Bakıda sahibsiz it 9 yaşlı uşağın dodağından dişlədi Tarix: Bu gün, 09:21

Bakıda 9 yaşlı uşaq sahibsiz itin hücumuna məruz qalıb.



“Report”un xəbərinə görə, hadisə iyulun 29-da Binə qəsəbəsinin Südçülük sovxozunda qeydə alınıb.



Belə ki, sahibsiz it 9 yaşlı uşağın dodağından dişləyib. Xəstəxanada müalicə alan uşaq artıq evə buraxılıb.