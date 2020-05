Azərbaycanda görünməmiş “tender müəmmasi” - Şirkət 3 gün sonra niyə imtina etdi? Tarix: Dünən, 18:20 | Çap et

Azərbaycanda yerli icra hakimiyyətlərinin keçirdikləri tenderlərin həm icra başçıları, həm də bu tenderləri məlum yollarla qazanan şirkətlər üçün “yağlı tikə” olduğu heç kimə sirr deyil. Adətən elə həmin başçılara yaxın, yaxud da digər iri məmur-oliqarxlara aid olan şirkətlərə verilən bu tenderlərin büdcə vəsaitlərinin talanması üçün ən populyar vasitə olduğunu müstəqil ekspertlər və mətbuat dəfələrlə qeyd edib. İcra başçılarının və Mədəniyyət Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərinin həbsilə bağlı keçirilən əməliyyatlar da sübut etdi ki, məhz tenderlər, dövlət satınalmaları məmurların korrupsiya gəlirlərinin əsas hissəslərindən birini təşkil edən vasitələrdir.



“AzPolitika.info” xəbər verir ki, İsmayıllı rayonunda Azərbaycanın “tender tarixində” bəlkə də tayı-bərabəri olmayan hadisə baş verib. Belə ki, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhərdaxili avtomobil yollarının əsaslı təmiri məqsədilə keçirilən tenderin qalibi olan “İsmayıllı Tikinti-27” ASC qazandığı işi reallaşdırmaqdan imtina edib və müqavilənin ləğv olunmasını istəyib.



İcra hakmiyyətindən verilən məlumata görə, podratçı təşkilatla 05 may 2020-ci il tarixli 01/2020 nömrəli satınalma müqaviləsi imzalanıb, lakin “İsmayıllı Tikinti-27” ASC-nin sədri 08 may 2020-ci il tarixli 62 nömrəli məktubla RİH başçısına müraciət ünvanlayaraq səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar müqavilə şərtlərini yerinə yetirə bilməyəcəyini bildirərək müqavilənin qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edilməsini xahiş edib.



Rəsmi məlumatda deyilir: “Qeyd olunanları nəzərə alaraq, RİH başçısının 22 may 2020-ci il tarixli 68 nömrəli sərəncamı ilə İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti və “İsmayıllı Tikinti-27” ASC arasında bağlanmış müqaviləyə xitam verilmişdir”. Məlumatda müqavilənin dəyəri göstərilməsə də, söhbətin 1 milyon manat civarında, bəlkə də daha böyük məbləğdən getdiyini ehtimal etmək olar.



Adətən belə tenderlər istənilən tikinti şirkəti üçün “göydəndüşmə”dir. Və indiyə qədər icra hakimiyyətləri bu cür şirkətlərlə əlbir olaraq, tender adı altında büdcə vəsaitlərini talan etmək üçün əllərindən gələni ediblər. Lakin bütün bunların fonunda İsmayıllının sabiq icra başçısı Mirdamət Seyidovun dövründə bütün iri məbləğli tenderlərin əvəzedilməz qaliblərindən olan bir şirkətin birdən-birə qazandığı tenderdən imtina etməsi kifayət qədər şübhəli görünür. Sual yaranır ki, nədən mayın 5-də tenderi qazanıb, müqavilə imzalayan “İsmayıllı Tikinti-27” ASC cəmi 3 gün sonra tenderdən imtina edib? 3 gün ərzində nə baş verib? Əlbəttə ki, rəsmi məlumatda göstərilən səbəb, yəni şirkət rəhbərinin səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar müqavilədən imtina etməsi, yumşaq desək, inandırıcı görünmür. 3 gün ərzində bir şəxsin səhhətində hansı kəskin dəyişiklik baş verə bilər ki, milyonluq layihədən imtina etsin?



Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2018-ci ildə həmin bu şirkət və onun rəsmi sahibi barədə qalmaqallı hadisə baş vermişdi. Belə ki, həmin vaxt İsmayıllı rayon prokurorunun böyük köməkçisi Faiq Quliyevin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş şikayət əsasında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb.



Araşdırma zamanı F.Quliyevin xidməti səlahiyyətlərinin icrası ilə əlaqədar “İsmayıllı Tikinti-27” ASC-nin idarə heyətinin sədri Azad Əliyevdən sonuncuya məxsus qum-çınqıl karxanasının fəaliyyəti ilə bağlı aparılmış araşdırmanın nəticəsində barəsində cinayət işinin başlanmaması üçün iyulun 14-də İsmayıllı Rayon Prokurorluğunun inzibati binasında külli miqdarda pul vəsaitini rüşvət kimi şəxsən A.Əliyevdən almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.



Faktla bağla Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən F.Quliyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3-cü (külli miqdarda rüşvət alma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. 25 iyul 2018-ci ildə Faiq Quliyev prokurorluq orqanlarından xaric edilib, rayon prokuroru Ülvi Abbasov vəzifədən azad olunub. Sonradan 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Ülvi Abbasovun barəsində çıxarılan hökm “möcüzəli şəkildə” dəyişdirilərək, 2 il sınaq müddəti təyin edilməklə, şərti cəza ilə əvəz edilib və o, azadlığa buraxılıb. F. Quliyevin cəzası isə 8 ildən 6 ilə endirilib.



Bununla yanaşı, həmin şirkət 2018-ci ilin dekabrında İsmayıllıda 48 mənzilli yaşayış binasının tikinti işlərinin satınalınmasına dair 3 milyon manatlıq tender qazanıb. Ümumiyyətlə, mətbuatda bu şirkətin Mirdamət Seyidova və iri məmur-oliqarxların tikinti biznesinə yaxın şirkət olduğuna dair iddialar yer alıb. Mətbuatda həmçinin qeyd olunur ki, Nizami Ələkbərovun İsmayıllıya başçılıq etdiyi vaxtlarda əksər dövlət sifarişlərini icra edən, ənənəvi «tender qalibi» kimi tanınan, eyni zamanda sabiq icra başçısının oğlu Vüqar Ələkbərovun şirkəti olaraq bilinən «VAFİ-Region» MMC şirkətinin yerini, başçı dəyişən kimi, «İsmayıllı Tikinti – 27» ASC tutub. Bundan sonra həmin şirkət icra hakimiyyətinin bir çox iri tenderlərinin qalibi olub. Yəni bir növ, hər yeni icra başçısının öz “favorit şirkəti” olub.



Məlum olduğu kimi, bu ilin mart ayında İsmayıllıya yeni icra başçısı təyin olunub. Belə görünür ki, sözügedən şirkət əvvəlki mövqeyini itirib və yeni başçı ilə işləmək hansı səbəbdənsə «İsmayıllı Tikinti – 27» ASC üçün uyğun olmayıb. Ancaq ən doğrusunu təbii ki, İsmayıllının yeni icra başçısı və sözügedən şirkətin gerçək sahibi daha yaxşı bilir...