"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın BORCU VARMI? - QALMAQAL Tarix: Bu gün, 18:34 | Çap et

"Azərbaycan Dəmir Yollları" QSC mətbuatda Çexiya şirkətinə 650 min dollar borclu olması barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib.



QSC-nin mətbuat xidmətindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, “ROBERTSON & BLUMS” CORPORATİON by RBC Group” üzərinə imzalanmış müqaviləyə əsasən, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC–yə biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması xidmətlərinin göstərilməsi, biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasını tətbiq etmək üçün yaradılmış proqram təminatının tətbiq edilməsi və peşəkar təchizatçıdan əldə olunmuş proqram təminatı üzrə 1C biznes lisenziyanın əldə olunmasının təmin edilməsinə dair öhdəliklər götürüb: "Müqaviləyə əsasən, “ROBERTSON & BLUMS” CORPORATİON by RBC Group” proqram təminatının orijinal və istənilən qüsurlardan azad olması barədə zəmanət verib və hər hansı 3-cü şəxsin patent, müəlliflik hüquqları, ticarət sirri və digər əmlak hüquqlarının pozulmamasını qeyd edilib. Bildirilməlidir ki, müqavilə üzrə proqram təminatının təchizatı tamamlanmayıb və görülmüş işlərdə tərəfimizdən ciddi qüsurlar aşkarlanıb. Habelə “ROBERTSON & BLUMS” CORPORATİON by RBC Group”un ümumiyyətlə qeyd olunan proqram təminatının təchizatçısı kimi çıxış etmək səlahiyyətinin olmaması müəyyənləşib. Bu hal müstəqil mütəxəssislərin verdiyi rəylə də təsdiqlənib".



QSC-dən bildirilib ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” proqram təminatı üzrə lisenziyaya görə ödənişi tam şəkildə etsə də, “ROBERTSON & BLUMS” CORPORATİON by RBC Group” müqavilənin əsas şərtlərini pozub, qeyd edilən lisenziya bu günədək təqdim olunmayıb: "Qeyd olunanları nəzərə alaraq, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin pozulmuş hüquqlarının məhkəmə qaydasında bərpası istiqamətində hazırda tədbirlər görülməkdədir. Məhkəmə prosesinin uzadılması məsələsinə gəldikdə isə bildirilməlidir ki, Azərbaycanda koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılması təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin tövsiyəsinə əsasən, müvafiq məhkəmədə baxış iclası keçirilməyib. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin isə pozulmuş hüquqlarının bərpası baxımından prosesin uzadılmasında maraqlı olması məntiqsizdir.



Mətbuatda yer almış həqiqətə uyğun olmayan məqalə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin və məhkəmələrin fəaliyyətinə kölgə salmaqla yanaşı, “ROBERTSON & BLUMS” CORPORATİON by RBC Group”u tərəfindən təzyiq göstərmək məqsədi daşıyır.



Mətbuat nümayəndələrinin gələcəkdə bu cür məqalələrin dərc edilməsindən öncə qarşı tərəfin mövqeyinin öyrənilməsi və obyektiv münasibətin bildirilməsi arzuolunandır".