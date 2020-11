Baydendən gözləntilər: - “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verəcək” Tarix: Bu gün, 13:16 | Çap et

“ABŞ-da keçirilən seçkilərdə Demokratların namizədi Co Baydenin Trampa qalib gəlməsi Trampın ciddi strateji səhvləri ilə əlaqədardır”.



Cebhe.info xəbər verir ki, bunu Milli Cəbhə Partiyasının sədr müavini, politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib.



Onun sözlərinə görə, ilk növbədə Tramp ABŞ kimi dərin dövləti özünə tabe etdirmək və ənənəvi ABŞ siyasətinə qarşı çıxmaq istəyirdi:



“İkinci, onun maliyyə oliqarxları ilə problemləri var idi. Xüsusilə Trampın Federal Ehtiyatlar Bürosunu Ağ Evə tabe etdirmək planı var idi. Ağ Ev və FED arasında son iki ildə pərdəarxası problem davam edirdi. Tramp ABŞ iqtisadyyatını tənzimləyən FED-i özünə tabe etdirməyə çalışırdı. Bu da ABŞ-da maliyyə bosslarının ciddi narahatçılığına səbəb olmuşdu. Üçüncü, afroamerikalıların Baydenə səs verməsi, koronovirus pandemiyasından irəli gələn iqtisadi vəziyyətin ağırlaşmasıdır. Dördüncü, irqi ayrı-seçkilyin Trampın siyasi xəttində təzahür olmasıdır. Beşinci, Trampın Pentaqonla problemləri, ABŞ generalitetləri ilə daima mübahisə yaşaması, Vaşinqtonun Yaxın Şərq və Avropa siyasətində geri çəkilməsidir. Bu da ABŞ siyasi-hərbi elitasında Trampın növbəti dəfə seçkilərdə uduzmasına gətirib çıxardı”.

Politoloq qeyd edib ki, Trampın əsas uğurları ölkə iqtisadiyyatını dirçəltmək, iqtisadi maraqlara uyğun olaraq müqavilələr bağlaması, digər ölkələrin daxili işinə qarışmamaq oldu: “Yaxın Şərqdə İŞİD və digər terrorçuları dəstəkləməmək olub. Trampın daxili siyasətdə ciddi yanlışlıqları ona dərin dövlətlə ciddi konfontrasiyaya getməsi, Co Baydenlə əvəzlənməsinə gətirib çıxardı. Əgər, Tramp növbəti dəfə hakimiyyətdə qalardısa, ölkəni kütləvi etiraz dalğası bürüyəcəkdi. Hesab edirəm ki, Co Bayden ölkə daxilində siyasi qütbləşməyə son qoyacaq. Ənənəvi ABŞ daxili və xarici siyasətini bərpa edəcək. ABŞ daxilində siyasi-iqtisadi və irqi sabitlik bərpa ediləcək. Xarici siyasətə gəldikdə isə, Co Bayden ənənəvi müttəfiqləri ilə əlaqələri normallaşdıracaq. NATO və Avropa ilə sıx əməkdaşlığı yoluna qoyacaq. Son 4 ildən sonra NATO yenidən öz mövqeyini gücləndirəcək”.



Politoloqun fikrincə, Co Bayden Cənubi Qafqaz üçün əsas səciyyəvi olan Rusiyaya qarşı aqressiv siyasəti davam etdirəcək. Bu da Rusiyanın Yaxın Şərqdə zəiflədilməsinə, Ukraynada Donbas böhranında bu ölkəni Latel silahlarla təchiz olunması istiqamətində geniş hərbi proqramı reallaşdıra bilər:



“Co Baydenin Ukrayna ilə sıx şəxsi və biznes əlaqələrini nəzərə alsaq, Ukraynaya tam dəstək daha intensivləşə bilər. Bu da NATO-nun Şərqi Avropada mövqelərini gücləndirəcək. İranla münasibətlərə gəldikdə isə, bu ölkə ilə əlaqələrin tənzimlənməsinə gediləcək. Əsasən, Yaxın Şərqdə yeni bir hərbi kampaniyanın şahidi ola bilərik. Burada əsasən, Türkiyə və Rusiyanın zəiflədilməsi, ABŞ-ın daha da güclənməsinə hesablanılacaq. Xüsusilə yenidən İŞİD-in lokal şəkildə meydana çıxmasının şahidi ola bilərik. Baydenin qələbəsi Yaxın Şərqdə bəzi terror təşkilatlarının dirçəlməsi və MDB məkanında Azərbaycan daxil olmaqla müəyyən qrupların aktivləşməsinə gətirə bilər. Bu da əsasən Bayden adminstrasiyasının belə bir qruplara "demokratiya" adı altında qrantlar ayırması olacaq”. Politoloq əlavə edib ki, dünəndən İraqın paytaxtı Bağdadda İŞİD bəzi polis məntəqələrinə hücum etdiyi qeyd edildi. Bu hücumlar təsadüfi deyil: “Obama dövründə İŞİD öz çiçəklənməsi dövrünü yaşayırdı. Yaxın Şərqdə qeyri-sabitlik qalmaqdadır. Hazırda Baydenin prezidetliyi dövründə Yaxın Şərqdə biz yenidən İŞİD-in meydana çıxmasını görə bilərik. ABŞ terrora qarşı mübarizə adı ilə yenidən regionda öz hərbi qüdrətini, mövqeyini artıra bilər. Yaxın Şərq yeni bir siyasi mərhələyə keçə bilər. Türkiyə ilə əlaqələr Aralıq dəniz məsələsində ciddiləşəcək. Ankara çalışacaq ki, C. Baydenlə sıx əlaqələr qursun və problemləri danışıqlarda həll etsin. Ankara buna nail olacaq. Cənubi Qafqaz xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan müharibəsində Baydenin mövqeyinə gəldikdə isə, burada Vaşinqtonun öz strateji xətti var. Bura Gürcüstan da daxildir. Ermənistan çalışacaq ki, Baydenin dəstəyinə nail olsun. Amma, Bayden təkcə Ermənistana görə regionda işğala, separatizmə, Rusiyanın mövqeyini gücləndirən siyasətə üstünlük verməyəcək. Çünki, regionda qeyri-sabitlik Rusiyanın maraqlarına cavab verir. ABŞ Yaxın Şərqdə qeyri-sabitlikdə maraqlı olsa da, Cənubi Qafqazda buna maraqlı deyil. Çünki, birinci, Rusiyanın mövqelərini zəiflədir, Cənubi Qafqazda isə möhkəmləndirə bilər. Ona görə də Baydenin seçilməsi, regionda Ermənistanın istədiyi siyasətin tətbiqu gözlənilmir. Bayden administrasiyası demokratiya və insan haqlarına diqqəti artıracaq. Bu da Azərbaycan və ABŞ arasında müəyyən soyuq münasibətlərlə müşayiət oluna bilər. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın Qarabağ müharbəsində qalibiyyəti daxildə bir sıra məsələləri həll edəcək. Bayden də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verəcək. Bu, Vaşinqtonun dəyişməz siyasətidir. Azərbaycan artıq Qarabağ məsələsini həll edir”.