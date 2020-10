"Fransız maşınına minməkdənsə, at arabasına minin" Tarix: Bu gün, 08:12 | Çap et

Fransa prezidenti Emmanuel Makronun İslam dininə qarşı göstərdiyi mövqeyinə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə vətəndaşlarına bu ölkənin istehsalı olan məhsulları boykot etməyə çağırıb.



Unikal.org Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məşhur müğənni Sərdar Ortaç onun çağırışına dəstək verib.



Belə ki, müğənni "Fransız maşınına minməkdənsə, at arabasına minin" deyə çağırış edib.