                     “Rus sülhməramlıların sayı artarsa...” .....                     "Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar prosesini pozmaq və status-kvonu saxlamaq üçün əlindən gələni edirdi" .....                     "Kəndimiz çox pis vəziyyətdədir" .....                     Prezident bu gün 7184 hərbçini .....                     "Ərdoğan Suriya, Liviya, Qarabağ məsələsində də qətiyyət nümayiş etdirdi" .....                     “Sülhməramlılar “Dağlıq Qarabağ Respublikası” adlı siyasi varlığı xilas etmək üçün bu bölgədədir” .....                     Şəhriyar Məmmədyarov koronavirusa yoluxub .....                     Hərbi qulluqçuların bir qismi “Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə .....                     Bir qrup hərbi qulluqçu “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edildi .....                     Bir sıra hərbi qulluqçular “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilib .....                     "Bir insanın vətənə sevgisi nə boyda ola bilərdi?" .....                     Azərbaycandan Rusiyaya alma ixracına qoyulan qadağa qismən ləğv edilib .....                     “Qanunlar və bəyanat buna imkan verir” .....                     Ermənilər övladlarının Qarabağda xidmət etməsini istəmirlər .....                     “Şərti maliyyə vahidi haqqında” Qanun ləğv edilib .....                     “Rusiyanı uzunmənzilli raketlərlə vurmağa hazırıq!” .....                     REAL sədri hökumətə səsləndi: .....                     21 dekabrda dollar bu qiymətə olacaq .....                     Qarabağın inkişaf strategiyası .....                     İsmayıllı sakini dəm qazından zəhərlənərək ölüb .....                     Yunanıstan türk diplomatını həbs etdi .....                     “Hər şey Sumqayıtdan yox, I Pyotrdan başladı” .....                     Azərbaycanda indiyədək 2031308 koronavirus testi aparılıb .....                     Azərbaycanda ümumilikdə 195422 nəfər COVID-19-a yoluxub, 2133 nəfər vəfat edib .....                     Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan sağalanlar yoluxanlardan çox olub, .....                     Putin niyə status dedi? .....                     Status, köçürülmə və sülhməramlı gəlişməsi... .....                     Ölkənin baş nevroloqu vəfat edib .....                     Oğlu qızını qətlə yetirən sabıq məmur barəsində cinayət işi başlanıb .....                     Mövlud Çavuşoğlu Vladimir Zelenski ilə görüşüb .....                     Laçındakı ermənilər .....                     Azərbaycanla İtaliya arasında enerji sahəsində müqavilə imzalanıb .....                     Dünyada ərzaq niyə bahalaşır? .....                 
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Bir sıra hərbi qulluqçular “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI
Tarix: Bu gün, 17:50 | Çap et
Bir sıra hərbi qulluqçular “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilib
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəcamda deyilir:

Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmiş, düşmənin əsas qruplaşmalarını və texnikasını məhv etməklə qoşunlarımızın döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilsinlər:

Nurəliyev Əflatun Fəxrəddin oğlu – polkovnik

Ramazanov Malik Ramazan oğlu – polkovnik

Abdullayev Nurlan Famil oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Cəsarət İsrafil oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Saqi Elxan oğlu – polkovnik-leytenant

Dadaşov Mehdi Abbasqulu oğlu – polkovnik-leytenant

Dadaşpur Eldar Yefrim oğlu – polkovnik-leytenant

Eminov Xəyyam Mahal oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Namiq Yelmar oğlu – polkovnik-leytenant

Hadıyev Elman Əbülfət oğlu – polkovnik-leytenant

Həşimov Mehdi Bilal oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Vüsal Vəkalət oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Suddar Kamandar oğlu – polkovnik-leytenant

Mikayılov Adil Qəzənfər oğlu – polkovnik-leytenant

Mirzəyev Fuad Səxavət oğlu – polkovnik-leytenant

Süleymanov Maarif Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Şərifov Əhməd Hüseynəli oğlu – polkovnik-leytenant

Vəliyev Firdovsi Camal oğlu – polkovnik-leytenant

Abbasov Elşad Fəxrəddin oğlu – tibb xidməti mayoru

Abdullayev Elxan Azər oğlu – mayor

Alməmmədov İlkin Ağamustafa oğlu – mayor

Babayev Sərraf Sevindik oğlu – mayor

Bağırov Amil Cavanşir oğlu – mayor

Baxışov Elvin Muxtar oğlu – mayor

Baxşıyev Qabil Əli oğlu – mayor

Bayramov İlham Dünyamalı oğlu – mayor

Bəkirov Tural Alqış oğlu – mayor

Əhmədov Elvin Baloğlan oğlu – mayor

Əhmədov Fariz Fərahim oğlu – mayor

Əkbərov Emin Əhməd oğlu – mayor

Ələkbərov Rahim Rövşən oğlu – mayor

Ələkbərov Rasim Vahidoviç – 3-cü dərəcəli kapitan

Əliyev Xəyyam Şadət oğlu – mayor

Əsədov Ruslan Umud oğlu – mayor

Hacıyev Eltac Nemət oğlu – mayor

Həmidov Kamran Qəribxan oğlu – mayor

Həsənov Azad Mehman oğlu – mayor

Hüseynov Etibar Məmməd oğlu – mayor

İbrahimov Mahir Adil oğlu – mayor

İsmayılov Zamandar Müstəcəb oğlu – mayor

Kərimov Zərdan Əli oğlu – mayor

Qəhrəmanov Asif Ədalət oğlu – mayor

Qəhrəmanov Sərxan İqbal oğlu – mayor

Quliyev Elnur İbadət oğlu – mayor

Məmmədov Aqil Salamat oğlu – mayor

Məmmədov Aslan Məmməd oğlu – mayor

Məmmədov Sərxan Abduləli oğlu – mayor

Məmmədov Tərlan Faiq oğlu – mayor

Məmmədov Zaur Zülfü oğlu – mayor

Miriyev Miryusif Miryavər oğlu – mayor

Nəsirov Kənan Sazanuş oğlu – mayor

Nəzərov Aqil İsmayıl oğlu – mayor

Novruzov Ziya Eyvazalı oğlu – mayor

Osmanov Aydın Əlirza oğlu – mayor

Pənahov Eldar Aydın oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Rəhimov Hacı Şükür oğlu – mayor

Rəsulov Natiq Raiz oğlu – mayor

Sahratov Şəmşir Dədəbəy oğlu – mayor

Seyidov Anar Vaqif oğlu – mayor

Səmədov Ehtiram Etibar oğlu – mayor

Siracov Sirac Məmmədağa oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Şabanov Elçin Xeyrulla oğlu – mayor

Şirinov Babək Mərdan oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Şirinov Emin Firtofis oğlu – mayor

Şirinov Murad Rəfail oğlu – mayor

Şükürov Mənsur Vidadi oğlu – mayor

Takuzadə Elçin Nəriman oğlu – mayor

Abbasov Səid Loğman oğlu – kapitan

Ağabalayev Üzeyir Ehtibar oğlu – kapitan

Ağalarov Elşən Zakir oğlu – kapitan

Babayev Azər Dilavər oğlu – kapitan

Babayev Mübariz İbad oğlu – kapitan

Balayev Ceyhun Ağasəddin oğlu – kapitan

Bayramov Amil Niyazi oğlu – kapitan

Begiyev Emil Ehtibar oğlu – kapitan

Bəkirov Ariz Eldaroviç – kapitan

Cəfərov Xəzər Qalib oğlu – kapitan

Cəfərov Yusif Şəmsəddin oğlu – kapitan

Dadaşov Röyal Salam oğlu – kapitan

Eynullayev Ruslan Həzrətəli oğlu – kapitan

Eyvazov Mahir Səfəralı oğlu – kapitan

Əhmədov Zaur Zakir oğlu – kapitan

Ələkbərli Ələkbər Ələsgər oğlu – kapitan

Əliyev Aslan Nüsrət oğlu – kapitan

Əliyev Ədalət Şəfi oğlu – kapitan

Əliyev Ruslan Veslan oğlu – kapitan

Əsgərov Araz Azər oğlu – kapitan

Fazilov Tural Elimdar oğlu – kapitan

Fərəcov Əhməd Feyruz oğlu – kapitan

Hacıyev Etibar Fərman oğlu – kapitan

Heydərov Elşad Teymur oğlu – kapitan

Həsənli Naib İmdat oğlu – kapitan

Həsənov Rauf Əvəz oğlu – kapitan

Həsənov Sakit Əzim oğlu – kapitan

Həşimov Namiq Abdurrəhman oğlu – kapitan

Həziyev Vüsal Səfalı oğlu – kapitan

Hüseynov Samir Şahismayıl oğlu – kapitan

İbrahimov Məftun Aslan oğlu – kapitan

İsayev Tural Əminağa oğlu – kapitan

İslamov Qurbanəli Məzahir oğlu – kapitan

Qədirov Orxan Çingiz oğlu – kapitan-leytenant

Quliyev Anar Yavər oğlu – kapitan

Quliyev Namiq Ehtiram oğlu – kapitan

Quliyev Səxavət Rahil oğlu – kapitan

Quliyev Vüsal Hüseyn oğlu – kapitan

Mahmudov Aydın Asif oğlu – kapitan

Məmmədli Cəlal Səyyaf oğlu – kapitan

Məmmədov Asif Səlahəddin oğlu – kapitan

Məmmədov Ramil Tahir oğlu – kapitan

Məmmədov Zahid Tahirmirzə oğlu – kapitan

Məmmədrəhimov Vaqif Nəzərəliyeviç – kapitan

Mirzəyev Məmmədəli Yunis oğlu – kapitan

Musayev Fərid İlham oğlu – kapitan

Namazov Fərman Elşad oğlu – kapitan

Nəsibov İlqar Əhməd oğlu – kapitan

Novruzov Orxan Rasim oğlu – kapitan

Nuraliyev Allahverən Mübariz oğlu – kapitan

Nurməmmədov Nazim Xanlar oğlu – kapitan

Paşayev Müşviq Həbib oğlu – kapitan

Pirsaatov Emin Münbər oğlu – kapitan

Rzayev Qara Tahir oğlu – kapitan

Rzayev Turxan Qurban oğlu – kapitan

Sadıqov İlkin Arzu oğlu – kapitan

Səfərov İbrahim Cabir oğlu – kapitan

Səmədov Cavid Rauf oğlu – kapitan

Səmədov Ziya Hikmət oğlu – kapitan

Süleymanov Zəka Balay oğlu – kapitan

Şabanov Etibar Əli oğlu – kapitan

Şükürov Taleh İbrahim oğlu – kapitan

Tağıyev Sadiq Əliyar oğlu – kapitan

Təmurazov Vüsal Kamal oğlu – kapitan

Useynov Ceyhun Elşad oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Yusifov Pərviz İlham oğlu – kapitan

Zeynalov Dünyamin Nadir oğlu – kapitan

Abbasov Ağasif Alxan oğlu – baş leytenant

Abbasov Heydər Elsəvər oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Abbasov İlham Akif oğlu – baş leytenant

Abduləzimov Hikmət Qabil oğlu – baş leytenant

Abdullayev Emin Nurəddin oğlu – baş leytenant

Abuşov Elşən Fazil oğlu – baş leytenant

Abutalıbov Ramil Yaşar oğlu – baş leytenant

Ağamalı Anar İmanverdi oğlu – baş leytenant

Ağayev Abbas Dilşad oğlu – baş leytenant

Ağayev Ceyhun İsgəndər oğlu – baş leytenant

Ağayev Elmin Ağamalı oğlu – baş leytenant

Ağayev Namiq Tofiq oğlu – baş leytenant

Ağayev Rövşən Nəsir oğlu – baş leytenant

Ağayev Vüqar Mahmud oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Allahverdiyev Arif Vidadi oğlu – baş leytenant

Allahverdiyev Ataş Nadir oğlu – baş leytenant

Allahverdiyev Sərvər Sərdar oğlu – baş leytenant

Babaşov Tərlan Azər oğlu – baş leytenant

Babayev Allahverdi Sərdar oğlu – baş leytenant

Babayev Cümşüd Şünasi oğlu – baş leytenant

Babayev Elnur Elman oğlu – baş leytenant

Babayev Elnur Əlihüseyn oğlu – baş leytenant

Babayev Mais Cavanşir oğlu – baş leytenant

Babayev Yusif Arif oğlu – baş leytenant

Bağırlı Allahverən Elfəddun oğlu – baş leytenant

Bağırov Anar Şahid oğlu – baş leytenant

Bağırov Asim Eyvaz oğlu – baş leytenant

Bağıyev Bağı Mehmandar oğlu – baş leytenant

Balıyev Seymur Fərrux oğlu – baş leytenant

Bayramov Nəvai İmamverdi oğlu – baş leytenant

Cabbarov Araz Alqayıt oğlu – baş leytenant

Çernyavskiy Mixail Sergeyeviç – baş leytenant

Dadaşov İlham Şahmar oğlu – baş leytenant

Dadaşov Telman Elşad oğlu – baş leytenant

Daşdəmirov Qədir İsmayıl oğlu – baş leytenant

Dədəkişiyev Səlim Ağaxan oğlu – baş leytenant

Dəmirov Yusif Elşad oğlu – baş leytenant

Dövlətov Elşən İmamverdi oğlu – baş leytenant

Eminov Hilal Söhrab oğlu – baş leytenant

Əfəndiyev Murad Nəsrəddin oğlu – baş leytenant

Əhmədli Elvin Rafiq oğlu – baş leytenant

Əhmədli Orxan Əhməd oğlu – baş leytenant

Əhmədli Sahil Səyavuş oğlu – baş leytenant

Əhmədov Rüstəm Qüdrət oğlu – baş leytenant

Əhmədzadə Əhmədağa Rəcəb oğlu – baş leytenant

Ələkbərli Hüseyn Elxan oğlu – baş leytenant

Ələkbərov İlqar Aydın oğlu – baş leytenant

Ələkbərov Kənan Telman oğlu – baş leytenant

Ələkbərov Nemət Xosrov oğlu – baş leytenant

Əlimərdanov Qalib Canpolad oğlu – baş leytenant

Əliyev Bayram İsa oğlu – baş leytenant

Əliyev Xızır Kamil oğlu – baş leytenant

Əliyev İsa Nurəddin oğlu – baş leytenant

Əliyev Uğur Hüseyn oğlu – baş leytenant

Əliyev Yaqub Məhərrəm oğlu – baş leytenant

Əmiraslanov Sənan Sahib oğlu – baş leytenant

Əmraslanov Elsevər Vaqif oğlu – baş leytenant

Əsədullayev Səid Ərəb oğlu – baş leytenant

Əzimli Xalid Yavər oğlu – baş leytenant

Əzizov Rasim Maşallah oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Əzizov Vüqar Şahlar oğlu – baş leytenant

Fərzəliyev Nicat Tağı oğlu – baş leytenant

Gülməmmədov Amin Mayis oğlu – baş leytenant

Gülüyev Laçın Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Hetayev Şəhmir Hacı oğlu – baş leytenant

Heydərov Maqsud Həsən oğlu – baş leytenant

Həsənov Bəhman Yaqub oğlu – baş leytenant

Həsənov Elşən Xudaverdi oğlu – baş leytenant

Həsənov İbrahim Qürbət oğlu – baş leytenant

Həsənov Qalib Rövşən oğlu – baş leytenant

Həsənov Vüqar Qasım oğlu – baş leytenant

Hüseynov Bəhrəm Bəhlul oğlu – baş leytenant

Hüseynov Bəhruz İlham oğlu – baş leytenant

Hüseynov Emil Əli oğlu – baş leytenant

Hüseynov Qabil Mobil oğlu – baş leytenant

Hüseynov Vüsal Müşfiq oğlu – baş leytenant

Hüseynzadə Orxan İftixar oğlu – baş leytenant

Xələfov Cəmil Kamil oğlu – baş leytenant

İbrahimov Roman İsbəndiyar oğlu – baş leytenant

İmaməliyev Əfqan Sədrəddin oğlu – baş leytenant

İslamzadə Nicat Tariz oğlu – baş leytenant

İsmayılov Kamran Şirinbala oğlu – baş leytenant

Kazımov İlqar Mərdan oğlu – baş leytenant

Kərimov Fərhad Azad oğlu – baş leytenant

Qasımov Bəhruz Xosrov oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Qasımov Yalçın Salam oğlu – baş leytenant

Qazıbəyov Rahib Rafiq oğlu – baş leytenant

Qəhrəmanov Tərlan Kamran oğlu – baş leytenant

Qoçəliyev Şakir İnqilab oğlu – baş leytenant

Quliyev Adəm Xəqani oğlu – baş leytenant

Quliyev Cabbar Rövşən oğlu – baş leytenant

Quliyev Eldəniz Əbülfət oğlu – baş leytenant

Quliyev Əmrah Oktay oğlu – baş leytenant

Quliyev Qulam Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Quliyev Pərvin Fikrət oğlu – baş leytenant

Quliyev Rövşən Əhməd oğlu – baş leytenant

Quliyev Ziya Yadigar oğlu – baş leytenant

Qurbanlı Əlirza Kərim oğlu – baş leytenant

Qurbanov Xəyal Tanrıverdi oğlu – baş leytenant

Qurbanov Nicat Abduləzim oğlu – baş leytenant

Qurbanov Tural Məmməd oğlu – baş leytenant

Mehrəliyev Rahil Balarza oğlu – baş leytenant

Məhərrəmov Xəyal Parış oğlu – baş leytenant

Məlikli Buğday Aqil oğlu – baş leytenant

Məlikov Fuad Azər oğlu – baş leytenant

Məmmədli Ayhan İmamqulu oğlu – baş leytenant

Məmmədov Ceyhun Allahqulu oğlu – baş leytenant

Məmmədov İlqar Arif oğlu – baş leytenant

Məmmədov Pərviz İbrahim oğlu – baş leytenant

Məmmədov Şahniyar Mübariz oğlu – baş leytenant

Məmmədov Teymur Mehdi oğlu – baş leytenant

Məmmədov Yusif Tofiq oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Xalid Zahir oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Turan Mayıl oğlu – baş leytenant

Mirzəyev Bəhruz Elbrus oğlu – baş leytenant

Mövsümov Ələmdar Səməndər oğlu – baş leytenant

Muradlı Ceyhun Murad oğlu – baş leytenant

Muradov Orxan Yurist oğlu – baş leytenant

Musayev Yusif Məhəbbət oğlu – baş leytenant

Musayev Zaur Məmmədiyyə oğlu – baş leytenant

Musazadə Elşən Elşad oğlu – baş leytenant

Musazadə Nicat Möhübbət oğlu – baş leytenant

Mustafayev Şamil Eldar oğlu – baş leytenant

Müzəffərov Ceyhun Habil oğlu – baş leytenant

Müzəffərov Vasif Emin oğlu – baş leytenant

Nağızadə Məhəmməd Bayraməli oğlu – baş leytenant

Nemətli Ayxan Vüqar oğlu – baş leytenant

Nəcəfov İbrahim Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Nəsibli Orxan Eldar oğlu – baş leytenant

Nəsibov Hamlet İmran oğlu – baş leytenant

Novruzlu Baris Məsim oğlu – baş leytenant

Novruzov Niyaməddin Ramazan oğlu – baş leytenant

Nuriyev Aqil Bəxtiyar oğlu – baş leytenant

Omarov Sənan Xıdır oğlu – baş leytenant

Orucov Ruslan İsmayıl oğlu – baş leytenant

Orucov Vəfadar Gülpaşa oğlu – baş leytenant

Paşayev Emin Əvəz oğlu – baş leytenant

Ramazanzadə Dəyanət Sədyar oğlu – baş leytenant

Rəhimov Rəşad Tahir oğlu – baş leytenant

Rəsulzadə Təbriz Əfrayim oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Rüstəmov Cavid Allahyar oğlu – baş leytenant

Səfərəliyev Murad Nofəl oğlu – baş leytenant

Səfərov Hikmət İldırım oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Siraclı Ramil Famil oğlu – baş leytenant

Şahbazov Amid Şahbaz oğlu – baş leytenant

Şahverdiyev Mərhəmət Qiyas oğlu – baş leytenant

Şəfiyev Əlisafa Ələsgər oğlu – baş leytenant

Şəmiyev Fəxrəddin Qulu oğlu – baş leytenant

Şıxaliyev Elvin Nemət oğlu – baş leytenant

Şükürov Elpay Fərzulla oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Tağızadə Nurlan Zakir oğlu – baş leytenant

Talıbov Elnur Nurəddin oğlu – baş leytenant

Vəliyev Anar Ələsgər oğlu – baş leytenant

Vəliyev Bünyamin Mülayim oğlu – baş leytenant

Vəliyev İlkin İdris oğlu – baş leytenant

Yusifov Alik Elşən oğlu – baş leytenant

Yusubov Arif Əli oğlu – baş leytenant

Zeynalov Toğrul Müşfiq oğlu – baş leytenant

Zəkəriyəyev Mənsur Aləddin oğlu – baş leytenant

Abbasov Eldar Ələddin oğlu – leytenant

Abbasov Kamran Rauf oğlu – leytenant

Abdullayev Murad İlham oğlu – leytenant

Abdullayev Pərvin Dövlət oğlu – leytenant

Abdullayev Seymur Fikrət oğlu – leytenant

Abdullayev Teymur Nizami oğlu – leytenant

Abdulov İsmayıl Rövşən oğlu – leytenant

Abdurahmanlı İbrahim Azad oğlu – leytenant

Ağayev Ağaxan Çapar oğlu – leytenant

Ağayev Orucəli Qulu oğlu – leytenant

Axund Hüseyn Azad oğlu – leytenant

Allahverdiyev Mustafa Əlövsət oğlu – leytenant

Allahverdiyev Nəsimi Cəlil oğlu – leytenant

Aslanov Elvin Aslan oğlu – leytenant

Avazov İlqar Vüqar oğlu – leytenant

Babayev Şamil Hüseynağa oğlu – leytenant

Bağırov Arzuman Rövşən oğlu – leytenant

Bağıyev Elçin Nəriman oğlu – leytenant

Baxşalızadə Valeh Rizvan oğlu – leytenant

Bayramlı Elmir Etibar oğlu – leytenant

Bayramov Cəlal Rauf oğlu – leytenant

Bayramov Elsevər Təvəkkül oğlu – leytenant

Bayramov Novruz İlqar oğlu – leytenant

Bayramov Uğur Fərhad oğlu – leytenant

Behbudov Mürsəl Eyvaz oğlu – leytenant

Bələdov Novruz Kamil oğlu – leytenant

Cabaraov Ramin Mirşamil oğlu – leytenant

Camallı Şahin Faiq oğlu – leytenant

Cəfərov Nəcəf Elmar oğlu – leytenant

Cəlilov Elşən Rəsman oğlu – leytenant

Cəlilzadə Ceyhun Məhəmməd oğlu – leytenant

Davıdov Ceyhun Adəm oğlu – leytenant

Davudov Əfqan Sahib oğlu – leytenant

Dünyamalıyev Elnur Dünyamalı oğlu – leytenant

Eminli Elşən Ayaz oğlu – leytenant

Eminov Emin Elman oğlu – leytenant

Əbilov Təhmin Fədai oğlu – leytenant

Əbülfəzli Sahib Mübariz oğlu – leytenant

Ədilov Vladik Mehdi oğlu – leytenant

Əhmədli Nəriman Fazil oğlu – leytenant

Əhmədov Qurban Fikrət oğlu – leytenant

Əhmədov Rəşadət Fərman oğlu – leytenant

Əhmədov Sərxan Bülbül oğlu – leytenant

Əjdərov Novruz Şükür oğlu – leytenant

Əkbərov Ceyhun İman oğlu – leytenant

Əkbərov Rəşid Şöhrəddin oğlu – leytenant

Ələkbərov Elsevər Nurman oğlu – leytenant

Əliyev Ağalar Telman oğlu – leytenant

Əliyev Alı İlqar oğlu – leytenant

Əliyev Cövdət Ərəstun oğlu – leytenant

Əliyev Eltən Nizami oğlu – leytenant

Əliyev Xanlar Ələddin oğlu – leytenant

Əliyev İsa Şahin oğlu – leytenant

Əliyev Qurban Əliton oğlu – leytenant

Əliyev Mikayıl Əli oğlu – leytenant

Əliyev Osman Əli oğlu – leytenant

Əliyev Rövşən Həsən oğlu – leytenant

Əliyev Tahir İsrafil oğlu – leytenant

Əlizadə Onur Nizami oğlu – leytenant

Əmənov Rövşən Balaqardaş oğlu – tibb xidməti leytenantı

Əsgərov Nəsimi Polad oğlu – leytenant

Feyziyev Murad Oruc oğlu – leytenant

Fərəcov Fariz Nizami oğlu – leytenant

Fərzəliyev Dəyanət Murad oğlu – leytenant

Fərzəliyev Pəsərək Bəndər oğlu – leytenant

Güllərov Cavid Qurbanzadə oğlu – leytenant

Hacıyev Fərman Emin oğlu – leytenant

Hacıyev Nahid Vidadi oğlu – leytenant

Heybətov Dəryanur Azad oğlu – leytenant

Heydərov Ayxan Məmməd oğlu – leytenant

Həsənov Abbasəli İlham oğlu – leytenant

Həsənov Emil Arif oğlu – tibb xidməti leytenantı

Həsənov Hüseyn Azad oğlu – leytenant

Həsənov Nadir Əliheydər oğlu – leytenant

Həsənov Nihat Murad oğlu – leytenant

Həsənov Valeh Mail oğlu – leytenant

Həsrətov Orxan Telman oğlu – tibb xidməti leytenantı

Hümbətov İlkin Zakir oğlu – leytenant

Hümbətzadə Şəhriyar Hümbət oğlu – leytenant

Hüseyn Arif Aydın oğlu – leytenant

Hüseynov Anar Elman oğlu – leytenant

Hüseynov Cavid Lətif oğlu – leytenant

Hüseynov Emin Şakir oğlu – leytenant

Hüseynov Hikmət Rasim oğlu – leytenant

Hüseynov Kamil Dursunəli oğlu – leytenant

Hüseynov Qaçay Qaraxan oğlu – leytenant

Hüseynov Məqsəd Fazil oğlu – leytenant

Hüseynov Şamxal Etibar oğlu – leytenant

Hüseynsoy Uğur Məzahir oğlu – leytenant

Hüsüyev Ramil Təvəkgül oğlu – leytenant

Xankişiyev Orxan Seymur oğlu – leytenant

Xəlilov Elnur Rizvan oğlu – leytenant

Xəlilov Ramal Böyükbala oğlu – leytenant

İbrahimov Bağı Mütəllim oğlu – leytenant

İbrahimov Fizuli Qədirağa oğlu – leytenant

İbrahimov Ruslan Əlövsəd oğlu – leytenant

İbrahimov Zaur Pərviz oğlu – leytenant

İmamov Sərxan Mübariz oğlu – leytenant

İmanov Zaman Dayandur oğlu – leytenant

İsayev Əzimi Əliqədir oğlu – leytenant

İsgəndərov Elmir Cərrah oğlu – leytenant

İsgəndərov İlkin Razim oğlu – leytenant

İslamov Bəxtiyar Saleh oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

İslamov Əli Rəhim oğlu – leytenant

İsmayılov Elcan Mahmud oğlu – leytenant

İsmayılov Eltun Pənah oğlu – leytenant

İsmayılov Qaya Mehman oğlu – leytenant

İsmayılov Samir Əli oğlu – leytenant

İsmayılov Siruz Vəli oğlu – leytenant

Kərimov Məhəmməd Məhərrəm oğlu – leytenant

Kərimov Turan Abasət oğlu – leytenant

Qaraşov Taleh Ağamalı oğlu – leytenant

Qasımov Polad Mirzə oğlu – leytenant

Qasımov Vüsal Kamran oğlu – leytenant

Qəhramanov İqbal Ədalət oğlu – leytenant

Qəhrəmanov Asim Şahin oğlu – leytenant

Qəhrəmanov Şamil İbrəhim oğlu – leytenant

Qocayev Aqil Bərşad oğlu – leytenant

Qubadov Səyyad Səməd oğlu – tibb xidməti leytenantı

Quliyev Akif Qədir oğlu – leytenant

Quliyev Hüseyin Nicat oğlu – leytenant

Quliyev Nadir Tahir oğlu – leytenant

Quliyev Nicat İbrahim oğlu – leytenant

Quliyev Şamil Mikayıl oğlu – leytenant

Quliyev Vüsal Tapdıq oğlu – leytenant

Quliyev Yunis İsa oğlu – leytenant

Quluzadə Səyyad Qafar oğlu – leytenant

Qurbanov Ceyhun Qürbət oğlu – leytenant

Qurbanov Fərman Beybala oğlu – leytenant

Qurbanov Nurlan Nəriman oğlu – leytenant

Mahmudov Ceyhun İsa oğlu – leytenant

Mamedov Samir Şakir oğlu – leytenant

Mazaklı Alqayıt Sabit oğlu – leytenant

Mehdiyev Firuz Niyaz oğlu – leytenant

Məhərrəmov Nurlan Sahib oğlu – leytenant

Məlikzadə Murad Nəriman oğlu – leytenant

Məmmədli Murad İsmixan oğlu – leytenant

Məmmədli Teymur Faiq oğlu – leytenant

Məmmədli Tunar Zeynal oğlu – tibb xidməti leytenantı

Məmmədli Ülvi Məmməd oğlu – leytenant

Məmmədov Ayaz Natiq oğlu – leytenant

Məmmədov Aynur Vaqif oğlu – leytenant

Məmmədov Azad İsmayıl oğlu – leytenant

Məmmədov Cəfərsadiq Zeydulla oğlu – leytenant

Məmmədov Elnur Eldəniz oğlu – leytenant

Məmmədov Fərdi Rəhman oğlu – leytenant

Məmmədov Kamran Muxtar oğlu – leytenant

Məmmədov Lətif Fəxrəddin oğlu – leytenant

Məmmədov Ruslan Nofəl oğlu – leytenant

Məmmədov Toğrul Bəhlul oğlu – leytenant

Məmmədov Tural Ədalət oğlu – leytenant

Mənəfov Fətəli Soltan oğlu – leytenant

Mərdəliyev Məhəmməd Maiddin oğlu – leytenant

Məzahirli Aslan Siyavuş oğlu – leytenant

Mikayılov Elbrus Həmzət oğlu – leytenant

Mikayılov Tariyel Bayram oğlu – leytenant

Mirzəyev Rövşən Rəhim oğlu – leytenant

Mustafayev Arzu Sahib oğlu – leytenant

Mustafayev Cavid Mustafa oğlu – leytenant

Mustafayev Elməddin Elşad oğlu – leytenant

Nəcəfov Ramazan Salman oğlu – leytenant

Nəsibov Hümbət Azər oğlu – leytenant

Nəsirov Orxan Qulu oğlu – leytenant

Nəsirov Vüsal Teymur oğlu – leytenant

Nəzərov Rahib Vaqif oğlu – leytenant

Novruzov Natiq Heydər oğlu – leytenant

Novruzov Natiq Novruz oğlu – leytenant

Nuriyev Əliqismət Vahid oğlu – leytenant

Nuriyev Nicat İsaq oğlu – leytenant

Orucov Orxan Arif oğlu – leytenant

Orucov Süleyman Qadir oğlu – leytenant

Paşayev Elmir Abbas oğlu – leytenant

Paşayev Sadiq Məhyəddin oğlu – leytenant

Rəhimov Abusad Əbdüləli oğlu – leytenant

Rəhimov Rafiq İmran oğlu – leytenant

Rəsulov Bəhruz Səttar oğlu – leytenant

Rüstəmbəyli Şahlar Mühiddin oğlu – leytenant

Rzayev Ceyhun Razzaq oğlu – leytenant

Rzayev Rövşən Vəzir oğlu – leytenant

Rzazadə Babək Bəhram oğlu – leytenant

Sadıqov Nazim Ağacan oğlu – leytenant

Sarıyev İbrahim Kamilcan oğlu – leytenant

Seyfullayev Vüsal Hüseynağa oğlu – leytenant

Seyidov Mir İbrahim Abbas oğlu – leytenant

Səfərli Məhəmmədəli Qadir oğlu – leytenant

Səfərov Elnur Elşad oğlu – leytenant

Səfərov Fazil Sadıq oğlu – leytenant

Səfərov Kənan Sənan oğlu – leytenant

Soltanov Davud Mirabbas oğlu – leytenant

Süleymanlı Fərid Kamandar oğlu – leytenant

Süleymanlı Sənan Yavər oğlu – leytenant

Süleymanov Hüseyn Alıxan oğlu – leytenant

Süleymanov Tural Əmrah oğlu – leytenant

Şabanov Ruslan İntiqam oğlu – leytenant

Şahverdiyev Elvin Muratxan oğlu – leytenant

Şəkərəliyev Aqil Novruz oğlu – leytenant

Şəmmədov Emil Habil oğlu – leytenant

Şükürov Turqut Salman oğlu – leytenant

Talıbov Talıb Vidadi oğlu – leytenant

Vəlişov Nurlan Elman oğlu – leytenant

Yolçuyev Vüsal Hicran oğlu – leytenant

Zeynalov Zaur Alik oğlu – leytenant

Abbasov Seymur Muşfiq oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)

Abdullayev Turqut Xalid oğlu – kiçik leytenant

Axundzadə Məhəmməd Hidayət oğlu – kiçik leytenant

Allahverdiyev Namaz Baxış oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)

Cəfərov Şükür Bakir oğlu – kiçik leytenant

Əlizadə Ülvi Azər oğlu – kiçik leytenant

Mahmudov Vüsal Eyvaz oğlu – kiçik leytenant

Məhərrəmov Hüseyn Vasif oğlu – kiçik leytenant

Muradov Vüsal Cəsarət oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)

Nəcəfli Sadiq Nüsrət oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)

Nəcəfov Yaqub Məhəmməd oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)

Rüstəmli Azər Rüstəm oğlu – kiçik leytenant

Abasov Daykişi Vahid oğlu – baş gizir

Abdullayev Ceyhun Aslan oğlu – baş gizir

Abdullayev Samir Şükür oğlu – baş gizir

Alışov Tural Mirələm oğlu – baş gizir

Alıyev Ramil Mehman oğlu – baş gizir

Babayev Mansur Sayəddin oğlu – baş gizir

Bəhmənov Ziyad Baloğlan oğlu – baş gizir

Cəfərov Sadiq Aydın oğlu – baş gizir

Eminov Cavidan Mail oğlu – baş gizir

Əhmədov Azər Fərrux oğlu – baş gizir

Əhmədov Sabit Zakir oğlu – baş gizir

Əhmədov Yusif Zahid oğlu – baş gizir

Əliyev Cəlil Əli oğlu – baş gizir

Əliyev Seymur Maarif oğlu – baş gizir

Əliyev Sirac Fəxrəddin oğlu – baş gizir

Əmənov Möhləddin İbrahim oğlu – baş gizir

Ərəbov Elman Vəlyullah oğlu – baş gizir

Fərəcov Elçin Mahmudağa oğlu – baş gizir

Fərzəliyev Cəfər Çingiz oğlu – baş gizir

Haxverdiyev Nurəddin Allahşükür oğlu – baş gizir

Həsənov İlqar Əlibala oğlu – baş gizir

Xəlilov Əli Aydınəli oğlu – baş gizir

İbrahimov Rəşad Xanlar oğlu – baş gizir

İmamhüseynov Murad İbrahim oğlu – baş gizir

İmanov Adil Hilal oğlu – baş gizir

İsmayılov Elşən Akif oğlu – baş gizir

İsmayılov Rəşad Əjdər oğlu – baş gizir

Kərimov Kamil Famil oğlu – baş gizir

Qardaşov Ziya Vaqif oğlu – baş gizir

Qazıyev Calal Eldəniz oğlu – baş gizir

Qədimov Mübariz İsrafil oğlu – baş gizir

Qədirov Asəf Valeriy oğlu – baş miçman

Quliyev Şəfa Fərhad oğlu – baş gizir

Məmmədov Amil Ədalət oğlu – baş gizir

Məmmədov Ədalət Ramazan oğlu – baş gizir

Məmmədov Nuru İlham oğlu – baş gizir

Məmmədov Ramil Adil oğlu – baş gizir

Məmmədov Sakit Səratəli oğlu – baş gizir

Mustafayev Sənhəm Xanbala oğlu – baş gizir

Nəhmədov Anar Xəlil oğlu – baş gizir

Nəsirov Etibar Müzəffər oğlu – baş gizir

Niftullayev Füzuli Mirzalı oğlu – baş gizir

Novruzov Samir Səməd oğlu – baş gizir

Nurullayev Samir Qubad oğlu – baş gizir

Ömərov Natiq Rövşən oğlu – baş gizir

Rəsulov Rövşən Elxan oğlu – baş gizir

Rüstəmov İbrahim Mütalib oğlu – baş gizir

Salayev Ənvər Saleh oğlu – baş gizir

Səfiyev Şəhriyar Əlimusa oğlu – baş gizir

Şirəliyev Abbas İbrahim oğlu – baş gizir

Tahirov Sahət Möhübbət oğlu – baş gizir

Vəliyev Əli Məmməd oğlu – baş gizir

Vəliyev Vüqar Əyyub oğlu – baş gizir

Abaslı Mirsamir Mübariz oğlu – gizir

Abasov Əmirşah Cəbrayıl oğlu – gizir

Abbaslı Rəhman Zahid oğlu – gizir

Abbasov Fariz Rasim oğlu – gizir

Abduləliyev İsmayıl Əjdər oğlu – gizir

Abdulkərimov Səyyadi Qəzənfər oğlu – gizir

Abdullalı Kənan Əlövsət oğlu – gizir

Abdullayev Azər Əhədulla oğlu – gizir

Abdullayev Xalid Aqşin oğlu – gizir

Abdullayev Rüfət Fikrət oğlu – gizir

Abdullayev Samir Əfqan oğlu – gizir

Abdulov Ramal Bəymirzə oğlu – gizir

Abdurahmanov Elvin Əbülfəz oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ağayev Rəşad Qulam oğlu – gizir

Ağcayev Loğman Elşən oğlu – gizir

Axundov Famil Vurğun oğlu – gizir

Alıyev Elmir Pərviz oğlu – gizir

Alıyev Pərviz Arzu oğlu – gizir

Allahverdiyev Təmkin Adil oğlu – gizir

Allahverdiyev Vasif Bayram oğlu – gizir

Allahyarov Elçin Kəmaləddin oğlu – gizir

Allahyarov Şəhriyar Elçin oğlu – gizir

Aslanov Eynur Vəli oğlu – gizir

Aslanov Nəcəf Həsrət oğlu – gizir

Aslanov Tofiq Ruslan oğlu – gizir

Astanov Qalib Gülağa oğlu – gizir

Aşurov Bəxtiyar Vüqar oğlu – gizir

Ayazlı Asim Ayaz oğlu – gizir

Babayev Abidin Babalı oğlu – gizir

Babayev Anar Əliağa oğlu – gizir

Babayev Vüsal Vüqar oğlu – gizir

Bağırov Fuad Firdovsi oğlu – gizir

Baxşıyev Elvin Müqabil oğlu – gizir

Balakişizadə Əsəd Arzu oğlu – gizir

Bayramov Əlibaba Hacıbaba oğlu – gizir

Bayramov Rahil Rahib oğlu – gizir

Bayramov Şəhriyar Mətləb oğlu – gizir

Behbudlu Əkbər Həsən oğlu – gizir

Behbudov Seymur Saleh oğlu – gizir

Bekmuradov Mekan Muratdurdneviç – gizir

Beydullayev Ümüd Urfan oğlu – gizir

Bədirov Xəzər Araz oğlu – gizir

Bəhmənov Akşin Səxavət oğlu – gizir

Bəkirov Mayıl Ramazan oğlu – gizir

Bəkirov Ramazan Razim oğlu – gizir

Bəkirov Turan Qalib oğlu – gizir

Cavadov Ervin Tərxan oğlu – gizir

Cavadov Qulam Yusif oğlu – gizir

Cavadov Yelmar Vaqif oğlu – gizir

Cəbrayılov Tariel Şakir oğlu – miçman

Cəfərli Elgin Vaqif oğlu – gizir

Cəfərov Həsən Zabit oğlu – gizir

Cəfərov Xəyyam İskəndər oğlu – gizir

Cəfərov İzzət Elxan oğlu – gizir

Cəfərov Müşfiq İskəndər oğlu – gizir

Cəfərov Röyal Nəzər oğlu – gizir

Cəfərov Tapdıq Kazım oğlu – gizir

Cəfərov Vüqar İsa oğlu – gizir

Cəlilov Ruhiddin Firudin oğlu – gizir

Dadaşov Dövran Əlizamin oğlu – miçman

Dəmirov Rahib Teyyub oğlu – gizir

Dostalılı Dostalı Şirvan oğlu – gizir

Eminov Şəhriyar Vahid oğlu – gizir

Eynullayev Murad Hüseyn oğlu – gizir

Eyvazov Rüstəm Saleh oğlu – gizir

Əbilov Səməd Teyyub oğlu – gizir

Əhmədov Rəşad Məmməd oğlu – miçman

Əhmədov Ruslan Fikrət oğlu – gizir

Əhmədov Səbuhi Fuad oğlu – gizir

Əhmədov Şamil Famil oğlu – gizir

Əhmədov Teymur Şamil oğlu – miçman

Əhmədov Tərlan Ehtibar oğlu – gizir

Əhmədzadə Güləddin Məhəmməd oğlu – gizir

Əkbərov İlkin Məzahim oğlu – gizir

Ələkbərov Anar Mayıl oğlu – gizir

Ələkbərov Naiq Faiq oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ələkbərov Pərviz Meyxoş oğlu – gizir

Ələkbərov Vüsal Faris oğlu – gizir

Əliyarlı Təmkin Hafiz oğlu – gizir

Əliyev Xəzər Ərşad oğlu – gizir

Əliyev Zamik Sevindik oğlu – gizir

Əlizadə Ağakişi İlham oğlu – gizir

Əlizadə Tahir Qəribəli oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əlizadə Tural Elman oğlu – gizir

Əsədov Nazim Tapdıq oğlu – gizir

Əsgərov Malik Aydın oğlu – gizir

Əsgərov Mirələm Həmid oğlu – gizir

Feyziyev Murad Hacıbaba oğlu – gizir

Fərəcov Coşqun Mirzə oğlu – gizir

Fərzəliyev Sərvər Əkbər oğlu – gizir

Fərzəliyev Zeynal Sədyar oğlu – gizir

Fətəliyev Xəyyam Yaqub oğlu – gizir

Gözəlov Maarif İnşallah oğlu – gizir

Hacıməmmədov İsgəndər Hüseyn oğlu – gizir

Hacıyev Əlisəfa Gülağa oğlu – gizir

Hacıyev Kazım Eyvaz oğlu – miçman

Hacıyev Ramir Azər oğlu – gizir

Hacızadə Fərid Söhbət oğlu – gizir

Hacızadə Ruhid Alim oğlu – gizir

Haqverdiyev Murad Adil oğlu – gizir

Haşımov Tərzan Qəhrəman oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Həbibov Namiq Xanoğlan oğlu – gizir

Həbibov Nurlan Qəşəm oğlu – gizir

Həmidov Rəhim Sərxan oğlu – gizir

Həsənli Sabir Ədalət oğlu – gizir

Həsənov Bəhruz Həsənağa oğlu – gizir

Həsənov Elnur Faday oğlu – gizir

Həsənov İmaməddin Talıb oğlu – gizir

Həsənov Kamil Bəhram oğlu – gizir

Həsənov Lütvün Xəqani oğlu – gizir

Həsənov Polad Müasir oğlu – gizir

Həsənov Teymur Alışan oğlu – gizir

Həsənov Vüqar Asim oğlu – gizir

Həsənzadə Murad Eldar oğlu – gizir

Hətəmov Gəray Camal oğlu – gizir

Hicrani Zahir Ruslan oğlu – gizir

Hüseyinli Səccad Pənah oğlu – gizir

Hüseynli Qafur Hafiz oğlu – gizir

Hüseynli Sahib Ağahüseyn oğlu – gizir

Hüseynov Arif Ağəli oğlu – gizir

Hüseynov Kənan Mehman oğlu – gizir

Hüseynov Namiq Dərgah oğlu – gizir

Hüseynov Səxavət Ərəstun oğlu – gizir

Hüseynzadə Əkbər Elşən oğlu – gizir

Xalsayev Mehman Eyvaz oğlu – gizir

Xasayev Niyaməddin Qoçu oğlu – gizir

Xəlilov Pünhan Xeybər oğlu – miçman

Xojayev Kamal Rejepoviç – gizir

Xudaverdiyev Əşrəf İsabala oğlu – miçman

Xudiyev Məhəmməd Tanrıverdi oğlu – gizir

İbişov Anar Vəkil oğlu – gizir

İbrahimov Elçin Mirsahib oğlu – gizir

İbrahimov Elçin Sahib oğlu – gizir

İmanov Zabil Ağayar oğlu – gizir

İsaxov Rasim Fərman oğlu – gizir

İsgəndərov Elvin Akif oğlu – gizir (ölümündən sonra)

İskəndərov İlham Rəşid oğlu – gizir

İslamov Tural Əhəd oğlu – gizir

İsmayılov Asif Məmmədqasım oğlu – gizir

İsmayılov İbad Qubad oğlu – gizir

İsmayılov Oqtay Şahsuvar oğlu – gizir

İsrəfilov Mübahir Mübariz oğlu – gizir

Kamilzadə Vüsal Ramiz oğlu – miçman

Kazımov Ziya Ağam oğlu – gizir

Kərimbəyli Emin İlqar oğlu – gizir

Kərimli İlkin İlyas oğlu – gizir

Kərimov Elvin Vaqif oğlu – gizir

Kərimov Ülvi Elfaq oğlu – gizir

Qafarov Zahid Abasəli oğlu – gizir

Qaflanov Qalib Qərib oğlu – gizir

Qaraşlı Elçin Namiq oğlu – miçman

Qarayev Mahir Tahir oğlu – gizir

Qarayev Orxan Qabil oğlu – gizir

Qarayev Rəsul Mirverdi oğlu – gizir

Qasımlı Elçin Asif oğlu – miçman

Qasımov Şöhrət Fikrət oğlu – gizir

Qəbilov Arif Güloğlan oğlu – gizir

Qədirov Hacı Ağa Yaşar oğlu – gizir

Qəhrəmanov Elvin Nadim oğlu – gizir

Qəhrəmanov Nemət Əli oğlu – gizir

Qəhrimanov Əmrah Orucəli oğlu – gizir

Qəmbərov Nemət Bəxtiyar oğlu – gizir

Qəmbərov Vusal Vəli oğlu – gizir

Qocayev Xəyal Vilayət oğlu – gizir

Qubadov Mərdan Gəncəli oğlu – gizir

Quliyev Amil Nail oğlu – gizir

Quliyev Babək Şahbaz oğlu – gizir

Quliyev Elçin Ziyadxan oğlu – gizir

Quliyev Əli Tədbir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Quliyev Kənan Camal oğlu – gizir

Quliyev Samir Rövşən oğlu – gizir

Quliyev Tərlan Mirzə oğlu – gizir

Quliyev Vüqar Murad oğlu – gizir

Quliyev Vüsal Firuddin oğlu – gizir

Quluzadə Cavad Vüqar oğlu – gizir

Qurbani Ruslan Qulam oğlu – gizir

Qurbanov Elvin Mürvət oğlu – gizir

Qurbanov Emin Həsən oğlu – gizir

Lətifzadə Nizam Nasif oğlu – gizir

Mahmudov Asim Ramazan oğlu – gizir

Mahmudov Vüsal Sahib oğlu – gizir

Mamedov Elnur Mürsəl oğlu – gizir

Mehtiyev Fərid Hüseyin oğlu – gizir

Mehtiyev Orxan Vidadi oğlu – gizir

Məcidov Vüqar Hümmət oğlu – gizir

Məhərrəmov Arzuman Kazım oğlu – gizir

Məhərrəmov Nadir Niyazi oğlu – gizir

Məmişov Gülhəsən Səyəddin oğlu – gizir

Məmiyev Bəhruz Həbib oğlu – gizir

Məmmədli Coşqun Baris oğlu – gizir

Məmmədli Əziz Muğbil oğlu – gizir

Məmmədli Məmməd Mehdixan oğlu – gizir

Məmmədli Sahil Sahib oğlu – gizir

Məmmədov Dədəkişi Zülfüqar oğlu – gizir

Məmmədov Eldar Şəadət oğlu – gizir

Məmmədov Elsevər Fəxrəddin oğlu – gizir

Məmmədov Elşən Vasif oğlu – gizir

Məmmədov Emin Nizami oğlu – gizir

Məmmədov Fariz Bayram oğlu – gizir

Məmmədov Fuad Rafiq oğlu – gizir

Məmmədov Xaliq Dərgah oğlu – gizir

Məmmədov Kamil Yusif oğlu – gizir

Məmmədov Nemət Mirzə oğlu – gizir

Məmmədov Nizaməddin Bilal oğlu – miçman

Məmmədov Sənan Ramazan oğlu – gizir

Məmmədov Tahir Abubəkir oğlu – gizir

Məmmədov Taleh Muraz oğlu – gizir

Məmmədov Turqay İsmayıl oğlu – gizir

Məmmədov Vüqar İlqar oğlu – gizir

Mərdəliyev Alyoşa Təbriz oğlu – gizir

Məstiyev Sahib Rahim oğlu – gizir

Mikayıllı Mikayıl Miğfər oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Mirələmov Sahil Elşən oğlu – gizir

Mirzəli Əfqan Əli oğlu – gizir

Mirzəzadə Elnur Şahin oğlu – gizir

Muradxanlı Məmmədxan Cavanşir oğlu – gizir

Muradov Murad Vahid oğlu – gizir

Muradov Sürət Adil oğlu – gizir

Musayev Etibar Şahid oğlu – gizir

Musayev Ramin Nadir oğlu – gizir

Musayev Vüsal Nağı oğlu – gizir

Museyibov Eltun Telman oğlu – gizir

Mustafayev Mehrab Simran oğlu – gizir

Mustafayev Mircəlal Vəli oğlu – gizir

Mustafayev Sərvaz Məqsəd oğlu – gizir

Muzadilli Nəsif İkram oğlu – gizir

Mülayimov Sabit Ovçu oğlu – gizir

Nadirov Rahib Həsənzadə oğlu – gizir

Namazov Rəşad Namiq oğlu – gizir

Nəbiyev Asif Tofiq oğlu – gizir

Nəbiyev Vasif Mətləb oğlu – gizir

Nəcəfli Ülvi Seyfəddin oğlu – gizir

Nərimanov Türkay Tahir oğlu – miçman

Nəsibov Kamil Yolçu oğlu – gizir

Nəsirli Toğrul Hakim oğlu – gizir

Novruzov Nəzər Elxan oğlu – gizir

Novruzov Rəşad Lətif oğlu – gizir

Novruzov Teymur Nizami oğlu – gizir

Nuriyev Rəhman Təvəkkül oğlu – gizir

Ömərov Ruslan Cianşa oğlu – gizir

Paşazadə Mirzə Möhübbət oğlu – gizir

Pənahov Nurlan Habil oğlu – gizir

Piriyev İmran Vaqif oğlu – gizir

Piriyev Qabil Sehriman oğlu – gizir

Ramazanov Ramin Faiq oğlu – gizir

Rəhimli Allahverən Sədaqət oğlu – miçman

Rəhimli Pərvin Arif oğlu – gizir

Rəhimov İlkin Şirzad oğlu – gizir

Rəhimov Vadim Oruc oğlu – gizir

Rəsulov İkram Rəsul oğlu – gizir

Rəsulov Röyal Köçəri oğlu – gizir

Rəşidov Yasim Rasim oğlu – gizir

Rzayev Çingiz Elman oğlu – gizir

Rzayev Ruslan Vaqif oğlu – gizir

Sadıqlı Pənah Əfqan oğlu – gizir

Sadıqov İxtiyar İsa oğlu – gizir

Sadıqov Rəşad Rəşid oğlu – gizir

Sadiqov Mirtağı Nağı oğlu – gizir

Salamov Xəyal Zakir oğlu – gizir

Sanılı Fərid Kənan oğlu – gizir

Seyidəliyev Ziyəddin Ələddin oğlu – gizir

Səfərov Mahur Rüstəm oğlu – gizir

Səfərov Namiq Şakir oğlu – gizir

Səfərov Nurlan Azad oğlu – gizir

Səfiyev Fuad Vaqif oğlu – gizir

Səmədov Akif İlham oğlu – gizir

Səmədov Möhnət Tamif oğlu – gizir

Söhbətov Elsevər Cəmşid oğlu – gizir

Söhbətov Tural Məhərrəm oğlu – gizir

Sultanov Saqi Cavanşir oğlu – gizir

Süleymanov Mərhəmət Mehman oğlu – gizir

Şahverənov Rəşad Eyvazoviç – gizir

Şatanov Kamal Cabir oğlu – gizir

Şərifov Asəf Şıxəmir oğlu – gizir

Şərifov Məhəmməd Elçin oğlu – gizir

Şıxaliyev Fariz Şahverdi oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Şiralıyev Ayaz Rəşid oğlu – gizir

Şirinov Adil Sərdar oğlu – gizir

Şirinov Cəsur Nəcəf oğlu – gizir

Şirvanov Cavid Rəsul oğlu – gizir

Şükürov Edqar Xıdır oğlu – gizir

Tağıyev Cavid Məhəbbət oğlu – gizir

Tağıyev İlkin Eldar oğlu – gizir

Tarverdili Elməddin Fariz oğlu – gizir

Teymurlu Səid İmaməddin oğlu – gizir

Tütünçiyev Elçin Əhməd oğlu – gizir

Vəliyev Kənan Cavanşir oğlu – gizir

Yusibov İsmayıl Məzahir oğlu – gizir

Yusifov Xankişi İlham oğlu – gizir

Zaidov Xəyyam Elşad oğlu – gizir

Zeynallı Əziz Mədət oğlu – gizir

Zeynalov Elmin Eldəniz oğlu – gizir

Zeynalov Fuad Əlizadə oğlu – gizir

Zeynalov Xəyal Behbud oğlu – gizir

Alıyev Anar Yadigar oğlu – kiçik gizir

Allahverdiyev Faxrət Gəray oğlu – kiçik gizir

Aydınov Nurlan Ənvər oğlu – kiçik gizir

Babaşov Səttam Qiyas oğlu – kiçik gizir

Baba-zadə Nəcməddin Qabil oğlu – kiçik gizir

Bağırov Oruc Hidayət oğlu – kiçik gizir

Bağırov Tural Kəmaləddin oğlu – kiçik gizir

Balakişiyev Cəmil Cəmil oğlu – kiçik gizir

Cahangirzadə Elvin Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir

Əhmədov Müşviq Gülbala oğlu – kiçik gizir

Əliyev Elgün Mütəllim oğlu – kiçik gizir

Əsgərli Şəmistan Ədalət oğlu – kiçik gizir

Əsgərov Fərid Mehman oğlu – kiçik gizir

Firidunzadə Xəqani Əbülfət oğlu – kiçik gizir

Hüseynli Elməddin Yadigar oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Kənan Yaşar oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Nəriman Məzahir oğlu – kiçik gizir

Hüseynzadə Zəkəriyyə Akif oğlu – kiçik gizir

İbrahimov Mehti İsmayıl oğlu – kiçik gizir

İbrahimzadə Ələsgər Fərrux oğlu – kiçik gizir

İsmayılov Xəyyam Arif oğlu – kiçik gizir

Qarayev Uğur Haqverdi oğlu – kiçik gizir

Məmizadə Təbriz İsa oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Elşən Məhərrəm oğlu – kiçik gizir

Nağıyev Fizuli Nazim oğlu – kiçik gizir

Ramazanov Təbriz Qüdrət oğlu – kiçik gizir

Rəsulov Mirbala Əmrağa oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Tağıyev Təhmin Bəxtiyar oğlu – kiçik gizir

Təhməzov Fərhad Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir

Zeynallı Aqil Aydın oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Zülfüqarlı Kamran Səxavət oğlu – kiçik gizir

Abbasov Mirzə Fikrət oğlu – baş çavuş

Abışov Fuad Habil oğlu – baş çavuş

Ağayev Mübariz Şahab oğlu – baş çavuş

Ağayev Ruslan Fəxrəddin oğlu – baş çavuş

Bayramov Ləmyaz Eyvaz oğlu – baş çavuş

Beydullayev Sənan Yaşar oğlu – baş çavuş

Cəfərov Çingiz Tehran oğlu – baş çavuş

Cəfərov Elnur Fəqani oğlu – baş çavuş

Cəfərov Emin Bayram oğlu – baş çavuş

Cəfərov Rüstəm Şakir oğlu – baş çavuş

Əhmədov Aqil Əhmədağa oğlu – baş çavuş

Əliyev Elşad Nəbi oğlu – baş çavuş

Əliyev Hilal Üzeyir oğlu – baş çavuş

Əmiyev Fərid Ənvər oğlu – baş çavuş

Əsədov Nurmi Raquf oğlu – baş çavuş

Fərhadov Hüseyn Azad oğlu – baş çavuş

Həmzəyev Tural Elbrus oğlu – baş çavuş

Hüseynov Əlvan Məzahir oğlu – baş çavuş

Qədirov Musa Məmməd oğlu – baş çavuş

Quliyev Olxan Sabir oğlu – baş çavuş

Qurbanov Göyçə Əhməd oğlu – baş çavuş

Qurbanov Tural Ələddin oğlu – baş çavuş

Məmmədov Fəzamir Pazıl oğlu – baş çavuş

Mirzəyev Samir Akif oğlu – baş çavuş

Muradov Azər Kamal oğlu – baş çavuş

Mustafayev Elvin İbrahim oğlu – baş çavuş

Nağıyev Rəşid Habil oğlu – baş çavuş

Nuhiyev Emin Bəxtiyar oğlu – baş çavuş

Rəcəbov Bəhruz Talıb oğlu – baş çavuş

Rzazadə Kamil Sədail oğlu – baş çavuş

Tamirazov Azər Mübariz oğlu – baş çavuş

Vəliyev Etibar Zalış oğlu – baş çavuş

Vəlizadə Sahil Sahib oğlu – baş çavuş

Yolçubəyli Ayxan Maxsud oğlu – baş çavuş

Yusibov Samir Maarif oğlu – baş çavuş

Zaxmayev Əfqan Musa oğlu – baş çavuş

Zeynalov Şaiq Faiq oğlu – baş çavuş

Abasov Elvin Faiq oğlu – çavuş

Abbasov Bəxtiyar Afəddin oğlu – çavuş

Abbasov Ceyhun Mübariz oğlu – çavuş

Abbasov Emil Həsən oğlu – çavuş

Abbasov Fariz Mübariz oğlu – çavuş

Abbasov Səbuhi Faiq oğlu – çavuş

Abuyev İlkin Elxan oğlu – çavuş

Ağayev Ceyhun Məhəmməd oğlu – çavuş

Ağayev Zahir Osman oğlu – çavuş

Ağayev Zamiq Ədalət oğlu – çavuş

Axundzadə Adil Niyaz oğlu – çavuş

Alışov Əli Məhiyyəddin oğlu – çavuş

Alıyev Rüfət Əlyar oğlu – çavuş

Aslanov Səlim Şakir oğlu – çavuş

Babayev Tahir Mübariz oğlu – çavuş

Baxışov Mayıl Oruc oğlu – çavuş

Baxşəliyev Tofiq Gündüz oğlu – çavuş

Bayramov Ceyhun Sabir oğlu – çavuş

Beybutov Vüsal Ağamusa oğlu – çavuş

Beydiyev Ənvər Çingiz oğlu – çavuş

Bərxudarlı Nicat Mahir oğlu – çavuş

Cabarlı Tural Feyruz oğlu – çavuş

Cabbarov Vüsal Fərhad oğlu – çavuş

Cəbrayılov Selman Qurban oğlu – çavuş

Dövlətov Elvin İlqar oğlu – çavuş

Əhmədağalı Elçin Yaqub oğlu – çavuş

Əhmədov Cavanşir Cahangir oğlu – çavuş

Əhmədov Pərviz Cuma oğlu – çavuş

Əlili Araz İnqilab oğlu – çavuş

Əliyev Cəmil Adil oğlu – çavuş

Əliyev Elgün Məzahir oğlu – çavuş

Əliyev Elşən Tofiq oğlu – çavuş

Əliyev Əli Razim oğlu – çavuş

Əliyev İlqar Əzizalı oğlu – çavuş

Əliyev Qalib Razim oğlu – çavuş

Əliyev Niyaməddin Adil oğlu – çavuş

Əliyev Yadulla Akif oğlu – çavuş

Əlizadə Xalid Fikrət oğlu – çavuş

Əsədov Anar Şirxan oğlu – çavuş

Əsədov Xəyal Əbülfət oğlu – çavuş

Əsədov Kamil Səməd oğlu – çavuş

Əsədov Şamil Əsgər oğlu – çavuş

Əsgərov Füzuli Cahangir oğlu – çavuş

Əsgərov Hafiz Xubalı oğlu – çavuş

Əzimov Ceyhun Xurşud oğlu – çavuş

Əzizov Kamil Nail oğlu – çavuş

Fərəcli Nəriman Zakir oğlu – çavuş

Fətiyev Ədayət Nazim oğlu – çavuş

Gülmalıyev Əhliman Hüseyn oğlu – çavuş

Həsənov Orxan Vidadi oğlu – çavuş

Həsənov Ramiz Mütəllim oğlu – çavuş

Həsənov Samir Fəxrəddin oğlu – çavuş

Həsənov Vüsal Mübariz oğlu – çavuş

Həsənov Yunis Şəmşir oğlu – çavuş

Həsənzadə Şəmistan İsa oğlu – çavuş

Hüseynov Hüseyn Telman oğlu – çavuş

Hüseynov Müqabil Ramiz oğlu – çavuş

Hüseynov Nurik Şöhrət oğlu – çavuş

Hüseynov Nüsrət Etibar oğlu – çavuş

Hüseynov Orxan İlqar oğlu – çavuş

Hüseynov Pərvin Allahverdi oğlu – çavuş

Xanəliyev Elşən Çingiz oğlu – çavuş

Xəlilov Rəşad Rəşid oğlu – çavuş

Xuduşzadə Kənan Ümidvar oğlu – çavuş

İbadullayev Arif İsgəndər oğlu – çavuş

İbrahimov Tural Fikrət oğlu – çavuş

İsmayılov Fariz Əli oğlu – çavuş

İsmayılov Pərvin Sərdar oğlu – çavuş

Qaraxanov Amil Yaşar oğlu – çavuş

Qasımov Elvin Rasim oğlu – çavuş

Qədimov Zamir Əjdər oğlu – çavuş

Qədirov Şamil İsmayıl oğlu – çavuş

Qəhrəmanov Alik Rafiq oğlu – çavuş

Qənbərov Aslan Tofiq oğlu – çavuş

Qənbərov Elşad Əliyar oğlu – çavuş

Qəribov Nurlan İslam oğlu – çavuş

Quliyev Əhməd İqnat oğlu – çavuş

Quliyev Naib İmanverdi oğlu – çavuş

Quliyev Orxan Valeh oğlu – çavuş

Quliyev Rəcəb Elşən oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Quliyev Rüstəm Əlif oğlu – çavuş

Quluzadə Elşən Qulu oğlu – çavuş

Qurbanov Nadir Elbrus oğlu – çavuş

Mahmudov Elnur Oktay oğlu – çavuş

Mehdiyev İlqar Həsən oğlu – çavuş

Mehtiyev Ceyhun Çingiz oğlu – çavuş

Mədəni Polad Əmir oğlu – çavuş

Məhəmmədov Tariyel Babək oğlu – çavuş

Məmişov Novruz Azad oğlu – çavuş

Məmliyev İntiqam Eldar oğlu – çavuş

Məmmədəliyev Asif Arif oğlu – çavuş

Məmmədov Cavid Hafiz oğlu – çavuş

Məmmədov Ceyhun Mirzəli oğlu – çavuş

Məmmədov Elçin Şaxhəsən oğlu – çavuş

Məmmədov Famil Şahmuradoviç – çavuş

Məmmədov Qalib Məmməd oğlu – çavuş

Məmmədov Mirzəhməd Dilyamudin oğlu – çavuş

Məmmədov Saqif Məmmədağa oğlu – çavuş

Məmmədov Şamxal İsa oğlu – çavuş

Məmmədov Teymur Əbülfət oğlu – çavuş

Məmmədov Vüsal Gülağa oğlu – çavuş

Məmmədzadə Sərxan Nazir oğlu – çavuş

Mirhəsənzadə Ramil Mirağa oğlu – çavuş

Mirzəyev Coşqun Əkbər oğlu – çavuş

Möhsümov Taleh Yusif oğlu – çavuş

Muradov Manaf Əkbər oğlu – çavuş

Namazov Elnur Teymur oğlu – çavuş

Novruzlu Səbuhi Rövşən oğlu – çavuş

Orucov Etiram Vaqif oğlu – çavuş

Piriyev Sərvər Tanrıverdi oğlu – çavuş

Rəcəbov Baloğlan Münasib oğlu – çavuş

Rəhmanov Beyrut Altay oğlu – çavuş

Rüstəmli Zaur Akif oğlu – çavuş

Rüstəmov Rəşad Rafiq oğlu – çavuş

Sabirli Saməddin Mübariz oğlu – çavuş

Sadıqov Ramin İsmayıl oğlu – çavuş

Sarıyev İntiqam İlham oğlu – çavuş

Şərifov Nurlan Qurban oğlu – çavuş

Tağıyev Bəhruz Xəlil oğlu – çavuş

Tağıyev Nadir Əli oğlu – çavuş

Vəliyev Hacı Fəxrəddin oğlu – çavuş

Yaqublu Yunus İxtiyar oğlu – çavuş

Yusifov Əvəz Fuad oğlu – çavuş

Yusifzadə Məhəmməd İsrafil oğlu – çavuş

Zeynalov Həsən Fərman oğlu – çavuş

Abbasəliyev Sənani Natiq oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Elgün Çingiz oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Elsevər Firuz oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Nicat İntiqam oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Niyaməddin Niyazi oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Nurlan Həsənalı oğlu – kiçik çavuş

Abdulkərimov Azər Rauf oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Elməddin Bəsrət oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Nicat Vidadi oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Samir Abdulla oğlu – kiçik çavuş

Abdullazadə Samir Rasim oğlu – kiçik çavuş

Abışov Rahim Fehruz oğlu – kiçik çavuş

Abuşov İlkin Rəhman oğlu – kiçik çavuş

Ağagülzadə Eynəli Faiq oğlu – kiçik çavuş

Ağalı Şəhriyar Oqtay oğlu – kiçik çavuş

Ağayev Elçin Vahid oğlu – kiçik çavuş

Ağayev Elşad Əli oğlu – kiçik çavuş

Ağayev Ramin Vaqif oğlu – kiçik çavuş

Ağayev Rəcəb Həsrət oğlu – kiçik çavuş

Ağcayev Ramil İlyas oğlu – kiçik çavuş

Alışov Şənlik Sabir oğlu – kiçik çavuş

Alıyev Elxan Musa oğlu – kiçik çavuş

Allahverdiyev Fuad Sahib oğlu – kiçik çavuş

Allahverdiyev Vüsal Mehman oğlu – kiçik çavuş

Allahyarov Məmməd Hacıbala oğlu – kiçik çavuş

Arabov İlkin Nəsir oğlu – kiçik çavuş

Aslanov Vüqar Fərhad oğlu – kiçik çavuş

Babaşov Röyal Əyyub oğlu – kiçik çavuş

Babaşov Səddam Qaraş oğlu – kiçik çavuş

Babayev Asif Nadir oğlu – kiçik çavuş

Babayev Nurlan Nurəddin oğlu – kiçik çavuş

Babayev Ramin Şöhrət oğlu – kiçik çavuş

Babayev Rövşən Niyaz oğlu – kiçik çavuş

Bahadurov Amil İslam oğlu – kiçik çavuş

Baxışov Nicat Yaşar oğlu – kiçik çavuş

Baxışov Zülfi Amil oğlu – kiçik çavuş

Baxşəliyev Vüqar İlqar oğlu – kiçik çavuş

Balayev Qalib Alim oğlu – kiçik çavuş

Bayramlı Qorxmaz Ələddin oğlu – kiçik çavuş

Bayramov Mehman Qaçay oğlu – kiçik çavuş

Bərxudarlı Samir İlqar oğlu – kiçik çavuş

Bəylərov İbrahim Tahir oğlu – kiçik çavuş

Cabbarov Fuad Rafael oğlu – kiçik çavuş

Cəfərli Elvin Hafiz oğlu – kiçik çavuş

Cəfərli Hilal Daşqın oğlu – kiçik çavuş

Cəfərov Davud Xanbala oğlu – kiçik çavuş

Cəfərov Mürsəl Kamil oğlu – kiçik çavuş

Cəfərov Röyal Hafiz oğlu – kiçik çavuş

Cəfərov Soltan Nadir oğlu – kiçik çavuş

Cuvarlı Əbdül Taryel oğlu – kiçik çavuş

Dadaşov Fərid Arif oğlu – kiçik çavuş

Daşdəmirov Fərhad Seydalı oğlu – kiçik çavuş

Daşdəmirzadə Məğrur Qalib oğlu – kiçik çavuş

Dənyalov Zöhrab Eldar oğlu – kiçik çavuş

Edilov Nicat Adil oğlu – kiçik çavuş

Eminov Aqil Vahid oğlu – kiçik çavuş

Əbilov Səid Tofiq oğlu – kiçik çavuş

Əhmədli Elnur Elbrus oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Bəhrəm Şahin oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Dostəhməd Mürsəl oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Rəhman Rafik oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Rövşən Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş

Əhmədzadə Elmar Elman oğlu – kiçik çavuş

Əhmədzadə Rahil Şirxan oğlu – kiçik çavuş

Əhmədzadə Turan Mahir oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərov Asiman Afiq oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Anar Zakir oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Elxan Vaqif oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Elməddin Zabit oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Emin Ağayar oğlu – kiçik çavuş

Əliyev İlkin Fəxri oğlu – kiçik çavuş

Əliyev İlqar Əsgər oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Rəşad Yaqub oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Rövşən Əli oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Ruslan Firidun oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Sahil Vahid oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Səxavət Teyyub oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Sənan Şahin oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Teymur Mütəllim oğlu – kiçik çavuş

Əlizadə Allahverdi Vidadi oğlu – kiçik çavuş

Əlizadə Asiman Ənvər oğlu – kiçik çavuş

Əlizadə Elgün Əli oğlu – kiçik çavuş

Əlizadə Əli Əliağa oğlu – kiçik çavuş

Əlizadə Yusif Arif oğlu – kiçik çavuş

Əmiraslanov Təbriz İlqar oğlu – kiçik çavuş

Əmirov Ayaz Nazim oğlu – kiçik çavuş

Əmirov Fərid Rafiq oğlu – kiçik çavuş

Ərəstunzadə Asim Mahir oğlu – kiçik çavuş

Ərşadlı Ceyhun Əbülfət oğlu – kiçik çavuş

Əsədov Unutmaz Yusif oğlu – kiçik çavuş

Əsədov Zamin Akif oğlu – kiçik çavuş

Əsgərov Şamo Aqif oğlu – kiçik çavuş

Əzizov Cavid İsmayıl oğlu – kiçik çavuş

Əzizov İlqar Səmədağa oğlu – kiçik çavuş

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