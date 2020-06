Koronavirusa yoluxmuş şəxslər evdə necə müalicə olunacaq? Tarix: Bu gün, 17:40 | Çap et

COVID-19 yoluxmuş şəxslərin evdə klinik idarə edilməsi qaydası açıqlanıb.



Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyidən (TƏBİB) Trend-ə verilən açıqlamada bildirilir ki, hazırda COVID-19 un spesifik müalicəsi yoxdur lakin xəstənin səhəti bərpa olunanadək simptomatomları yüngülləşdirən tədbirlər görülə bilər.



Bəzi hallarda yüngül simptomları olan şəxslərdə növbəti 5-7 gün ərzində klinik vəziyyətin ağırlaşması müşahidə edilə bilər.



COVID-19-un kliniki simptomları aşağıdaklardır:

• Qızdırma;

• Öskürək;

• Mialgiya və ya halsızlıq;

• Boğaz ağrısı;

• Tənəffüs çatmamazlığı və ya təngnəfəslik;

• Qoxu və dad hissin itirilməsi;



Ağırlaşmalar:

• Pnevmoniya;

• Kəskin böyrək çatmamazlığı;

• Perikardit;

• Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma;

• Sepsis və ya septik şok;

• Ağciyər və ürək çatmamazlığı;



Yüksək risk qrupu:

• 60 yaşdan yuxarı şəxslər;

• Siqaret çəkənlər;

• Ürək damar xəstəlikləri olan şəxslər;

• Şəkərli diabet;

• Arterial Hipertoniya;

• Piylənmə (BKİ >30, boy təyin etmək mümkün olmadıqda, çəkisi>100kq)

• İmmun çatışmazlıq və immunsupressiv hallar (QİÇS/İİV, üzün müddət steroid müalicəsi alan şəxslər, orqan transplantasiyası keçirmiş şəxslər, kimyəvi terapiya, immunmodulyator müalicə alan şəxslər);

• Xroniki tənəffüs xəstəlikləri (Kontrol edilməyən bronxial astma, AXOX, bronxoektaziya və s.);

• Digər xroniki xəstəliklər (məsələn; xroniki böyrək çatmazlığı, xronik qaraciyər çatışmazlığı, oraq hüceyrəli anemiya və s.)



COVID-19 təsdiqlənmiş xəstələrdə asimptomatik və yüngül halların evdə müşahidəsinə dair müalicə və tövsiyələr:



Yüksək temperatura qarşı tədbirlər:

• İstirahətin təmin olunması;

• Dehidratasiyanın qarşısının alınması məqsədilə suya üstünlük verilməklə, bol maye qəbulu. Sidik ifrazatı şəffaf açıq sarı rəngdə olana qədər maye qəbulu davam etdirilə bilər.

Öskürəyə qarşı tədbirlər:

• Ösükürəyi olan şəxslərin yan tərəfi üstə və ya yarımoturaq vəziyyətə üstünlük verməsi tövsiyyə olunur. Arxası üstə uzanmaq öskürək refleksini artıra bilər.

• Öskürəyi yüngülləşdirmək məqsədilə çay ilə bal içilə bilər. (1 yaşa qədər uşaqlar istisna olmaqla).

Tənəffüs çatışmazlığına qarşı tədbirlər:

• Tənəffüs çatışmazlığı hiss etdikdə otaq sərin saxlanmalıdır.

• Otağı soyutmaq üçün qızdırıcını söndürülməli və pəncərələri açılmalıdır, virusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə ventilyator istifadəsi qadağandır.

• Əlavə olaraq aşağıda qeyd olunanlara riayət edilə bilər:

o Nəfəsi burun və ağızdan asta verilməli, sanki şam söndürülür.

o Oturacaqda əyləşilməlidir.

o Çiyinlərinlər rahat tutularaq, bel əyilmədən, düz saxlanmalıdır.

o Bir az irəli əyilərək, əllər diz və ya möhkəm dayağa qoyulmalıdır, məsələn digər oturacağın üzərinə.



Nəfəs darlığı hiss etdikdə həyəcanlanmaq və qorxuya düşmək vəziyyəti ağırlaşdıra bilər.



Xəstələrin evdə müşahidə meyarları:



Klinik, laborator və rentgenoloji yaxşılaşma əldə olunan xəstələr*



COVID-19 yüngül simptomlar/simptomları olmayan



COVID-19-a yoluxmuş şəxslərin halını pisləşdirə biləcək digər xroniki xəstəliklər olmadıqda



Şəxsin və ya qəyyumunun smartfonunun mövcudluğu



24/7 internet çıxışının olması



Xəstə evə yazılarkən müalicə kursunu tamamlamaq məqsədilə, lazım olan dərman vasitələri xəstənin özünə təqdim edilə bilər.



COVID-19 xəstələrin evdə müalicə sxemi (18 yaşdan yuxarı olan şəxslər üçün müalicə sxemi)



Ümumi ev karantini:



Arbidol 200 mg x 3 dəfə 10 gün

Vit C tablet 1000 mg x 4 dəfə 10 gün

Vit D 20 mg/20000 iu günaşırı 2 ay

Zink 25 mg 1 dəfə 10 gün



Temperatur ≥37.5 olarsa: Azitromisin 500 mg x 1 dəfə ilk gün, 250 mg gündə 1 dəfə 4 gün;



Ceftriaxon 1.0 x 2 dəfə ə/d və/və ya Moxifloxacin 400 mg x 1 dəfə 1 həftə;



Paracetamol 500 mg gündə maximum 4 dəfə (hərarət olduqda)



Öskürək olarsa: Asetilsistein 600 mg gündə 1 dəfə;

İnhalasiya: salbutamol 5 mg 1 ampul + NaCl 0.9% 3 ml;

Şikayətlər itənə qədər



Dispeptik əlamətləri olarsa: Linex 2 kapsul gündə 3 dəfə və ya Enterol 2 kapsul gündə 1 dəfə;

İshal yaranarsa: Loperamide 4 mg gündə 1 dəfə (max. 8 mg);

Pantoprazol 40 mg gündə 1 dəfə;

Şikayətlər yaxşılaşana qədər 18 yaşa qədər olan şəxslər üçün müalicə sxemi



Simptomlar olmadıqda müalicə başlanılmır

Hər hansı simptom başladıqda:



Vit C:

0-6 ay 40 mg/gün



6-12 ay 50 mg/gün



1-3 yaş: 15 mg/gün



3-8 yaş: 25 mg/gün



8-13 yaş: 45 mg/gün



13-18 yaş: 75 mg/gün



Azitromisin:

1-5 ay 10 mg/kg per os gündə 2 dəfə



6 aydan böyüklərə 10 mg/kg ilk gün tək doza, növbəti gün 5 mg/kg 4 gün



Öskürək olduqda:

Öskürək üçün sirop

İnhalasiya: sabutamol 2.5 mg + NaCl 0.9% 2 ml



Hərarət olduqda:

Paracetamol 60 mg/kg gündəlik doza şəklində 2-3 dəfə (hərarət olduqda)



Covid-19 təsdiqlənmiş/şübhəli xəstələrlə təmasda olmuş şəxslər “Ümumi ev karantini” sxeminə uyğun preparatları qəbul etməlidir.



Yüksək riskli xəstələr xəstəxana triajına göndərilir. Orta risklı şəxslər isə hər 6 saatdan bir simptomlar telefonla dəyərləndirilməlidir. Klinik pisləşmə olarsa xəstəxana triajına göndərilir. Aşağı risklı şəxslərin təqibi 12 saatdan bir telefonla həyata keçirilir.