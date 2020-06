UEFA Bakıdakı oyunların yeni tarixini açıqladı - AVRO-2020 Tarix: Bu gün, 18:33 | Çap et

Koronavirus pandemiyasına görə 2021-ci ilə təxirə salınmış AVRO-2020-nin oyunlarının tam təqvimi açıqlanıb.



"Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Bakı Olimpiya Stadionunun ev sahibliyi edəcəyi oyunlar iyunun 12, 16, 20-si və iyulun 3-də keçiriləcək.



11 iyun



A qrupu. Türkiyə - İtaliya. Roma, "Olimpiko" stadionu



12 iyun



A qrupu: Uels - İsveçrə. Bakı Olimpiya Stadionu



B qrupu. Danimarka - Finlandiya. Kopenhagen. "Parken" stadionu



B qrupu. Belçika - Rusiya. Sankt-Peterburq. "Krestovski" stadionu



13 iyun



C qrupu. Niderland - Ukrayna. Amsterdam. "Yohan "Kroyf Arena"



C qrupu. Avstriya - A və ya D Liqasının qalibi. Buxarest, "Nasyonal Arena"



D qrupu. İngiltərə - Xorvatiya. London, "Uembli" stadionu



14 iyun



D qrupu. C Liqasının qalibi - Çexiya. Qlazqo, "Hempden Park"



E qrupu. İspaniya - İsveç. Bilbao. "San Mames" stadionu



E qrupu. Polşa - B Liqasının qalibi. Dublin. "Aviva" stadionu



15 iyun



F qrupu. A və ya D Liqasının qalibi - Portuqaliya. Budapeşt. "Puşkaş Arena"



F qrupu. Fransa - Almaniya. Münhen. "Alyans Arena"



16 iyun



A qrupu. Türkiyə - Uels. Bakı Olimpiya Stadionu



A qrupu. İtaliya - İsveçrə. Roma, "Olimpiko" stadionu



B qrupu. Finlandiya - Rusiya. Sankt-Peterburq. "Krestovski" stadionu



17 iyun



B qrupu. Danimarka - Belçika. Kopenhagen. "Parken" stadionu



C qrupu. Hollandiya - Avstriya. Amsterdam, "Yohan Kroyf Arena"



C qrupu. Ukrayna - D və ya A Liqasının qalibi. Buxarest. "Nasyonal Arena"



18 iyun



D qrupu. Xorvatiya - Çexiya. Qlazqo, "Hempden Park"



D qrupu. İngiltərə - C Liqasının qalibi. London, "Uembli" stadionu



E qrupu. İsveç - B Liqasının qalibi. Dublin. "Aviva" stadionu



19 iyun



E qrupu. İspaniya - Polşa. Bilbao. "San Mames" stadionu



F qrupu. A və ya D Liqasının qalibi - Fransa. Budapeşt. "Puşkaş Arena"



F qrupu. Portuqaliya - Almaniya. Münhen. "Alyans Arena"



20 iyun



A qrupu. İsveçrə - Türkiyə. Bakı Olimpiya Stadionu



A qrupu. İtaliya - Uels. Roma, "Olimpiko" stadionu



21 iyun



B qrupu. Rusiya - Danimarka. Kopenhagen. "Parken" stadionu



B qrupu. Finlandiya - Belçika. Sankt-Peterburq. "Krestovski" stadionu



C qrupu. D və ya A Liqasının qalibi. Niderland. Amsterdam, "Yohan Kroyf Arena"



C qrupu. Ukrayna - Avstriya. Buxarest. "Nasyonal Arena"



22 iyun



D qrupu. Xorvatiya - C Liqasının qalibi. Qlazqo. "Hempden Park"



D qrupu. Çexiya - İngiltərə. London. "Uembli" stadionu



23 iyun



E qrupu. B Liqasının qalibi - İspaniya. Bilbao. "San Mames" stadionu



E qrupu. İsveç - Polşa. Dublin. Aviva stadionu



F qrupu. Portuqaliya - Fransa. Budapeşt. "Puşkaş Arena"



F qrupu. Almaniya - A və ya D Liqasının qalibi. Münhen. "Alyans Arena"