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Bir sıra hərbi qulluqçular “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəcamda deyilir:
Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmiş, düşmənin əsas qruplaşmalarını və texnikasını məhv etməklə qoşunlarımızın döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilsinlər:
Nurəliyev Əflatun Fəxrəddin oğlu – polkovnik
Ramazanov Malik Ramazan oğlu – polkovnik
Abdullayev Nurlan Famil oğlu – polkovnik-leytenant
Babayev Cəsarət İsrafil oğlu – polkovnik-leytenant
Babayev Saqi Elxan oğlu – polkovnik-leytenant
Dadaşov Mehdi Abbasqulu oğlu – polkovnik-leytenant
Dadaşpur Eldar Yefrim oğlu – polkovnik-leytenant
Eminov Xəyyam Mahal oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Namiq Yelmar oğlu – polkovnik-leytenant
Hadıyev Elman Əbülfət oğlu – polkovnik-leytenant
Həşimov Mehdi Bilal oğlu – polkovnik-leytenant
İbrahimov Vüsal Vəkalət oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Suddar Kamandar oğlu – polkovnik-leytenant
Mikayılov Adil Qəzənfər oğlu – polkovnik-leytenant
Mirzəyev Fuad Səxavət oğlu – polkovnik-leytenant
Süleymanov Maarif Arif oğlu – polkovnik-leytenant
Şərifov Əhməd Hüseynəli oğlu – polkovnik-leytenant
Vəliyev Firdovsi Camal oğlu – polkovnik-leytenant
Abbasov Elşad Fəxrəddin oğlu – tibb xidməti mayoru
Abdullayev Elxan Azər oğlu – mayor
Alməmmədov İlkin Ağamustafa oğlu – mayor
Babayev Sərraf Sevindik oğlu – mayor
Bağırov Amil Cavanşir oğlu – mayor
Baxışov Elvin Muxtar oğlu – mayor
Baxşıyev Qabil Əli oğlu – mayor
Bayramov İlham Dünyamalı oğlu – mayor
Bəkirov Tural Alqış oğlu – mayor
Əhmədov Elvin Baloğlan oğlu – mayor
Əhmədov Fariz Fərahim oğlu – mayor
Əkbərov Emin Əhməd oğlu – mayor
Ələkbərov Rahim Rövşən oğlu – mayor
Ələkbərov Rasim Vahidoviç – 3-cü dərəcəli kapitan
Əliyev Xəyyam Şadət oğlu – mayor
Əsədov Ruslan Umud oğlu – mayor
Hacıyev Eltac Nemət oğlu – mayor
Həmidov Kamran Qəribxan oğlu – mayor
Həsənov Azad Mehman oğlu – mayor
Hüseynov Etibar Məmməd oğlu – mayor
İbrahimov Mahir Adil oğlu – mayor
İsmayılov Zamandar Müstəcəb oğlu – mayor
Kərimov Zərdan Əli oğlu – mayor
Qəhrəmanov Asif Ədalət oğlu – mayor
Qəhrəmanov Sərxan İqbal oğlu – mayor
Quliyev Elnur İbadət oğlu – mayor
Məmmədov Aqil Salamat oğlu – mayor
Məmmədov Aslan Məmməd oğlu – mayor
Məmmədov Sərxan Abduləli oğlu – mayor
Məmmədov Tərlan Faiq oğlu – mayor
Məmmədov Zaur Zülfü oğlu – mayor
Miriyev Miryusif Miryavər oğlu – mayor
Nəsirov Kənan Sazanuş oğlu – mayor
Nəzərov Aqil İsmayıl oğlu – mayor
Novruzov Ziya Eyvazalı oğlu – mayor
Osmanov Aydın Əlirza oğlu – mayor
Pənahov Eldar Aydın oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Rəhimov Hacı Şükür oğlu – mayor
Rəsulov Natiq Raiz oğlu – mayor
Sahratov Şəmşir Dədəbəy oğlu – mayor
Seyidov Anar Vaqif oğlu – mayor
Səmədov Ehtiram Etibar oğlu – mayor
Siracov Sirac Məmmədağa oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Şabanov Elçin Xeyrulla oğlu – mayor
Şirinov Babək Mərdan oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Şirinov Emin Firtofis oğlu – mayor
Şirinov Murad Rəfail oğlu – mayor
Şükürov Mənsur Vidadi oğlu – mayor
Takuzadə Elçin Nəriman oğlu – mayor
Abbasov Səid Loğman oğlu – kapitan
Ağabalayev Üzeyir Ehtibar oğlu – kapitan
Ağalarov Elşən Zakir oğlu – kapitan
Babayev Azər Dilavər oğlu – kapitan
Babayev Mübariz İbad oğlu – kapitan
Balayev Ceyhun Ağasəddin oğlu – kapitan
Bayramov Amil Niyazi oğlu – kapitan
Begiyev Emil Ehtibar oğlu – kapitan
Bəkirov Ariz Eldaroviç – kapitan
Cəfərov Xəzər Qalib oğlu – kapitan
Cəfərov Yusif Şəmsəddin oğlu – kapitan
Dadaşov Röyal Salam oğlu – kapitan
Eynullayev Ruslan Həzrətəli oğlu – kapitan
Eyvazov Mahir Səfəralı oğlu – kapitan
Əhmədov Zaur Zakir oğlu – kapitan
Ələkbərli Ələkbər Ələsgər oğlu – kapitan
Əliyev Aslan Nüsrət oğlu – kapitan
Əliyev Ədalət Şəfi oğlu – kapitan
Əliyev Ruslan Veslan oğlu – kapitan
Əsgərov Araz Azər oğlu – kapitan
Fazilov Tural Elimdar oğlu – kapitan
Fərəcov Əhməd Feyruz oğlu – kapitan
Hacıyev Etibar Fərman oğlu – kapitan
Heydərov Elşad Teymur oğlu – kapitan
Həsənli Naib İmdat oğlu – kapitan
Həsənov Rauf Əvəz oğlu – kapitan
Həsənov Sakit Əzim oğlu – kapitan
Həşimov Namiq Abdurrəhman oğlu – kapitan
Həziyev Vüsal Səfalı oğlu – kapitan
Hüseynov Samir Şahismayıl oğlu – kapitan
İbrahimov Məftun Aslan oğlu – kapitan
İsayev Tural Əminağa oğlu – kapitan
İslamov Qurbanəli Məzahir oğlu – kapitan
Qədirov Orxan Çingiz oğlu – kapitan-leytenant
Quliyev Anar Yavər oğlu – kapitan
Quliyev Namiq Ehtiram oğlu – kapitan
Quliyev Səxavət Rahil oğlu – kapitan
Quliyev Vüsal Hüseyn oğlu – kapitan
Mahmudov Aydın Asif oğlu – kapitan
Məmmədli Cəlal Səyyaf oğlu – kapitan
Məmmədov Asif Səlahəddin oğlu – kapitan
Məmmədov Ramil Tahir oğlu – kapitan
Məmmədov Zahid Tahirmirzə oğlu – kapitan
Məmmədrəhimov Vaqif Nəzərəliyeviç – kapitan
Mirzəyev Məmmədəli Yunis oğlu – kapitan
Musayev Fərid İlham oğlu – kapitan
Namazov Fərman Elşad oğlu – kapitan
Nəsibov İlqar Əhməd oğlu – kapitan
Novruzov Orxan Rasim oğlu – kapitan
Nuraliyev Allahverən Mübariz oğlu – kapitan
Nurməmmədov Nazim Xanlar oğlu – kapitan
Paşayev Müşviq Həbib oğlu – kapitan
Pirsaatov Emin Münbər oğlu – kapitan
Rzayev Qara Tahir oğlu – kapitan
Rzayev Turxan Qurban oğlu – kapitan
Sadıqov İlkin Arzu oğlu – kapitan
Səfərov İbrahim Cabir oğlu – kapitan
Səmədov Cavid Rauf oğlu – kapitan
Səmədov Ziya Hikmət oğlu – kapitan
Süleymanov Zəka Balay oğlu – kapitan
Şabanov Etibar Əli oğlu – kapitan
Şükürov Taleh İbrahim oğlu – kapitan
Tağıyev Sadiq Əliyar oğlu – kapitan
Təmurazov Vüsal Kamal oğlu – kapitan
Useynov Ceyhun Elşad oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Yusifov Pərviz İlham oğlu – kapitan
Zeynalov Dünyamin Nadir oğlu – kapitan
Abbasov Ağasif Alxan oğlu – baş leytenant
Abbasov Heydər Elsəvər oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Abbasov İlham Akif oğlu – baş leytenant
Abduləzimov Hikmət Qabil oğlu – baş leytenant
Abdullayev Emin Nurəddin oğlu – baş leytenant
Abuşov Elşən Fazil oğlu – baş leytenant
Abutalıbov Ramil Yaşar oğlu – baş leytenant
Ağamalı Anar İmanverdi oğlu – baş leytenant
Ağayev Abbas Dilşad oğlu – baş leytenant
Ağayev Ceyhun İsgəndər oğlu – baş leytenant
Ağayev Elmin Ağamalı oğlu – baş leytenant
Ağayev Namiq Tofiq oğlu – baş leytenant
Ağayev Rövşən Nəsir oğlu – baş leytenant
Ağayev Vüqar Mahmud oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Allahverdiyev Arif Vidadi oğlu – baş leytenant
Allahverdiyev Ataş Nadir oğlu – baş leytenant
Allahverdiyev Sərvər Sərdar oğlu – baş leytenant
Babaşov Tərlan Azər oğlu – baş leytenant
Babayev Allahverdi Sərdar oğlu – baş leytenant
Babayev Cümşüd Şünasi oğlu – baş leytenant
Babayev Elnur Elman oğlu – baş leytenant
Babayev Elnur Əlihüseyn oğlu – baş leytenant
Babayev Mais Cavanşir oğlu – baş leytenant
Babayev Yusif Arif oğlu – baş leytenant
Bağırlı Allahverən Elfəddun oğlu – baş leytenant
Bağırov Anar Şahid oğlu – baş leytenant
Bağırov Asim Eyvaz oğlu – baş leytenant
Bağıyev Bağı Mehmandar oğlu – baş leytenant
Balıyev Seymur Fərrux oğlu – baş leytenant
Bayramov Nəvai İmamverdi oğlu – baş leytenant
Cabbarov Araz Alqayıt oğlu – baş leytenant
Çernyavskiy Mixail Sergeyeviç – baş leytenant
Dadaşov İlham Şahmar oğlu – baş leytenant
Dadaşov Telman Elşad oğlu – baş leytenant
Daşdəmirov Qədir İsmayıl oğlu – baş leytenant
Dədəkişiyev Səlim Ağaxan oğlu – baş leytenant
Dəmirov Yusif Elşad oğlu – baş leytenant
Dövlətov Elşən İmamverdi oğlu – baş leytenant
Eminov Hilal Söhrab oğlu – baş leytenant
Əfəndiyev Murad Nəsrəddin oğlu – baş leytenant
Əhmədli Elvin Rafiq oğlu – baş leytenant
Əhmədli Orxan Əhməd oğlu – baş leytenant
Əhmədli Sahil Səyavuş oğlu – baş leytenant
Əhmədov Rüstəm Qüdrət oğlu – baş leytenant
Əhmədzadə Əhmədağa Rəcəb oğlu – baş leytenant
Ələkbərli Hüseyn Elxan oğlu – baş leytenant
Ələkbərov İlqar Aydın oğlu – baş leytenant
Ələkbərov Kənan Telman oğlu – baş leytenant
Ələkbərov Nemət Xosrov oğlu – baş leytenant
Əlimərdanov Qalib Canpolad oğlu – baş leytenant
Əliyev Bayram İsa oğlu – baş leytenant
Əliyev Xızır Kamil oğlu – baş leytenant
Əliyev İsa Nurəddin oğlu – baş leytenant
Əliyev Uğur Hüseyn oğlu – baş leytenant
Əliyev Yaqub Məhərrəm oğlu – baş leytenant
Əmiraslanov Sənan Sahib oğlu – baş leytenant
Əmraslanov Elsevər Vaqif oğlu – baş leytenant
Əsədullayev Səid Ərəb oğlu – baş leytenant
Əzimli Xalid Yavər oğlu – baş leytenant
Əzizov Rasim Maşallah oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Əzizov Vüqar Şahlar oğlu – baş leytenant
Fərzəliyev Nicat Tağı oğlu – baş leytenant
Gülməmmədov Amin Mayis oğlu – baş leytenant
Gülüyev Laçın Məhəmməd oğlu – baş leytenant
Hetayev Şəhmir Hacı oğlu – baş leytenant
Heydərov Maqsud Həsən oğlu – baş leytenant
Həsənov Bəhman Yaqub oğlu – baş leytenant
Həsənov Elşən Xudaverdi oğlu – baş leytenant
Həsənov İbrahim Qürbət oğlu – baş leytenant
Həsənov Qalib Rövşən oğlu – baş leytenant
Həsənov Vüqar Qasım oğlu – baş leytenant
Hüseynov Bəhrəm Bəhlul oğlu – baş leytenant
Hüseynov Bəhruz İlham oğlu – baş leytenant
Hüseynov Emil Əli oğlu – baş leytenant
Hüseynov Qabil Mobil oğlu – baş leytenant
Hüseynov Vüsal Müşfiq oğlu – baş leytenant
Hüseynzadə Orxan İftixar oğlu – baş leytenant
Xələfov Cəmil Kamil oğlu – baş leytenant
İbrahimov Roman İsbəndiyar oğlu – baş leytenant
İmaməliyev Əfqan Sədrəddin oğlu – baş leytenant
İslamzadə Nicat Tariz oğlu – baş leytenant
İsmayılov Kamran Şirinbala oğlu – baş leytenant
Kazımov İlqar Mərdan oğlu – baş leytenant
Kərimov Fərhad Azad oğlu – baş leytenant
Qasımov Bəhruz Xosrov oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Qasımov Yalçın Salam oğlu – baş leytenant
Qazıbəyov Rahib Rafiq oğlu – baş leytenant
Qəhrəmanov Tərlan Kamran oğlu – baş leytenant
Qoçəliyev Şakir İnqilab oğlu – baş leytenant
Quliyev Adəm Xəqani oğlu – baş leytenant
Quliyev Cabbar Rövşən oğlu – baş leytenant
Quliyev Eldəniz Əbülfət oğlu – baş leytenant
Quliyev Əmrah Oktay oğlu – baş leytenant
Quliyev Qulam Məhəmməd oğlu – baş leytenant
Quliyev Pərvin Fikrət oğlu – baş leytenant
Quliyev Rövşən Əhməd oğlu – baş leytenant
Quliyev Ziya Yadigar oğlu – baş leytenant
Qurbanlı Əlirza Kərim oğlu – baş leytenant
Qurbanov Xəyal Tanrıverdi oğlu – baş leytenant
Qurbanov Nicat Abduləzim oğlu – baş leytenant
Qurbanov Tural Məmməd oğlu – baş leytenant
Mehrəliyev Rahil Balarza oğlu – baş leytenant
Məhərrəmov Xəyal Parış oğlu – baş leytenant
Məlikli Buğday Aqil oğlu – baş leytenant
Məlikov Fuad Azər oğlu – baş leytenant
Məmmədli Ayhan İmamqulu oğlu – baş leytenant
Məmmədov Ceyhun Allahqulu oğlu – baş leytenant
Məmmədov İlqar Arif oğlu – baş leytenant
Məmmədov Pərviz İbrahim oğlu – baş leytenant
Məmmədov Şahniyar Mübariz oğlu – baş leytenant
Məmmədov Teymur Mehdi oğlu – baş leytenant
Məmmədov Yusif Tofiq oğlu – baş leytenant
Məmmədzadə Xalid Zahir oğlu – baş leytenant
Məmmədzadə Turan Mayıl oğlu – baş leytenant
Mirzəyev Bəhruz Elbrus oğlu – baş leytenant
Mövsümov Ələmdar Səməndər oğlu – baş leytenant
Muradlı Ceyhun Murad oğlu – baş leytenant
Muradov Orxan Yurist oğlu – baş leytenant
Musayev Yusif Məhəbbət oğlu – baş leytenant
Musayev Zaur Məmmədiyyə oğlu – baş leytenant
Musazadə Elşən Elşad oğlu – baş leytenant
Musazadə Nicat Möhübbət oğlu – baş leytenant
Mustafayev Şamil Eldar oğlu – baş leytenant
Müzəffərov Ceyhun Habil oğlu – baş leytenant
Müzəffərov Vasif Emin oğlu – baş leytenant
Nağızadə Məhəmməd Bayraməli oğlu – baş leytenant
Nemətli Ayxan Vüqar oğlu – baş leytenant
Nəcəfov İbrahim Məhəmməd oğlu – baş leytenant
Nəsibli Orxan Eldar oğlu – baş leytenant
Nəsibov Hamlet İmran oğlu – baş leytenant
Novruzlu Baris Məsim oğlu – baş leytenant
Novruzov Niyaməddin Ramazan oğlu – baş leytenant
Nuriyev Aqil Bəxtiyar oğlu – baş leytenant
Omarov Sənan Xıdır oğlu – baş leytenant
Orucov Ruslan İsmayıl oğlu – baş leytenant
Orucov Vəfadar Gülpaşa oğlu – baş leytenant
Paşayev Emin Əvəz oğlu – baş leytenant
Ramazanzadə Dəyanət Sədyar oğlu – baş leytenant
Rəhimov Rəşad Tahir oğlu – baş leytenant
Rəsulzadə Təbriz Əfrayim oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Rüstəmov Cavid Allahyar oğlu – baş leytenant
Səfərəliyev Murad Nofəl oğlu – baş leytenant
Səfərov Hikmət İldırım oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Siraclı Ramil Famil oğlu – baş leytenant
Şahbazov Amid Şahbaz oğlu – baş leytenant
Şahverdiyev Mərhəmət Qiyas oğlu – baş leytenant
Şəfiyev Əlisafa Ələsgər oğlu – baş leytenant
Şəmiyev Fəxrəddin Qulu oğlu – baş leytenant
Şıxaliyev Elvin Nemət oğlu – baş leytenant
Şükürov Elpay Fərzulla oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Tağızadə Nurlan Zakir oğlu – baş leytenant
Talıbov Elnur Nurəddin oğlu – baş leytenant
Vəliyev Anar Ələsgər oğlu – baş leytenant
Vəliyev Bünyamin Mülayim oğlu – baş leytenant
Vəliyev İlkin İdris oğlu – baş leytenant
Yusifov Alik Elşən oğlu – baş leytenant
Yusubov Arif Əli oğlu – baş leytenant
Zeynalov Toğrul Müşfiq oğlu – baş leytenant
Zəkəriyəyev Mənsur Aləddin oğlu – baş leytenant
Abbasov Eldar Ələddin oğlu – leytenant
Abbasov Kamran Rauf oğlu – leytenant
Abdullayev Murad İlham oğlu – leytenant
Abdullayev Pərvin Dövlət oğlu – leytenant
Abdullayev Seymur Fikrət oğlu – leytenant
Abdullayev Teymur Nizami oğlu – leytenant
Abdulov İsmayıl Rövşən oğlu – leytenant
Abdurahmanlı İbrahim Azad oğlu – leytenant
Ağayev Ağaxan Çapar oğlu – leytenant
Ağayev Orucəli Qulu oğlu – leytenant
Axund Hüseyn Azad oğlu – leytenant
Allahverdiyev Mustafa Əlövsət oğlu – leytenant
Allahverdiyev Nəsimi Cəlil oğlu – leytenant
Aslanov Elvin Aslan oğlu – leytenant
Avazov İlqar Vüqar oğlu – leytenant
Babayev Şamil Hüseynağa oğlu – leytenant
Bağırov Arzuman Rövşən oğlu – leytenant
Bağıyev Elçin Nəriman oğlu – leytenant
Baxşalızadə Valeh Rizvan oğlu – leytenant
Bayramlı Elmir Etibar oğlu – leytenant
Bayramov Cəlal Rauf oğlu – leytenant
Bayramov Elsevər Təvəkkül oğlu – leytenant
Bayramov Novruz İlqar oğlu – leytenant
Bayramov Uğur Fərhad oğlu – leytenant
Behbudov Mürsəl Eyvaz oğlu – leytenant
Bələdov Novruz Kamil oğlu – leytenant
Cabaraov Ramin Mirşamil oğlu – leytenant
Camallı Şahin Faiq oğlu – leytenant
Cəfərov Nəcəf Elmar oğlu – leytenant
Cəlilov Elşən Rəsman oğlu – leytenant
Cəlilzadə Ceyhun Məhəmməd oğlu – leytenant
Davıdov Ceyhun Adəm oğlu – leytenant
Davudov Əfqan Sahib oğlu – leytenant
Dünyamalıyev Elnur Dünyamalı oğlu – leytenant
Eminli Elşən Ayaz oğlu – leytenant
Eminov Emin Elman oğlu – leytenant
Əbilov Təhmin Fədai oğlu – leytenant
Əbülfəzli Sahib Mübariz oğlu – leytenant
Ədilov Vladik Mehdi oğlu – leytenant
Əhmədli Nəriman Fazil oğlu – leytenant
Əhmədov Qurban Fikrət oğlu – leytenant
Əhmədov Rəşadət Fərman oğlu – leytenant
Əhmədov Sərxan Bülbül oğlu – leytenant
Əjdərov Novruz Şükür oğlu – leytenant
Əkbərov Ceyhun İman oğlu – leytenant
Əkbərov Rəşid Şöhrəddin oğlu – leytenant
Ələkbərov Elsevər Nurman oğlu – leytenant
Əliyev Ağalar Telman oğlu – leytenant
Əliyev Alı İlqar oğlu – leytenant
Əliyev Cövdət Ərəstun oğlu – leytenant
Əliyev Eltən Nizami oğlu – leytenant
Əliyev Xanlar Ələddin oğlu – leytenant
Əliyev İsa Şahin oğlu – leytenant
Əliyev Qurban Əliton oğlu – leytenant
Əliyev Mikayıl Əli oğlu – leytenant
Əliyev Osman Əli oğlu – leytenant
Əliyev Rövşən Həsən oğlu – leytenant
Əliyev Tahir İsrafil oğlu – leytenant
Əlizadə Onur Nizami oğlu – leytenant
Əmənov Rövşən Balaqardaş oğlu – tibb xidməti leytenantı
Əsgərov Nəsimi Polad oğlu – leytenant
Feyziyev Murad Oruc oğlu – leytenant
Fərəcov Fariz Nizami oğlu – leytenant
Fərzəliyev Dəyanət Murad oğlu – leytenant
Fərzəliyev Pəsərək Bəndər oğlu – leytenant
Güllərov Cavid Qurbanzadə oğlu – leytenant
Hacıyev Fərman Emin oğlu – leytenant
Hacıyev Nahid Vidadi oğlu – leytenant
Heybətov Dəryanur Azad oğlu – leytenant
Heydərov Ayxan Məmməd oğlu – leytenant
Həsənov Abbasəli İlham oğlu – leytenant
Həsənov Emil Arif oğlu – tibb xidməti leytenantı
Həsənov Hüseyn Azad oğlu – leytenant
Həsənov Nadir Əliheydər oğlu – leytenant
Həsənov Nihat Murad oğlu – leytenant
Həsənov Valeh Mail oğlu – leytenant
Həsrətov Orxan Telman oğlu – tibb xidməti leytenantı
Hümbətov İlkin Zakir oğlu – leytenant
Hümbətzadə Şəhriyar Hümbət oğlu – leytenant
Hüseyn Arif Aydın oğlu – leytenant
Hüseynov Anar Elman oğlu – leytenant
Hüseynov Cavid Lətif oğlu – leytenant
Hüseynov Emin Şakir oğlu – leytenant
Hüseynov Hikmət Rasim oğlu – leytenant
Hüseynov Kamil Dursunəli oğlu – leytenant
Hüseynov Qaçay Qaraxan oğlu – leytenant
Hüseynov Məqsəd Fazil oğlu – leytenant
Hüseynov Şamxal Etibar oğlu – leytenant
Hüseynsoy Uğur Məzahir oğlu – leytenant
Hüsüyev Ramil Təvəkgül oğlu – leytenant
Xankişiyev Orxan Seymur oğlu – leytenant
Xəlilov Elnur Rizvan oğlu – leytenant
Xəlilov Ramal Böyükbala oğlu – leytenant
İbrahimov Bağı Mütəllim oğlu – leytenant
İbrahimov Fizuli Qədirağa oğlu – leytenant
İbrahimov Ruslan Əlövsəd oğlu – leytenant
İbrahimov Zaur Pərviz oğlu – leytenant
İmamov Sərxan Mübariz oğlu – leytenant
İmanov Zaman Dayandur oğlu – leytenant
İsayev Əzimi Əliqədir oğlu – leytenant
İsgəndərov Elmir Cərrah oğlu – leytenant
İsgəndərov İlkin Razim oğlu – leytenant
İslamov Bəxtiyar Saleh oğlu – leytenant (ölümündən sonra)
İslamov Əli Rəhim oğlu – leytenant
İsmayılov Elcan Mahmud oğlu – leytenant
İsmayılov Eltun Pənah oğlu – leytenant
İsmayılov Qaya Mehman oğlu – leytenant
İsmayılov Samir Əli oğlu – leytenant
İsmayılov Siruz Vəli oğlu – leytenant
Kərimov Məhəmməd Məhərrəm oğlu – leytenant
Kərimov Turan Abasət oğlu – leytenant
Qaraşov Taleh Ağamalı oğlu – leytenant
Qasımov Polad Mirzə oğlu – leytenant
Qasımov Vüsal Kamran oğlu – leytenant
Qəhramanov İqbal Ədalət oğlu – leytenant
Qəhrəmanov Asim Şahin oğlu – leytenant
Qəhrəmanov Şamil İbrəhim oğlu – leytenant
Qocayev Aqil Bərşad oğlu – leytenant
Qubadov Səyyad Səməd oğlu – tibb xidməti leytenantı
Quliyev Akif Qədir oğlu – leytenant
Quliyev Hüseyin Nicat oğlu – leytenant
Quliyev Nadir Tahir oğlu – leytenant
Quliyev Nicat İbrahim oğlu – leytenant
Quliyev Şamil Mikayıl oğlu – leytenant
Quliyev Vüsal Tapdıq oğlu – leytenant
Quliyev Yunis İsa oğlu – leytenant
Quluzadə Səyyad Qafar oğlu – leytenant
Qurbanov Ceyhun Qürbət oğlu – leytenant
Qurbanov Fərman Beybala oğlu – leytenant
Qurbanov Nurlan Nəriman oğlu – leytenant
Mahmudov Ceyhun İsa oğlu – leytenant
Mamedov Samir Şakir oğlu – leytenant
Mazaklı Alqayıt Sabit oğlu – leytenant
Mehdiyev Firuz Niyaz oğlu – leytenant
Məhərrəmov Nurlan Sahib oğlu – leytenant
Məlikzadə Murad Nəriman oğlu – leytenant
Məmmədli Murad İsmixan oğlu – leytenant
Məmmədli Teymur Faiq oğlu – leytenant
Məmmədli Tunar Zeynal oğlu – tibb xidməti leytenantı
Məmmədli Ülvi Məmməd oğlu – leytenant
Məmmədov Ayaz Natiq oğlu – leytenant
Məmmədov Aynur Vaqif oğlu – leytenant
Məmmədov Azad İsmayıl oğlu – leytenant
Məmmədov Cəfərsadiq Zeydulla oğlu – leytenant
Məmmədov Elnur Eldəniz oğlu – leytenant
Məmmədov Fərdi Rəhman oğlu – leytenant
Məmmədov Kamran Muxtar oğlu – leytenant
Məmmədov Lətif Fəxrəddin oğlu – leytenant
Məmmədov Ruslan Nofəl oğlu – leytenant
Məmmədov Toğrul Bəhlul oğlu – leytenant
Məmmədov Tural Ədalət oğlu – leytenant
Mənəfov Fətəli Soltan oğlu – leytenant
Mərdəliyev Məhəmməd Maiddin oğlu – leytenant
Məzahirli Aslan Siyavuş oğlu – leytenant
Mikayılov Elbrus Həmzət oğlu – leytenant
Mikayılov Tariyel Bayram oğlu – leytenant
Mirzəyev Rövşən Rəhim oğlu – leytenant
Mustafayev Arzu Sahib oğlu – leytenant
Mustafayev Cavid Mustafa oğlu – leytenant
Mustafayev Elməddin Elşad oğlu – leytenant
Nəcəfov Ramazan Salman oğlu – leytenant
Nəsibov Hümbət Azər oğlu – leytenant
Nəsirov Orxan Qulu oğlu – leytenant
Nəsirov Vüsal Teymur oğlu – leytenant
Nəzərov Rahib Vaqif oğlu – leytenant
Novruzov Natiq Heydər oğlu – leytenant
Novruzov Natiq Novruz oğlu – leytenant
Nuriyev Əliqismət Vahid oğlu – leytenant
Nuriyev Nicat İsaq oğlu – leytenant
Orucov Orxan Arif oğlu – leytenant
Orucov Süleyman Qadir oğlu – leytenant
Paşayev Elmir Abbas oğlu – leytenant
Paşayev Sadiq Məhyəddin oğlu – leytenant
Rəhimov Abusad Əbdüləli oğlu – leytenant
Rəhimov Rafiq İmran oğlu – leytenant
Rəsulov Bəhruz Səttar oğlu – leytenant
Rüstəmbəyli Şahlar Mühiddin oğlu – leytenant
Rzayev Ceyhun Razzaq oğlu – leytenant
Rzayev Rövşən Vəzir oğlu – leytenant
Rzazadə Babək Bəhram oğlu – leytenant
Sadıqov Nazim Ağacan oğlu – leytenant
Sarıyev İbrahim Kamilcan oğlu – leytenant
Seyfullayev Vüsal Hüseynağa oğlu – leytenant
Seyidov Mir İbrahim Abbas oğlu – leytenant
Səfərli Məhəmmədəli Qadir oğlu – leytenant
Səfərov Elnur Elşad oğlu – leytenant
Səfərov Fazil Sadıq oğlu – leytenant
Səfərov Kənan Sənan oğlu – leytenant
Soltanov Davud Mirabbas oğlu – leytenant
Süleymanlı Fərid Kamandar oğlu – leytenant
Süleymanlı Sənan Yavər oğlu – leytenant
Süleymanov Hüseyn Alıxan oğlu – leytenant
Süleymanov Tural Əmrah oğlu – leytenant
Şabanov Ruslan İntiqam oğlu – leytenant
Şahverdiyev Elvin Muratxan oğlu – leytenant
Şəkərəliyev Aqil Novruz oğlu – leytenant
Şəmmədov Emil Habil oğlu – leytenant
Şükürov Turqut Salman oğlu – leytenant
Talıbov Talıb Vidadi oğlu – leytenant
Vəlişov Nurlan Elman oğlu – leytenant
Yolçuyev Vüsal Hicran oğlu – leytenant
Zeynalov Zaur Alik oğlu – leytenant
Abbasov Seymur Muşfiq oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)
Abdullayev Turqut Xalid oğlu – kiçik leytenant
Axundzadə Məhəmməd Hidayət oğlu – kiçik leytenant
Allahverdiyev Namaz Baxış oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)
Cəfərov Şükür Bakir oğlu – kiçik leytenant
Əlizadə Ülvi Azər oğlu – kiçik leytenant
Mahmudov Vüsal Eyvaz oğlu – kiçik leytenant
Məhərrəmov Hüseyn Vasif oğlu – kiçik leytenant
Muradov Vüsal Cəsarət oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)
Nəcəfli Sadiq Nüsrət oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)
Nəcəfov Yaqub Məhəmməd oğlu – kiçik leytenant (ölümündən sonra)
Rüstəmli Azər Rüstəm oğlu – kiçik leytenant
Abasov Daykişi Vahid oğlu – baş gizir
Abdullayev Ceyhun Aslan oğlu – baş gizir
Abdullayev Samir Şükür oğlu – baş gizir
Alışov Tural Mirələm oğlu – baş gizir
Alıyev Ramil Mehman oğlu – baş gizir
Babayev Mansur Sayəddin oğlu – baş gizir
Bəhmənov Ziyad Baloğlan oğlu – baş gizir
Cəfərov Sadiq Aydın oğlu – baş gizir
Eminov Cavidan Mail oğlu – baş gizir
Əhmədov Azər Fərrux oğlu – baş gizir
Əhmədov Sabit Zakir oğlu – baş gizir
Əhmədov Yusif Zahid oğlu – baş gizir
Əliyev Cəlil Əli oğlu – baş gizir
Əliyev Seymur Maarif oğlu – baş gizir
Əliyev Sirac Fəxrəddin oğlu – baş gizir
Əmənov Möhləddin İbrahim oğlu – baş gizir
Ərəbov Elman Vəlyullah oğlu – baş gizir
Fərəcov Elçin Mahmudağa oğlu – baş gizir
Fərzəliyev Cəfər Çingiz oğlu – baş gizir
Haxverdiyev Nurəddin Allahşükür oğlu – baş gizir
Həsənov İlqar Əlibala oğlu – baş gizir
Xəlilov Əli Aydınəli oğlu – baş gizir
İbrahimov Rəşad Xanlar oğlu – baş gizir
İmamhüseynov Murad İbrahim oğlu – baş gizir
İmanov Adil Hilal oğlu – baş gizir
İsmayılov Elşən Akif oğlu – baş gizir
İsmayılov Rəşad Əjdər oğlu – baş gizir
Kərimov Kamil Famil oğlu – baş gizir
Qardaşov Ziya Vaqif oğlu – baş gizir
Qazıyev Calal Eldəniz oğlu – baş gizir
Qədimov Mübariz İsrafil oğlu – baş gizir
Qədirov Asəf Valeriy oğlu – baş miçman
Quliyev Şəfa Fərhad oğlu – baş gizir
Məmmədov Amil Ədalət oğlu – baş gizir
Məmmədov Ədalət Ramazan oğlu – baş gizir
Məmmədov Nuru İlham oğlu – baş gizir
Məmmədov Ramil Adil oğlu – baş gizir
Məmmədov Sakit Səratəli oğlu – baş gizir
Mustafayev Sənhəm Xanbala oğlu – baş gizir
Nəhmədov Anar Xəlil oğlu – baş gizir
Nəsirov Etibar Müzəffər oğlu – baş gizir
Niftullayev Füzuli Mirzalı oğlu – baş gizir
Novruzov Samir Səməd oğlu – baş gizir
Nurullayev Samir Qubad oğlu – baş gizir
Ömərov Natiq Rövşən oğlu – baş gizir
Rəsulov Rövşən Elxan oğlu – baş gizir
Rüstəmov İbrahim Mütalib oğlu – baş gizir
Salayev Ənvər Saleh oğlu – baş gizir
Səfiyev Şəhriyar Əlimusa oğlu – baş gizir
Şirəliyev Abbas İbrahim oğlu – baş gizir
Tahirov Sahət Möhübbət oğlu – baş gizir
Vəliyev Əli Məmməd oğlu – baş gizir
Vəliyev Vüqar Əyyub oğlu – baş gizir
Abaslı Mirsamir Mübariz oğlu – gizir
Abasov Əmirşah Cəbrayıl oğlu – gizir
Abbaslı Rəhman Zahid oğlu – gizir
Abbasov Fariz Rasim oğlu – gizir
Abduləliyev İsmayıl Əjdər oğlu – gizir
Abdulkərimov Səyyadi Qəzənfər oğlu – gizir
Abdullalı Kənan Əlövsət oğlu – gizir
Abdullayev Azər Əhədulla oğlu – gizir
Abdullayev Xalid Aqşin oğlu – gizir
Abdullayev Rüfət Fikrət oğlu – gizir
Abdullayev Samir Əfqan oğlu – gizir
Abdulov Ramal Bəymirzə oğlu – gizir
Abdurahmanov Elvin Əbülfəz oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Ağayev Rəşad Qulam oğlu – gizir
Ağcayev Loğman Elşən oğlu – gizir
Axundov Famil Vurğun oğlu – gizir
Alıyev Elmir Pərviz oğlu – gizir
Alıyev Pərviz Arzu oğlu – gizir
Allahverdiyev Təmkin Adil oğlu – gizir
Allahverdiyev Vasif Bayram oğlu – gizir
Allahyarov Elçin Kəmaləddin oğlu – gizir
Allahyarov Şəhriyar Elçin oğlu – gizir
Aslanov Eynur Vəli oğlu – gizir
Aslanov Nəcəf Həsrət oğlu – gizir
Aslanov Tofiq Ruslan oğlu – gizir
Astanov Qalib Gülağa oğlu – gizir
Aşurov Bəxtiyar Vüqar oğlu – gizir
Ayazlı Asim Ayaz oğlu – gizir
Babayev Abidin Babalı oğlu – gizir
Babayev Anar Əliağa oğlu – gizir
Babayev Vüsal Vüqar oğlu – gizir
Bağırov Fuad Firdovsi oğlu – gizir
Baxşıyev Elvin Müqabil oğlu – gizir
Balakişizadə Əsəd Arzu oğlu – gizir
Bayramov Əlibaba Hacıbaba oğlu – gizir
Bayramov Rahil Rahib oğlu – gizir
Bayramov Şəhriyar Mətləb oğlu – gizir
Behbudlu Əkbər Həsən oğlu – gizir
Behbudov Seymur Saleh oğlu – gizir
Bekmuradov Mekan Muratdurdneviç – gizir
Beydullayev Ümüd Urfan oğlu – gizir
Bədirov Xəzər Araz oğlu – gizir
Bəhmənov Akşin Səxavət oğlu – gizir
Bəkirov Mayıl Ramazan oğlu – gizir
Bəkirov Ramazan Razim oğlu – gizir
Bəkirov Turan Qalib oğlu – gizir
Cavadov Ervin Tərxan oğlu – gizir
Cavadov Qulam Yusif oğlu – gizir
Cavadov Yelmar Vaqif oğlu – gizir
Cəbrayılov Tariel Şakir oğlu – miçman
Cəfərli Elgin Vaqif oğlu – gizir
Cəfərov Həsən Zabit oğlu – gizir
Cəfərov Xəyyam İskəndər oğlu – gizir
Cəfərov İzzət Elxan oğlu – gizir
Cəfərov Müşfiq İskəndər oğlu – gizir
Cəfərov Röyal Nəzər oğlu – gizir
Cəfərov Tapdıq Kazım oğlu – gizir
Cəfərov Vüqar İsa oğlu – gizir
Cəlilov Ruhiddin Firudin oğlu – gizir
Dadaşov Dövran Əlizamin oğlu – miçman
Dəmirov Rahib Teyyub oğlu – gizir
Dostalılı Dostalı Şirvan oğlu – gizir
Eminov Şəhriyar Vahid oğlu – gizir
Eynullayev Murad Hüseyn oğlu – gizir
Eyvazov Rüstəm Saleh oğlu – gizir
Əbilov Səməd Teyyub oğlu – gizir
Əhmədov Rəşad Məmməd oğlu – miçman
Əhmədov Ruslan Fikrət oğlu – gizir
Əhmədov Səbuhi Fuad oğlu – gizir
Əhmədov Şamil Famil oğlu – gizir
Əhmədov Teymur Şamil oğlu – miçman
Əhmədov Tərlan Ehtibar oğlu – gizir
Əhmədzadə Güləddin Məhəmməd oğlu – gizir
Əkbərov İlkin Məzahim oğlu – gizir
Ələkbərov Anar Mayıl oğlu – gizir
Ələkbərov Naiq Faiq oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Ələkbərov Pərviz Meyxoş oğlu – gizir
Ələkbərov Vüsal Faris oğlu – gizir
Əliyarlı Təmkin Hafiz oğlu – gizir
Əliyev Xəzər Ərşad oğlu – gizir
Əliyev Zamik Sevindik oğlu – gizir
Əlizadə Ağakişi İlham oğlu – gizir
Əlizadə Tahir Qəribəli oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Əlizadə Tural Elman oğlu – gizir
Əsədov Nazim Tapdıq oğlu – gizir
Əsgərov Malik Aydın oğlu – gizir
Əsgərov Mirələm Həmid oğlu – gizir
Feyziyev Murad Hacıbaba oğlu – gizir
Fərəcov Coşqun Mirzə oğlu – gizir
Fərzəliyev Sərvər Əkbər oğlu – gizir
Fərzəliyev Zeynal Sədyar oğlu – gizir
Fətəliyev Xəyyam Yaqub oğlu – gizir
Gözəlov Maarif İnşallah oğlu – gizir
Hacıməmmədov İsgəndər Hüseyn oğlu – gizir
Hacıyev Əlisəfa Gülağa oğlu – gizir
Hacıyev Kazım Eyvaz oğlu – miçman
Hacıyev Ramir Azər oğlu – gizir
Hacızadə Fərid Söhbət oğlu – gizir
Hacızadə Ruhid Alim oğlu – gizir
Haqverdiyev Murad Adil oğlu – gizir
Haşımov Tərzan Qəhrəman oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Həbibov Namiq Xanoğlan oğlu – gizir
Həbibov Nurlan Qəşəm oğlu – gizir
Həmidov Rəhim Sərxan oğlu – gizir
Həsənli Sabir Ədalət oğlu – gizir
Həsənov Bəhruz Həsənağa oğlu – gizir
Həsənov Elnur Faday oğlu – gizir
Həsənov İmaməddin Talıb oğlu – gizir
Həsənov Kamil Bəhram oğlu – gizir
Həsənov Lütvün Xəqani oğlu – gizir
Həsənov Polad Müasir oğlu – gizir
Həsənov Teymur Alışan oğlu – gizir
Həsənov Vüqar Asim oğlu – gizir
Həsənzadə Murad Eldar oğlu – gizir
Hətəmov Gəray Camal oğlu – gizir
Hicrani Zahir Ruslan oğlu – gizir
Hüseyinli Səccad Pənah oğlu – gizir
Hüseynli Qafur Hafiz oğlu – gizir
Hüseynli Sahib Ağahüseyn oğlu – gizir
Hüseynov Arif Ağəli oğlu – gizir
Hüseynov Kənan Mehman oğlu – gizir
Hüseynov Namiq Dərgah oğlu – gizir
Hüseynov Səxavət Ərəstun oğlu – gizir
Hüseynzadə Əkbər Elşən oğlu – gizir
Xalsayev Mehman Eyvaz oğlu – gizir
Xasayev Niyaməddin Qoçu oğlu – gizir
Xəlilov Pünhan Xeybər oğlu – miçman
Xojayev Kamal Rejepoviç – gizir
Xudaverdiyev Əşrəf İsabala oğlu – miçman
Xudiyev Məhəmməd Tanrıverdi oğlu – gizir
İbişov Anar Vəkil oğlu – gizir
İbrahimov Elçin Mirsahib oğlu – gizir
İbrahimov Elçin Sahib oğlu – gizir
İmanov Zabil Ağayar oğlu – gizir
İsaxov Rasim Fərman oğlu – gizir
İsgəndərov Elvin Akif oğlu – gizir (ölümündən sonra)
İskəndərov İlham Rəşid oğlu – gizir
İslamov Tural Əhəd oğlu – gizir
İsmayılov Asif Məmmədqasım oğlu – gizir
İsmayılov İbad Qubad oğlu – gizir
İsmayılov Oqtay Şahsuvar oğlu – gizir
İsrəfilov Mübahir Mübariz oğlu – gizir
Kamilzadə Vüsal Ramiz oğlu – miçman
Kazımov Ziya Ağam oğlu – gizir
Kərimbəyli Emin İlqar oğlu – gizir
Kərimli İlkin İlyas oğlu – gizir
Kərimov Elvin Vaqif oğlu – gizir
Kərimov Ülvi Elfaq oğlu – gizir
Qafarov Zahid Abasəli oğlu – gizir
Qaflanov Qalib Qərib oğlu – gizir
Qaraşlı Elçin Namiq oğlu – miçman
Qarayev Mahir Tahir oğlu – gizir
Qarayev Orxan Qabil oğlu – gizir
Qarayev Rəsul Mirverdi oğlu – gizir
Qasımlı Elçin Asif oğlu – miçman
Qasımov Şöhrət Fikrət oğlu – gizir
Qəbilov Arif Güloğlan oğlu – gizir
Qədirov Hacı Ağa Yaşar oğlu – gizir
Qəhrəmanov Elvin Nadim oğlu – gizir
Qəhrəmanov Nemət Əli oğlu – gizir
Qəhrimanov Əmrah Orucəli oğlu – gizir
Qəmbərov Nemət Bəxtiyar oğlu – gizir
Qəmbərov Vusal Vəli oğlu – gizir
Qocayev Xəyal Vilayət oğlu – gizir
Qubadov Mərdan Gəncəli oğlu – gizir
Quliyev Amil Nail oğlu – gizir
Quliyev Babək Şahbaz oğlu – gizir
Quliyev Elçin Ziyadxan oğlu – gizir
Quliyev Əli Tədbir oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Quliyev Kənan Camal oğlu – gizir
Quliyev Samir Rövşən oğlu – gizir
Quliyev Tərlan Mirzə oğlu – gizir
Quliyev Vüqar Murad oğlu – gizir
Quliyev Vüsal Firuddin oğlu – gizir
Quluzadə Cavad Vüqar oğlu – gizir
Qurbani Ruslan Qulam oğlu – gizir
Qurbanov Elvin Mürvət oğlu – gizir
Qurbanov Emin Həsən oğlu – gizir
Lətifzadə Nizam Nasif oğlu – gizir
Mahmudov Asim Ramazan oğlu – gizir
Mahmudov Vüsal Sahib oğlu – gizir
Mamedov Elnur Mürsəl oğlu – gizir
Mehtiyev Fərid Hüseyin oğlu – gizir
Mehtiyev Orxan Vidadi oğlu – gizir
Məcidov Vüqar Hümmət oğlu – gizir
Məhərrəmov Arzuman Kazım oğlu – gizir
Məhərrəmov Nadir Niyazi oğlu – gizir
Məmişov Gülhəsən Səyəddin oğlu – gizir
Məmiyev Bəhruz Həbib oğlu – gizir
Məmmədli Coşqun Baris oğlu – gizir
Məmmədli Əziz Muğbil oğlu – gizir
Məmmədli Məmməd Mehdixan oğlu – gizir
Məmmədli Sahil Sahib oğlu – gizir
Məmmədov Dədəkişi Zülfüqar oğlu – gizir
Məmmədov Eldar Şəadət oğlu – gizir
Məmmədov Elsevər Fəxrəddin oğlu – gizir
Məmmədov Elşən Vasif oğlu – gizir
Məmmədov Emin Nizami oğlu – gizir
Məmmədov Fariz Bayram oğlu – gizir
Məmmədov Fuad Rafiq oğlu – gizir
Məmmədov Xaliq Dərgah oğlu – gizir
Məmmədov Kamil Yusif oğlu – gizir
Məmmədov Nemət Mirzə oğlu – gizir
Məmmədov Nizaməddin Bilal oğlu – miçman
Məmmədov Sənan Ramazan oğlu – gizir
Məmmədov Tahir Abubəkir oğlu – gizir
Məmmədov Taleh Muraz oğlu – gizir
Məmmədov Turqay İsmayıl oğlu – gizir
Məmmədov Vüqar İlqar oğlu – gizir
Mərdəliyev Alyoşa Təbriz oğlu – gizir
Məstiyev Sahib Rahim oğlu – gizir
Mikayıllı Mikayıl Miğfər oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Mirələmov Sahil Elşən oğlu – gizir
Mirzəli Əfqan Əli oğlu – gizir
Mirzəzadə Elnur Şahin oğlu – gizir
Muradxanlı Məmmədxan Cavanşir oğlu – gizir
Muradov Murad Vahid oğlu – gizir
Muradov Sürət Adil oğlu – gizir
Musayev Etibar Şahid oğlu – gizir
Musayev Ramin Nadir oğlu – gizir
Musayev Vüsal Nağı oğlu – gizir
Museyibov Eltun Telman oğlu – gizir
Mustafayev Mehrab Simran oğlu – gizir
Mustafayev Mircəlal Vəli oğlu – gizir
Mustafayev Sərvaz Məqsəd oğlu – gizir
Muzadilli Nəsif İkram oğlu – gizir
Mülayimov Sabit Ovçu oğlu – gizir
Nadirov Rahib Həsənzadə oğlu – gizir
Namazov Rəşad Namiq oğlu – gizir
Nəbiyev Asif Tofiq oğlu – gizir
Nəbiyev Vasif Mətləb oğlu – gizir
Nəcəfli Ülvi Seyfəddin oğlu – gizir
Nərimanov Türkay Tahir oğlu – miçman
Nəsibov Kamil Yolçu oğlu – gizir
Nəsirli Toğrul Hakim oğlu – gizir
Novruzov Nəzər Elxan oğlu – gizir
Novruzov Rəşad Lətif oğlu – gizir
Novruzov Teymur Nizami oğlu – gizir
Nuriyev Rəhman Təvəkkül oğlu – gizir
Ömərov Ruslan Cianşa oğlu – gizir
Paşazadə Mirzə Möhübbət oğlu – gizir
Pənahov Nurlan Habil oğlu – gizir
Piriyev İmran Vaqif oğlu – gizir
Piriyev Qabil Sehriman oğlu – gizir
Ramazanov Ramin Faiq oğlu – gizir
Rəhimli Allahverən Sədaqət oğlu – miçman
Rəhimli Pərvin Arif oğlu – gizir
Rəhimov İlkin Şirzad oğlu – gizir
Rəhimov Vadim Oruc oğlu – gizir
Rəsulov İkram Rəsul oğlu – gizir
Rəsulov Röyal Köçəri oğlu – gizir
Rəşidov Yasim Rasim oğlu – gizir
Rzayev Çingiz Elman oğlu – gizir
Rzayev Ruslan Vaqif oğlu – gizir
Sadıqlı Pənah Əfqan oğlu – gizir
Sadıqov İxtiyar İsa oğlu – gizir
Sadıqov Rəşad Rəşid oğlu – gizir
Sadiqov Mirtağı Nağı oğlu – gizir
Salamov Xəyal Zakir oğlu – gizir
Sanılı Fərid Kənan oğlu – gizir
Seyidəliyev Ziyəddin Ələddin oğlu – gizir
Səfərov Mahur Rüstəm oğlu – gizir
Səfərov Namiq Şakir oğlu – gizir
Səfərov Nurlan Azad oğlu – gizir
Səfiyev Fuad Vaqif oğlu – gizir
Səmədov Akif İlham oğlu – gizir
Səmədov Möhnət Tamif oğlu – gizir
Söhbətov Elsevər Cəmşid oğlu – gizir
Söhbətov Tural Məhərrəm oğlu – gizir
Sultanov Saqi Cavanşir oğlu – gizir
Süleymanov Mərhəmət Mehman oğlu – gizir
Şahverənov Rəşad Eyvazoviç – gizir
Şatanov Kamal Cabir oğlu – gizir
Şərifov Asəf Şıxəmir oğlu – gizir
Şərifov Məhəmməd Elçin oğlu – gizir
Şıxaliyev Fariz Şahverdi oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Şiralıyev Ayaz Rəşid oğlu – gizir
Şirinov Adil Sərdar oğlu – gizir
Şirinov Cəsur Nəcəf oğlu – gizir
Şirvanov Cavid Rəsul oğlu – gizir
Şükürov Edqar Xıdır oğlu – gizir
Tağıyev Cavid Məhəbbət oğlu – gizir
Tağıyev İlkin Eldar oğlu – gizir
Tarverdili Elməddin Fariz oğlu – gizir
Teymurlu Səid İmaməddin oğlu – gizir
Tütünçiyev Elçin Əhməd oğlu – gizir
Vəliyev Kənan Cavanşir oğlu – gizir
Yusibov İsmayıl Məzahir oğlu – gizir
Yusifov Xankişi İlham oğlu – gizir
Zaidov Xəyyam Elşad oğlu – gizir
Zeynallı Əziz Mədət oğlu – gizir
Zeynalov Elmin Eldəniz oğlu – gizir
Zeynalov Fuad Əlizadə oğlu – gizir
Zeynalov Xəyal Behbud oğlu – gizir
Alıyev Anar Yadigar oğlu – kiçik gizir
Allahverdiyev Faxrət Gəray oğlu – kiçik gizir
Aydınov Nurlan Ənvər oğlu – kiçik gizir
Babaşov Səttam Qiyas oğlu – kiçik gizir
Baba-zadə Nəcməddin Qabil oğlu – kiçik gizir
Bağırov Oruc Hidayət oğlu – kiçik gizir
Bağırov Tural Kəmaləddin oğlu – kiçik gizir
Balakişiyev Cəmil Cəmil oğlu – kiçik gizir
Cahangirzadə Elvin Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir
Əhmədov Müşviq Gülbala oğlu – kiçik gizir
Əliyev Elgün Mütəllim oğlu – kiçik gizir
Əsgərli Şəmistan Ədalət oğlu – kiçik gizir
Əsgərov Fərid Mehman oğlu – kiçik gizir
Firidunzadə Xəqani Əbülfət oğlu – kiçik gizir
Hüseynli Elməddin Yadigar oğlu – kiçik gizir
Hüseynov Kənan Yaşar oğlu – kiçik gizir
Hüseynov Nəriman Məzahir oğlu – kiçik gizir
Hüseynzadə Zəkəriyyə Akif oğlu – kiçik gizir
İbrahimov Mehti İsmayıl oğlu – kiçik gizir
İbrahimzadə Ələsgər Fərrux oğlu – kiçik gizir
İsmayılov Xəyyam Arif oğlu – kiçik gizir
Qarayev Uğur Haqverdi oğlu – kiçik gizir
Məmizadə Təbriz İsa oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Elşən Məhərrəm oğlu – kiçik gizir
Nağıyev Fizuli Nazim oğlu – kiçik gizir
Ramazanov Təbriz Qüdrət oğlu – kiçik gizir
Rəsulov Mirbala Əmrağa oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Tağıyev Təhmin Bəxtiyar oğlu – kiçik gizir
Təhməzov Fərhad Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir
Zeynallı Aqil Aydın oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Zülfüqarlı Kamran Səxavət oğlu – kiçik gizir
Abbasov Mirzə Fikrət oğlu – baş çavuş
Abışov Fuad Habil oğlu – baş çavuş
Ağayev Mübariz Şahab oğlu – baş çavuş
Ağayev Ruslan Fəxrəddin oğlu – baş çavuş
Bayramov Ləmyaz Eyvaz oğlu – baş çavuş
Beydullayev Sənan Yaşar oğlu – baş çavuş
Cəfərov Çingiz Tehran oğlu – baş çavuş
Cəfərov Elnur Fəqani oğlu – baş çavuş
Cəfərov Emin Bayram oğlu – baş çavuş
Cəfərov Rüstəm Şakir oğlu – baş çavuş
Əhmədov Aqil Əhmədağa oğlu – baş çavuş
Əliyev Elşad Nəbi oğlu – baş çavuş
Əliyev Hilal Üzeyir oğlu – baş çavuş
Əmiyev Fərid Ənvər oğlu – baş çavuş
Əsədov Nurmi Raquf oğlu – baş çavuş
Fərhadov Hüseyn Azad oğlu – baş çavuş
Həmzəyev Tural Elbrus oğlu – baş çavuş
Hüseynov Əlvan Məzahir oğlu – baş çavuş
Qədirov Musa Məmməd oğlu – baş çavuş
Quliyev Olxan Sabir oğlu – baş çavuş
Qurbanov Göyçə Əhməd oğlu – baş çavuş
Qurbanov Tural Ələddin oğlu – baş çavuş
Məmmədov Fəzamir Pazıl oğlu – baş çavuş
Mirzəyev Samir Akif oğlu – baş çavuş
Muradov Azər Kamal oğlu – baş çavuş
Mustafayev Elvin İbrahim oğlu – baş çavuş
Nağıyev Rəşid Habil oğlu – baş çavuş
Nuhiyev Emin Bəxtiyar oğlu – baş çavuş
Rəcəbov Bəhruz Talıb oğlu – baş çavuş
Rzazadə Kamil Sədail oğlu – baş çavuş
Tamirazov Azər Mübariz oğlu – baş çavuş
Vəliyev Etibar Zalış oğlu – baş çavuş
Vəlizadə Sahil Sahib oğlu – baş çavuş
Yolçubəyli Ayxan Maxsud oğlu – baş çavuş
Yusibov Samir Maarif oğlu – baş çavuş
Zaxmayev Əfqan Musa oğlu – baş çavuş
Zeynalov Şaiq Faiq oğlu – baş çavuş
Abasov Elvin Faiq oğlu – çavuş
Abbasov Bəxtiyar Afəddin oğlu – çavuş
Abbasov Ceyhun Mübariz oğlu – çavuş
Abbasov Emil Həsən oğlu – çavuş
Abbasov Fariz Mübariz oğlu – çavuş
Abbasov Səbuhi Faiq oğlu – çavuş
Abuyev İlkin Elxan oğlu – çavuş
Ağayev Ceyhun Məhəmməd oğlu – çavuş
Ağayev Zahir Osman oğlu – çavuş
Ağayev Zamiq Ədalət oğlu – çavuş
Axundzadə Adil Niyaz oğlu – çavuş
Alışov Əli Məhiyyəddin oğlu – çavuş
Alıyev Rüfət Əlyar oğlu – çavuş
Aslanov Səlim Şakir oğlu – çavuş
Babayev Tahir Mübariz oğlu – çavuş
Baxışov Mayıl Oruc oğlu – çavuş
Baxşəliyev Tofiq Gündüz oğlu – çavuş
Bayramov Ceyhun Sabir oğlu – çavuş
Beybutov Vüsal Ağamusa oğlu – çavuş
Beydiyev Ənvər Çingiz oğlu – çavuş
Bərxudarlı Nicat Mahir oğlu – çavuş
Cabarlı Tural Feyruz oğlu – çavuş
Cabbarov Vüsal Fərhad oğlu – çavuş
Cəbrayılov Selman Qurban oğlu – çavuş
Dövlətov Elvin İlqar oğlu – çavuş
Əhmədağalı Elçin Yaqub oğlu – çavuş
Əhmədov Cavanşir Cahangir oğlu – çavuş
Əhmədov Pərviz Cuma oğlu – çavuş
Əlili Araz İnqilab oğlu – çavuş
Əliyev Cəmil Adil oğlu – çavuş
Əliyev Elgün Məzahir oğlu – çavuş
Əliyev Elşən Tofiq oğlu – çavuş
Əliyev Əli Razim oğlu – çavuş
Əliyev İlqar Əzizalı oğlu – çavuş
Əliyev Qalib Razim oğlu – çavuş
Əliyev Niyaməddin Adil oğlu – çavuş
Əliyev Yadulla Akif oğlu – çavuş
Əlizadə Xalid Fikrət oğlu – çavuş
Əsədov Anar Şirxan oğlu – çavuş
Əsədov Xəyal Əbülfət oğlu – çavuş
Əsədov Kamil Səməd oğlu – çavuş
Əsədov Şamil Əsgər oğlu – çavuş
Əsgərov Füzuli Cahangir oğlu – çavuş
Əsgərov Hafiz Xubalı oğlu – çavuş
Əzimov Ceyhun Xurşud oğlu – çavuş
Əzizov Kamil Nail oğlu – çavuş
Fərəcli Nəriman Zakir oğlu – çavuş
Fətiyev Ədayət Nazim oğlu – çavuş
Gülmalıyev Əhliman Hüseyn oğlu – çavuş
Həsənov Orxan Vidadi oğlu – çavuş
Həsənov Ramiz Mütəllim oğlu – çavuş
Həsənov Samir Fəxrəddin oğlu – çavuş
Həsənov Vüsal Mübariz oğlu – çavuş
Həsənov Yunis Şəmşir oğlu – çavuş
Həsənzadə Şəmistan İsa oğlu – çavuş
Hüseynov Hüseyn Telman oğlu – çavuş
Hüseynov Müqabil Ramiz oğlu – çavuş
Hüseynov Nurik Şöhrət oğlu – çavuş
Hüseynov Nüsrət Etibar oğlu – çavuş
Hüseynov Orxan İlqar oğlu – çavuş
Hüseynov Pərvin Allahverdi oğlu – çavuş
Xanəliyev Elşən Çingiz oğlu – çavuş
Xəlilov Rəşad Rəşid oğlu – çavuş
Xuduşzadə Kənan Ümidvar oğlu – çavuş
İbadullayev Arif İsgəndər oğlu – çavuş
İbrahimov Tural Fikrət oğlu – çavuş
İsmayılov Fariz Əli oğlu – çavuş
İsmayılov Pərvin Sərdar oğlu – çavuş
Qaraxanov Amil Yaşar oğlu – çavuş
Qasımov Elvin Rasim oğlu – çavuş
Qədimov Zamir Əjdər oğlu – çavuş
Qədirov Şamil İsmayıl oğlu – çavuş
Qəhrəmanov Alik Rafiq oğlu – çavuş
Qənbərov Aslan Tofiq oğlu – çavuş
Qənbərov Elşad Əliyar oğlu – çavuş
Qəribov Nurlan İslam oğlu – çavuş
Quliyev Əhməd İqnat oğlu – çavuş
Quliyev Naib İmanverdi oğlu – çavuş
Quliyev Orxan Valeh oğlu – çavuş
Quliyev Rəcəb Elşən oğlu – çavuş (ölümündən sonra)
Quliyev Rüstəm Əlif oğlu – çavuş
Quluzadə Elşən Qulu oğlu – çavuş
Qurbanov Nadir Elbrus oğlu – çavuş
Mahmudov Elnur Oktay oğlu – çavuş
Mehdiyev İlqar Həsən oğlu – çavuş
Mehtiyev Ceyhun Çingiz oğlu – çavuş
Mədəni Polad Əmir oğlu – çavuş
Məhəmmədov Tariyel Babək oğlu – çavuş
Məmişov Novruz Azad oğlu – çavuş
Məmliyev İntiqam Eldar oğlu – çavuş
Məmmədəliyev Asif Arif oğlu – çavuş
Məmmədov Cavid Hafiz oğlu – çavuş
Məmmədov Ceyhun Mirzəli oğlu – çavuş
Məmmədov Elçin Şaxhəsən oğlu – çavuş
Məmmədov Famil Şahmuradoviç – çavuş
Məmmədov Qalib Məmməd oğlu – çavuş
Məmmədov Mirzəhməd Dilyamudin oğlu – çavuş
Məmmədov Saqif Məmmədağa oğlu – çavuş
Məmmədov Şamxal İsa oğlu – çavuş
Məmmədov Teymur Əbülfət oğlu – çavuş
Məmmədov Vüsal Gülağa oğlu – çavuş
Məmmədzadə Sərxan Nazir oğlu – çavuş
Mirhəsənzadə Ramil Mirağa oğlu – çavuş
Mirzəyev Coşqun Əkbər oğlu – çavuş
Möhsümov Taleh Yusif oğlu – çavuş
Muradov Manaf Əkbər oğlu – çavuş
Namazov Elnur Teymur oğlu – çavuş
Novruzlu Səbuhi Rövşən oğlu – çavuş
Orucov Etiram Vaqif oğlu – çavuş
Piriyev Sərvər Tanrıverdi oğlu – çavuş
Rəcəbov Baloğlan Münasib oğlu – çavuş
Rəhmanov Beyrut Altay oğlu – çavuş
Rüstəmli Zaur Akif oğlu – çavuş
Rüstəmov Rəşad Rafiq oğlu – çavuş
Sabirli Saməddin Mübariz oğlu – çavuş
Sadıqov Ramin İsmayıl oğlu – çavuş
Sarıyev İntiqam İlham oğlu – çavuş
Şərifov Nurlan Qurban oğlu – çavuş
Tağıyev Bəhruz Xəlil oğlu – çavuş
Tağıyev Nadir Əli oğlu – çavuş
Vəliyev Hacı Fəxrəddin oğlu – çavuş
Yaqublu Yunus İxtiyar oğlu – çavuş
Yusifov Əvəz Fuad oğlu – çavuş
Yusifzadə Məhəmməd İsrafil oğlu – çavuş
Zeynalov Həsən Fərman oğlu – çavuş
Abbasəliyev Sənani Natiq oğlu – kiçik çavuş
Abbasov Elgün Çingiz oğlu – kiçik çavuş
Abbasov Elsevər Firuz oğlu – kiçik çavuş
Abbasov Nicat İntiqam oğlu – kiçik çavuş
Abbasov Niyaməddin Niyazi oğlu – kiçik çavuş
Abbasov Nurlan Həsənalı oğlu – kiçik çavuş
Abdulkərimov Azər Rauf oğlu – kiçik çavuş
Abdullayev Elməddin Bəsrət oğlu – kiçik çavuş
Abdullayev Nicat Vidadi oğlu – kiçik çavuş
Abdullayev Samir Abdulla oğlu – kiçik çavuş
Abdullazadə Samir Rasim oğlu – kiçik çavuş
Abışov Rahim Fehruz oğlu – kiçik çavuş
Abuşov İlkin Rəhman oğlu – kiçik çavuş
Ağagülzadə Eynəli Faiq oğlu – kiçik çavuş
Ağalı Şəhriyar Oqtay oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Elçin Vahid oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Elşad Əli oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Ramin Vaqif oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Rəcəb Həsrət oğlu – kiçik çavuş
Ağcayev Ramil İlyas oğlu – kiçik çavuş
Alışov Şənlik Sabir oğlu – kiçik çavuş
Alıyev Elxan Musa oğlu – kiçik çavuş
Allahverdiyev Fuad Sahib oğlu – kiçik çavuş
Allahverdiyev Vüsal Mehman oğlu – kiçik çavuş
Allahyarov Məmməd Hacıbala oğlu – kiçik çavuş
Arabov İlkin Nəsir oğlu – kiçik çavuş
Aslanov Vüqar Fərhad oğlu – kiçik çavuş
Babaşov Röyal Əyyub oğlu – kiçik çavuş
Babaşov Səddam Qaraş oğlu – kiçik çavuş
Babayev Asif Nadir oğlu – kiçik çavuş
Babayev Nurlan Nurəddin oğlu – kiçik çavuş
Babayev Ramin Şöhrət oğlu – kiçik çavuş
Babayev Rövşən Niyaz oğlu – kiçik çavuş
Bahadurov Amil İslam oğlu – kiçik çavuş
Baxışov Nicat Yaşar oğlu – kiçik çavuş
Baxışov Zülfi Amil oğlu – kiçik çavuş
Baxşəliyev Vüqar İlqar oğlu – kiçik çavuş
Balayev Qalib Alim oğlu – kiçik çavuş
Bayramlı Qorxmaz Ələddin oğlu – kiçik çavuş
Bayramov Mehman Qaçay oğlu – kiçik çavuş
Bərxudarlı Samir İlqar oğlu – kiçik çavuş
Bəylərov İbrahim Tahir oğlu – kiçik çavuş
Cabbarov Fuad Rafael oğlu – kiçik çavuş
Cəfərli Elvin Hafiz oğlu – kiçik çavuş
Cəfərli Hilal Daşqın oğlu – kiçik çavuş
Cəfərov Davud Xanbala oğlu – kiçik çavuş
Cəfərov Mürsəl Kamil oğlu – kiçik çavuş
Cəfərov Röyal Hafiz oğlu – kiçik çavuş
Cəfərov Soltan Nadir oğlu – kiçik çavuş
Cuvarlı Əbdül Taryel oğlu – kiçik çavuş
Dadaşov Fərid Arif oğlu – kiçik çavuş
Daşdəmirov Fərhad Seydalı oğlu – kiçik çavuş
Daşdəmirzadə Məğrur Qalib oğlu – kiçik çavuş
Dənyalov Zöhrab Eldar oğlu – kiçik çavuş
Edilov Nicat Adil oğlu – kiçik çavuş
Eminov Aqil Vahid oğlu – kiçik çavuş
Əbilov Səid Tofiq oğlu – kiçik çavuş
Əhmədli Elnur Elbrus oğlu – kiçik çavuş
Əhmədov Bəhrəm Şahin oğlu – kiçik çavuş
Əhmədov Dostəhməd Mürsəl oğlu – kiçik çavuş
Əhmədov Rəhman Rafik oğlu – kiçik çavuş
Əhmədov Rövşən Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş
Əhmədzadə Elmar Elman oğlu – kiçik çavuş
Əhmədzadə Rahil Şirxan oğlu – kiçik çavuş
Əhmədzadə Turan Mahir oğlu – kiçik çavuş
Ələkbərov Asiman Afiq oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Anar Zakir oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Elxan Vaqif oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Elməddin Zabit oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Emin Ağayar oğlu – kiçik çavuş
Əliyev İlkin Fəxri oğlu – kiçik çavuş
Əliyev İlqar Əsgər oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Rəşad Yaqub oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Rövşən Əli oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Ruslan Firidun oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Sahil Vahid oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Səxavət Teyyub oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Sənan Şahin oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Teymur Mütəllim oğlu – kiçik çavuş
Əlizadə Allahverdi Vidadi oğlu – kiçik çavuş
Əlizadə Asiman Ənvər oğlu – kiçik çavuş
Əlizadə Elgün Əli oğlu – kiçik çavuş
Əlizadə Əli Əliağa oğlu – kiçik çavuş
Əlizadə Yusif Arif oğlu – kiçik çavuş
Əmiraslanov Təbriz İlqar oğlu – kiçik çavuş
Əmirov Ayaz Nazim oğlu – kiçik çavuş
Əmirov Fərid Rafiq oğlu – kiçik çavuş
Ərəstunzadə Asim Mahir oğlu – kiçik çavuş
Ərşadlı Ceyhun Əbülfət oğlu – kiçik çavuş
Əsədov Unutmaz Yusif oğlu – kiçik çavuş
Əsədov Zamin Akif oğlu – kiçik çavuş
Əsgərov Şamo Aqif oğlu – kiçik çavuş
Əzizov Cavid İsmayıl oğlu – kiçik çavuş
Əzizov İlqar Səmədağa oğlu – kiçik çavuş
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