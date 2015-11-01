 
 
Quba icra başçısının başı dərddə
 
Üç qurumun pandemiya fəlakəti:
 
Vətəndaş qarşısında GÖMRÜK BARYERİ...
  
   İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan birgə şam ediblər .....                     Oğlunu ölümdən qurtaran şəhidin ürək dağlayan FOTOLARI .....                     "Sinovac"ın vaksinləri 97 faiz effektivlik göstərdi .....                     Sərt karantin rejimi: Minimum 2 həftəyə... .....                     Həmsədrlər niyə gəlir? .....                     “Bizim əbədiyyətə vektorlanmış siyasətimiz hər kəsə bəyan olacaq” .....                     "Efirə gəlirəm, sonra qayıdıb otururam televizorun qabağında" .....                     Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları təltif edilib .....                     Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və İbad Hüseynova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilib .....                     Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilib .....                     "Türkiyəyə getmək üçün test verdim, virusa yoluxduğumu öyrəndim" .....                     Kremlin “pomidor sanksiyası” .....                     ATƏT PA-nın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunub .....                     “Dərsliklər çox çətin hazırlanıb” .....                     “Axtarsan, orada öldüyü deyilən erməni sağdır...” .....                     Paşinyan ona “get” deyənlərə cavab verdi .....                     Bakı və İrəvan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sərhədlərin demarkasiyasına dair danışıqlar aparacaq .....                     Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin onlayn müsahibə mərhələsinə başlanılır .....                     Abşeronda koronavirusla mübarizədə polislər tərəfindən gücləndirilmiş nəzarət tədbirləri davam etdirilir .....                     Qüdsi Osmanov Qarabağ həqiqətlərini anladır .....                     Cəlilabadda axund koronavirusdan vəfat edib .....                     Sabah dollar neçəyə olacaq? .....                     “Əhali “qara gün“ üçün yığdığı pulu çoxdan xərcləyib qurtarıb“ .....                     Ceyhun Bayramov iki İran arasında: Tehran Cavad Zərifə niyə etibar etmədi? .....                     Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başlayıb .....                     “Açıq qalan suallar var...” .....                     İrəvanda Paşinyanın istefası tələbi ilə yürüş keçirilir .....                     Rusiyanın Azərbaycandan pomidor və alma idxalına qoyduğu qadağa araşdırılır .....                     Adi vətəndaşlar Zəfər paradına buraxılmayacaq .....                     Mübariz Mənsimovun məhkəməsi təxirə salındı .....                     Bakıda toy sahibi və 60 qonağı saxlanıldı .....                     ""YAŞAT" Fondunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu sahələr olacaq" .....                     “Ukrayna Krımın itirilməsi ilə barışmadığını və heç vaxt barışmayacağını göstərir” .....                     Neft qiymətləri dünya iqtisadiyyatı ətrafındakı nikbinlik fonunda artıma keçib .....                     Tutulan sabiq icra başçısı məhkəməyə gətirildi .....                     “İtaliya dar gündə bizə əsl dost münasibəti göstərdi” .....                     Azərbaycan və Türkiyə arasında ortaq media platforması qurulur .....                     Cəlilabadın sabiq icra başçısının ittihamları məlum oldu .....                     Naxçıvan Xüsusi Təyinatlıları qələbə paradına hazırlaşır .....                     General Zaur Məmmədov Rüstəm Muradovla görüşdü .....                 
﻿
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI
Tarix: Bu gün, 17:56 | Çap et
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları təltif edilib
Prezidentr İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümunəsi göstərmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər.

“Zəfər” ordeni ilə

Həsənov Zakir Əsgər oğlu – general-polkovnik

Eyvazov Vilayət Süleyman oğlu – general-polkovnik

Quliyev Elçin İsağa oğlu – general-polkovnik

Nağıyev Əli Nağı oğlu – general-polkovnik

Sultanov Orxan Sedyar oğlu – general-polkovnik

Həsənov Ayaz Binyat oğlu – general-leytenant

Tahirov Ramiz Firudin oğlu – general-leytenant

Vəliyev Kərim Tofiq oğlu – general-leytenant

Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – general-mayor

Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – general-mayor

Sultanov Ağamir Əzizxan oğlu – general-mayor

Tağıyev Rəsul Afiq oğlu – general-mayor

Dadaşov Haxverdi Xudaverdi oğlu – polkovnik

Həmidov Şükür Nəriman oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)

Qapaqov Elşən Rafiq oğlu – polkovnik

Quliyev Mətin Ramiz oğlu – polkovnik

Məmmədov Baxşəli Musa oğlu – polkovnik

Məmmədov Samir Adil oğlu – polkovnik

Mirzəyev Nəsib Tahir oğlu – polkovnik

Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik

Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – polkovnik

Samidli Babək Mətləb oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)

Qasımov Azər Əlövsət oğlu – polkovnik-leytenant

Rizvanov Anar Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant

Süleymanov Rəsul Təvəkkül oğlu – polkovnik-leytenant

Şıxalıyev Nəsimi Yarməmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Hacıyev Pərvin Aleksandr oğlu – mayor

İbrahimov Sahib Bayram oğlu – mayor

Mustafayev Bəxtiyar Əli oğlu – mayor

Rəhimov Zaur Şirinbəy oğlu – mayor

Babayev Şamil Baloğlan oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Mahmudov Anar Zahid oğlu – kapitan

Tağıyev Cavid Aydın oğlu – kapitan

“Qarabağ” ordeni ilə

Məmmədov Şahin İsgəndər oğlu – general-leytenant

Nağıyev Əfqan Vəli oğlu – general-leytenant

Osmanov Nizam Ramazan oğlu – general-leytenant

Rəhimov Arzu Yusif oğlu – general-leytenant

Abdullayev Cavid Mirhəmzə oğlu – general-mayor

Bağırov Ramin Sabir oğlu – general-mayor

Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor

Eminov Məmməd Şəmil oğlu – general-mayor

Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor

Kazımov Vasif Ramiz oğlu – general-mayor

Abdullayev Rafael Kamil oğlu – polkovnik

Cəfərov Ceyhun Sədulla oğlu – polkovnik

Əlövsədov Həsən Əli oğlu – polkovnik

Quliyev Xaliq Qulu oğlu – polkovnik

Məmmədov Teymur Davud oğlu – polkovnik

Məşədiyev Taleh Vəliyət oğlu – polkovnik

Musayev Telman Qurban oğlu – polkovnik

Namazov Eldəniz Firuddin oğlu – polkovnik

Omarov Barat Bayram oğlu – polkovnik

Orucəliyev Mayis Mirzəyar oğlu – polkovnik

Pənahov Elşad İslam oğlu – polkovnik

Rəhimov Rəşad Manaf oğlu – polkovnik

Rüstəmov Zaur Zeynalabdul oğlu – polkovnik

Rzayev Gülməmməd Tofiq oğlu – polkovnik

Seyfullayev Cəbi Güləhməd oğlu – polkovnik

Şıxiyev Həbib Vələddin oğlu – polkovnik

Abduləzizov Elnur Abduləziz oğlu – polkovnik-leytenant

Abdullayev Vüqar Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Ağagülov Elşən Etibar oğlu – polkovnik-leytenant

Ağcayev Bayram İlyas oğlu – polkovnik-leytenant

Aslanov Rəşad Əmirbəy oğlu – polkovnik-leytenant

Bağırov Ceyhun Əkbər oğlu – polkovnik-leytenant

Bayramov Teyyub Nurəli oğlu – polkovnik-leytenant

Bədəlov Firuz Əhməd oğlu – polkovnik-leytenant

Əmirov Zamiq Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədli Aqil Əlirza oğlu – polkovnik-leytenant

Fərmanov Reyhun Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Haqverdiyev Qulam Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant

Həziyev Şəmşir Bəxtiyar oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Elxan Kərim oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Pərviz Bəhram oğlu – polkovnik-leytenant

İsmayılov Samir Əlmusa oğlu – polkovnik-leytenant

Qənbərov Mehman Nərman oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Quliyev Anar Eldar oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Ümüdvar Əzizalı oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Ehtiram Eldar oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Elçin Ziyadxan oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Elmir Ağamalı oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Zaur Alxan oğlu – polkovnik-leytenant

Mustafayev Babək Salman oğlu – polkovnik-leytenant

Müslümov Dəyanət Nuru oğlu – polkovnik-leytenant

Rəfiyev Elçin Mirzəxan oğlu – polkovnik-leytenant

Rizvanov Həbib Səməd oğlu – polkovnik-leytenant

Rüstəmov Teyfur Çərkəz oğlu – polkovnik-leytenant

Rüstəmov Zaur Tahir oğlu – polkovnik-leytenant

Rzayev Orxan Nüsrət oğlu – polkovnik-leytenant

Salahov Vüqar Nizami oğlu – polkovnik-leytenant

Səlimov Şamxal Naid oğlu – polkovnik-leytenant

Şadmanov Nəsimi Yunis oğlu – polkovnik-leytenant

Şəfiyev Famil Mirsahib oğlu – polkovnik-leytenant

Şirvanov Mehman Mirəziz oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Tağıyev Samir Nəsrəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Rövşən Eldar oğlu – mayor

Axundov Emil Aqil oğlu – mayor

Atakişiyev Rəşad Nazim oğlu – mayor

Babayev Mahir Tahir oğlu – mayor

Balıev Hüseynağa Salman oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Bilalov Amil Adil oğlu – mayor

Cəfərov Azad Asif oğlu – mayor

Daşdəmirov Nail Təmraz oğlu – mayor

Eminov Elimdar Həsən oğlu – mayor

Əliyev Kəramət İbrahim oğlu – mayor

Əliyev Pərviz Həmzə oğlu – mayor

Əliyev Ramin Rizvan oğlu – mayor

Əliyev Rəvan Musa oğlu – mayor

Fərəcov Cavid Yaşar oğlu – mayor

Fərəcov Əliheydər İsrafil oğlu – mayor

Hacıyev Ramid Nəriman oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Həsənov Əlişan Şakir oğlu – mayor

Həsənov Hümmət Fərrux oğlu – mayor

Hüseynov Rəhim Qədir oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Kərimov Taleh Adil oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Qənbərov İdris Dərya oğlu – mayor

Qəribov Sahib Xanlar oğlu – mayor

Qlinçev Anar Mirzəli oğlu – mayor

Qurbanov Səfər Qurban oğlu – mayor

Mehdiyev Rüstəm Süleyman oğlu – mayor

Məlikov Vüqar Telman oğlu – mayor

Məmmədov Elşən Tağı oğlu – mayor

Mikayılov Azər Əmrah oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Muxtarov Ələsgər Faiq oğlu – mayor

Paşayev Elsevər Vaqif oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Səfərov Elgün Elmar oğlu – mayor

Süleymanlı Elçin Səlimxan oğlu – mayor

Şükürov Mahmud Sabir oğlu – mayor

Zeynalov Rauf Çingiz oğlu – mayor

Ağayev Şamxal Elşad oğlu – kapitan

Aslanov Elmin Məhərrəm oğlu – kapitan

Babayev Xaliq Əli oğlu – kapitan

Baxşəliyev Nizami Füzuli oğlu – kapitan

Gülüyev Zaur Rusxət oğlu – kapitan

Hacımuradov Səbrulla Hacımurad oğlu – kapitan

Həsənov Vüsal Oktay oğlu – kapitan

Hüseynov Elşən Əli oğlu – kapitan

Hüseynov Ülvü Möhsün oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Hüseynzadə Həmidağa Bağı oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

İbadov Tahir Allahverdi oğlu – kapitan

İbrahimov Abdal Rafiq oğlu – kapitan

Qurbanov Elman Xanlar oğlu – kapitan

Məmmədov Ceyhun İslam oğlu – kapitan

Məmmədov Əsgər Zaman oğlu – kapitan

Məmmədov Nurlan Qabil oğlu – kapitan

Rəşidli Tamerlan Elçin oğlu – kapitan

Rüstəmzadə Qalib Firdovsi oğlu – kapitan

Rzabəyli Eltürk Əli oğlu – kapitan

Şikarov Nəcəf Şikar oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Şirinov Kamil Əliş oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Tağıyev Elçin Ağaqulu oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Vəliyev Rəşad Elşən oğlu – kapitan

Həşimov Fərrux Mirzəmməd oğlu – kapitan-leytenant (ölümündən sonra)

Abbasbəyli Həmid Cavanşir oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Abbaslı Arif Firuz oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Abbaslı Cəlal Cəlil oğlu – baş leytenant

Abbaslı Cəsarət Ədalət oğlu – baş leytenant

Abbasov Eldar Adil oğlu – baş leytenant

Abdullayev İbrahim Habil oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Abdullayev Ramazan Səfəralı oğlu – baş leytenant

Ağayev Süleyman Əhəd oğlu – baş leytenant

Aslanov Ülvü Tahir oğlu – baş leytenant

Əhmədzadə Natiq Nadir oğlu – baş leytenant

Ələkbərov Əlisahib Selman oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Əliyev Faiq Fəyyaz oğlu – baş leytenant

Əsgərzadə Bəkir Zakir oğlu – baş leytenant

Feyzullayev Polad Taryel oğlu – baş leytenant

Həsənov Vüsal Vüqar oğlu – baş leytenant

Hüseynov Nəbi Hacıbala oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Kazımov Kamran Qurbanəli oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Quliyev Tural Adil oğlu – baş leytenant

Qüdrətli Elçin Yaşar oğlu – baş leytenant

Lətifov Lətif Nazim oğlu – baş leytenant

Mustafayev Rauf Əzizağa oğlu – baş leytenant

Nəcəfov Cəmil Nəcəf oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Rzazadə Həsən Vüqar oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Salmanov Həmzə Telman oğlu – baş leytenant

Zeynalov Elnur Elsevər oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Bayramov Emil Mürsəl oğlu – leytenant

Bədəlov Fərəc Simran oğlu – leytenant

Eyvazov Elvin Pərviz oğlu – leytenant

Əsədov Emil Balaqardaş oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Hüseynov Qarakişi Arif oğlu – leytenant

Qaraşov Məhəmməd İlham oğlu – leytenant

Qədirov Məhəmməd Valeh oğlu – leytenant

Mehdiyev Rəşad Faxrəddin oğlu – leytenant

Məmmədov Əhməd Qüdrət oğlu – leytenant

Mövlamov Sabir Rasim oğlu – leytenant

Rəsulov Samir Elxan oğlu – leytenant

Səmirov Baloğlan Nəriman oğlu – leytenant

Şirinov Pünhan Niyaz oğlu – leytenant

Cabbarov Yusif Yunsur oğlu – baş gizir

Cavadov Natiq Şahin oğlu – baş gizir

Fərəcov Famil Yavər oğlu – baş gizir

Yusifov Mehman Musa oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Mehdizadə Mərdan Əhməd oğlu – baş miçman (ölümündən sonra)

Budaqov Rufiz Şirzad oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Cavadlı Nemət Cavid oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ələsgərli Zaur Mübariz oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əliyev Tural Səfər oğlu – gizir

Əmənov Məhəmməd İltizam oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əsgərov Asəf İlqar oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Həsənov Mustafa Elşad oğlu – gizir

Hüseynov Azər Fəxrəddin oğlu – gizir

İbrahimov Əlmuxtar Gülağa oğlu – gizir

Qarayev Əfsər Hafis oğlu – gizir

Qasımov Nuran Sabir oğlu – gizir

Quliyev Nəbi Tələt oğlu – gizir

Quliyev Şəhriyar Nəsib oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Mirzəyev Zəka Kamal oğlu – gizir

Nağıyev Anar Sahib oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Rəşidov Tural Fazil oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Sadıqlı İbrahim Şahin oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Zeynalov Xalid İltifat oğlu – gizir

Məmmədov Vüsal Qüdrət oğlu – miçman (ölümündən sonra)

Nəcəfov Fuad Taleh oğlu – miçman (ölümündən sonra)

Rəcəbov Ruslan Rəcəb oğlu – miçman (ölümündən sonra)

Səfərov Elvin Ramiz oğlu – miçman (ölümündən sonra)

Abdullayev Elcan Elçin oğlu – kiçik gizir

Cavadov Yelmar Elgiz oğlu – kiçik gizir

Dəmirov Siyahim Əlizamin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Əzizli Əziz Sabir oğlu – kiçik gizir

Xanzadə Elnur Yusif oğlu – kiçik gizir

Qardaşxanov İbrahim Səmid oğlu – kiçik gizir

Qasımov Mirağa Hafiz oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Quliyev Pərviz Aydəmir oğlu – kiçik gizir

Quluzadə Orxan Elxan oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Mənəfov Şahmar Vidadi oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Mikayılov Nazim Namik oğlu – kiçik gizir

Musayev Ramil Aydın oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Şıxəliyev Mehti Yalçın oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Abdullayev Tural Şakir oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)

Allahyarov Vüsal Şakir oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)

Hüseynli Ələddin Zahid oğlu – çavuş

Cabbarov Elnur Şahmurad oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məhərrəmov Əkbər Səyyaf oğlu – əsgər

Mənaflı Dursun Marif oğlu – əsgər.



 
Ana xəbər
Kremlin “pomidor sanksiyası”
Ceyhun Bayramov iki İran arasında: Tehran Cavad Zərifə niyə etibar
RUSİYA AZƏRBAYCANDAN İDXALA NİYƏ QADAĞA QOYDU?
“Sərt karantin yoluxmanı azaltmayacaq”
“Erməni keşişlər bizi Xudavəngə buraxmaq istəmirdilər”
Yaşayış minimumu artır, 190 manatlıq yardım nəyə görə dəyişməz qalır?
İki gözünü itirən qazidən Ali Baş Komandana müraciət
Türkiyəyə qarşı erməni həmləsi, Rusiyanın Paşinyan planı
Paşinyan, yoxsa Manukyan: Qapalı qəfəsdə döyüş
"Səhiyyə Nazirliyi ləğv edilməlidir"
“Amnistiya da, əfv sərəncamı da olacaq”
Fransanın məlum mövqeyindən sonra Minsk Qrupu hansı üzlə vasitəçi
5 ildir ona Kürdəmirdə iş tapılmır...
"BEŞİNCİ KOLON" MOSKVADAN YENİ TƏLİMATLAR ALIB?
Ermənistan özünəqəsd ssenarisinə doğru
Sorğu
﻿
QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Yazarlar
İsrafil KƏRİMOV
44 gün və Azərbaycanın tam qələbəsi
Nadir İSRAFİLOV
Əslində 30 illik deyil, əsrə bərabər bir həsrətə son
Ülkər PİRİYEVA
Azərbaycançılıq ideologiyasının ətrafında bir yumruq kimi
Mətləb SALAHOV
Putin Lukaşenko ilə “vidalaşır”?
Məhəmməd ƏRSOY
Anamın Əziz Ruhuna...
Şirkət-Xidmət
    
Xəbər lenti
﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan birgə şam ediblər
Bu gün, 20:25
Oğlunu ölümdən qurtaran şəhidin ürək dağlayan FOTOLARI
Bu gün, 20:23
"Sinovac"ın vaksinləri 97 faiz effektivlik göstərdi
Bu gün, 18:23
Sərt karantin rejimi: Minimum 2 həftəyə... - AÇIQLAMA
Bu gün, 18:14
Həmsədrlər niyə gəlir? – “Onlarlıq məsələ qalmayıb”
Bu gün, 18:07
“Bizim əbədiyyətə vektorlanmış siyasətimiz hər kəsə bəyan olacaq” - deputat
Bu gün, 18:03
"Efirə gəlirəm, sonra qayıdıb otururam televizorun qabağında"
Bu gün, 18:00
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI
Bu gün, 17:56
Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və İbad Hüseynova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilib - SƏRƏNCAM
Bu gün, 17:53
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilib - SİYAHI
Bu gün, 17:52
"Türkiyəyə getmək üçün test verdim, virusa yoluxduğumu öyrəndim"
Bu gün, 17:38
Kremlin “pomidor sanksiyası” - NƏ BAŞ VERİR?
Bu gün, 17:35
ATƏT PA-nın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunub
Bu gün, 17:34
“Dərsliklər çox çətin hazırlanıb” – İslahat zərurəti
Bu gün, 17:31
“Axtarsan, orada öldüyü deyilən erməni sağdır...” - deputat
Bu gün, 17:26
Paşinyan ona “get” deyənlərə cavab verdi
Bu gün, 17:23
Bakı və İrəvan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sərhədlərin demarkasiyasına dair danışıqlar aparacaq
Bu gün, 17:22
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin onlayn müsahibə mərhələsinə başlanılır
Bu gün, 17:21
Abşeronda koronavirusla mübarizədə polislər tərəfindən gücləndirilmiş nəzarət tədbirləri davam etdirilir
Bu gün, 17:17
Qüdsi Osmanov Qarabağ həqiqətlərini anladır
Bu gün, 17:15
Cəlilabadda axund koronavirusdan vəfat edib
Bu gün, 17:04
Sabah dollar neçəyə olacaq?
Bu gün, 17:02
“Əhali “qara gün“ üçün yığdığı pulu çoxdan xərcləyib qurtarıb“ - İqtisadçı
Bu gün, 17:01
Ceyhun Bayramov iki İran arasında: Tehran Cavad Zərifə niyə etibar etmədi? - TƏHLİL
Bu gün, 17:00
Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başlayıb
Bu gün, 16:56
“Açıq qalan suallar var...” – Ceyhun Bayramovun İran səfərindən gözləntilər
Bu gün, 16:56
İrəvanda Paşinyanın istefası tələbi ilə yürüş keçirilir
Bu gün, 16:51
Rusiyanın Azərbaycandan pomidor və alma idxalına qoyduğu qadağa araşdırılır - AQTA
Bu gün, 16:50
Adi vətəndaşlar Zəfər paradına buraxılmayacaq
Bu gün, 16:49
Mübariz Mənsimovun məhkəməsi təxirə salındı
Bu gün, 16:45
Bakıda toy sahibi və 60 qonağı saxlanıldı - Araşdırmalar aparılır
Bu gün, 16:43
""YAŞAT" Fondunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu sahələr olacaq" - deputat
Bu gün, 16:42
“Ukrayna Krımın itirilməsi ilə barışmadığını və heç vaxt barışmayacağını göstərir”
Bu gün, 16:38
Neft qiymətləri dünya iqtisadiyyatı ətrafındakı nikbinlik fonunda artıma keçib
Bu gün, 16:37
Tutulan sabiq icra başçısı məhkəməyə gətirildi
Bu gün, 16:36
“İtaliya dar gündə bizə əsl dost münasibəti göstərdi” - deputat
Bu gün, 16:22
Azərbaycan və Türkiyə arasında ortaq media platforması qurulur
Bu gün, 16:19
Cəlilabadın sabiq icra başçısının ittihamları məlum oldu - külli miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilir
Bu gün, 16:17
Naxçıvan Xüsusi Təyinatlıları qələbə paradına hazırlaşır - VİDEO
Bu gün, 16:12
General Zaur Məmmədov Rüstəm Muradovla görüşdü - FOTO
Bu gün, 16:10
“Səhhətimdə problem yarandığı zaman Co Bayden evimə qədər gəlib, məni ziyarət edib” - Ərdoğan
Bu gün, 16:08
Cəlilabadın sabiq icra başçısının həbsi barədə məhkəməyə təqdimat verilib - TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 16:07
Şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı işçi qrup yaradılıb
Bu gün, 15:55
Deputatın adı qalmaqalda... - İTTİHAM
Bu gün, 15:46
RUSİYA AZƏRBAYCANDAN İDXALA NİYƏ QADAĞA QOYDU? - "Bunu Moskvanın cavabı kimi də qəbul etmək olar”
Bu gün, 15:37
Balakəndə digərlərinin sağlamlığına təhlükə yaradan COVİD-19 xəstələri barəsində cinayət işi başlanılıb
Bu gün, 15:35
İrəvandakı etirazçılar yenə yolu bağlaya bilmədi
Bu gün, 15:34
Ev müalicəsinin fəsadları, antibiotik təhlükəsi, ölüm riskini artıran dərmanlar - VİDEO
Bu gün, 15:32
Gənc icra başçısı üçün də sakinlər önəmli deyil... - GİLEY
Bu gün, 15:29
“İran yaxşı qonşu və dost ölkədir” - Azərbaycan XİN başçısı
Bu gün, 15:27
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net 		�������@Mail.ru