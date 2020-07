Elmar Məmmədyarovu hədəfə çevirən ŞÜBHƏLİ TENDERLƏR... - SİYAHI Tarix: Bu gün, 12:58 | Çap et

Xarici İşlər Nazirliyi 2019-cu ildən indiyədək keçirdiyi tenderlərin ümumi məbləği məlum olub.



FED.az xəbər verir ki, nazrliyin keçirdiyi 25 tenderin ümumi məbləği 750 min 377 manat olub.

Nazirliyin ən böyük tenderlərini "Dizayn-R" MMC (156,8 min manat) və "Ofis Aləmi" MMC (149,4 min manat) qazanıb.



"A-Dizayn" MMC nazirliklə ümumi məbləği 129,5 min manat olan 3 tender müqaviləsi bağlayıb.



Nazirliyin keçirdiyi tender müsabiqələrini ən çox qazanan şirkətlər "Berkan LTD" MMC ( 7 tender, 44,9 min manat) və "Vespa-D" MMC (5 tender, 84,2 min manat) olub.



Qeyd edək ki, "Berkan LTD" MMC-nin qazandığı tenderlərin adı etender.gov.az saytında qeyd edilməyib.