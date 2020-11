Sorğunun nəticəsi: Bayden Trampı keçdi Tarix: Bu gün, 08:54 | Çap et

ABŞ-da sonuncu seçki sorğularının nəticəsinə əsasən Co Bayden Donald Tramp üzərindəki üstünlüyünü qoruyur.



Axar.az xəbər verir ki, bu barədə “Real Klir Politiks” adlı siyasi analiz saytı məlumat yayıb.



Aparılan sorğuya əsasən Baydenin Trampdan 7,2 xal öndə olduğu deyilir.



Qeyd edək ki, prezident seçkilərində 150 milyondan artıq insanın səs verəcəyi gözlənilir.

