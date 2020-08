2020-ci il may ayının 1-dən bugünədək 703 əmr imzalanıb, 114 nəfər rəhbər vəzifələrə təyin olunub - Baş prokuror Kamran Əliyev Tarix: Bu gün, 14:11 | Çap et

DİA.AZ: - Avqustun 5-də videokonfrans rejimində prokurorluq orqanları tərəfindən 2020-ci ilin birinci yarımilində görülmüş işlərin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş geniş əməliyyat müşavirəsində məruzə ilə çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev bildirmişdir ki, hesabat dövründə kadr korpusunun komplektləşdirilməsi istiqamətində 2020-ci il may ayının 1-dən cari tarixədək struktur dəyişikliyi və təyinatlarla bağlı 703 əmr imzalanmış, 114 nəfər prokurorluq işçisi rəhbər vəzifələrə təyin olunmuşdur.



Bu barədə DİA.AZ-a Baş Prokurorluqdan verilən məlumatda deyilir.