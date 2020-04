Əli Kərimlinin "blokada"dan yürütdüyü söyüş kampaniyası: - Hədəfdə yenə müxalifətdir Tarix: Bu gün, 11:26 | Çap et

Günlərdir sosial şəbəkələr, mətbuat müxalifət adını monopoliyaya almaq istəyən Əli Kərimlinin kəsiminin müxalifətdə olan bütün kəsimlərə elan etdiyi “müharibə”nin şahididir.



İndi hər kəs bu “müharibəyə” diqqət kəsilib. Bu “müharibə”nin kökündə nələrin dayandığı məlum olmasaydı, bəlkə hər şey normal da görünə bilərdi. Amma bəzən dostlarımızın subyekt olması səbəbindən, bəzən də özümüzün şahid olmağımıza görə bu söyüşlü, təhqir dolu kampaniyaların nəyə xidmət etdiyini bilirik. İllərdir Əli Kərimlinin bu kəsimi Razi Nurullayevi söyür, təhqir edir. Niyə axı? Bəs deməzsən ki, AXCP adını əlimizdən almaq istəyir. Buna görə söyüş yox, mübarizə lazımdır ki, onu da, özünü də siyasi tərəzinin gözünə çıxarasan və xalq kimi qəbul edəcəksə, ona da AXCP kimi yanaşsın. Söyüşlə AXCP adı qazanmaqmı olur? Amma bu qrup illərdir bu işlə məşğuldur və onların siyasətdəki işi də məhz kimisə söymək, təhqir etmək, şərləməkdir. Bu “işə” o qədər aludə olublar ki, hətta bütün dünyadakı pandemiya, insan ölümləri belə onları cılız iddialarından çəkindirmir.



Əksinə, bir az da aqressivləşirlər. Cərəyan edən proseslərə diqqət yetirəndə, kənardan drijor çubuğu ilə idarə edilən bu oyunun əsas oyunçusunun kimliyini müəyyən etmək də çətin deyil. “Blokada"dakı günlərini sayan və saydırmağa çalışan Əli Kərimli, onun girovuna çevrilən Milli Şura, nəzarətindəki internet kanalları ReAL rəhbəri İlqar Məmmədovun bəraət və təzminat alması xəbərindən sonra “toparlanaraq” adına mübarizə qoyduqları nəsnəni yenidən müxalifət daxilinə çəkməyə çalışdılar. Bir anda təlimata uyğun olaraq söyüş-təhqir kampaniyasına start verildi. Əslində, cəmiyyət üçün gözlənilməz olmadı. Ancaq oyuna başlayanların özləri üçün cəmiyyətin bu qədər sərt təpkisi bəlkə də gözləniməz oldu. Söyüşlü “mübarizə” bu dəfə cəmiyyətin bütün kəsimi, hətta bu qrupun özünə gizli tərəfdar hesab etdikləri tərəfindən də açıq təpki gördü. İlqar Məmmədovun bəraət qərarından dərhal sonra Kərimlinin drijor çubuğu ilə başladılan təhqir meydanına çox keçmədən yazı üslübü, ifadə və düşüncə tərzi ilə zatən hər zaman kəskin tənqid hədəfi olmuş və məzh bu səbəblərə görə bir çoxları tərəfindən “iqnor” olunan Eldəniz Quliyev daxil oldu.







E.Quliyevin Ziqmund Freyd üzərindən məsələyə girişi də əslində onun nəyi necə söyləməsi, üstəlik də kimin diktəsi ilə söylədiyini arxa plana keçirə bilmədi. Təkrar yayınlanmasını məsləhət bilmədiymiz cümlələrlə özünü müxalifətdaxili döyüşün tərəflərindən birinə çevirmək istəyən Eldəniz Quliyevin qarşı tərəfə ünvanlanan “Siyasi fəaliyyəti özfəaliyyət səviyyəsinə salıb” ittihamı da əks-effekt verdi. Elə onun özünün də təmsil olunduğu Milli Şuranın “Siyasi fəaliyyəti özfəaliyyət səviyyəsinə salıb” dediklərindən nə fərqi olduğunu nəinki özü, heç rəhbəri Əli Kərimli də bilmir.



İllərdir ki, Əli Kərimlinin faktiki rəhbərliyindəki Milli Şura özfəaliyyətlə məşğul deyilmi? Tənqid və təhqir etdiklərindən hansı real fəaliyyəti ilə fərqlənib? Olsa-olsa daha intriqabaz olması, daha çoxkombinasiyalı oyun qurmaq meyli, dəyərləri hətta ən son nöqtəsinə qədər tapdalamaq bacarığı ilə. Elə buna görədir ki, bir Milli Şura düşüncəsinə çevrilmiş söyüş və təhqir siyasətinə cəmiyyətin budəfəki təpkisi gözləniləndən də daha artıq oldu. Sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdə bir fikir hakimdir- Bu düşüncə sahibləri hakimiyyət sahibi olarsa, nə olar? Nə olacağını təsəvvür belə etmək istəməzdik.Tənqid demirik, hətta ən adi fikir fərqliliyinə belə dözümsüz olan bu qrupun qəzəbinə tuş gəlmək an məsələsidir. İndi onlar kimi düşünməyənlərə, onları gələcək hakimiyyət sahibi hesab etməyənlərə, illərin səhvlərini xatırladıb hesab soruşanlara sosial şəbəkələrdə təhqir yürüşünə başlayırlarsa, hakimiyyət sahibi olacaqları təqdirdə sorğu-sualsız kəsəcəkləri başa zaval olmayacaq. Cəmiyyət artıq bunu düşünür, dilə gətirir, çünki bilir ki, bu gün əllərində imkan olmadığına görə söyənlər sabah əllərində hakimiyyət olsa, tabeçiliklərində polis və silah olsa, döyəcəklər, məhkəməsiz, mühakiməsiz hökmlər çıxaracaqlar, bəlkə elə künc-bucaqda hesablaşmalar üçün qruplar yaradılacaq, sapı bizdən, özü bizdən olmayanların baltası onlar kimi düşünməyən hər kəsin başı üzərində parlayacaq. Üstəlik də o vaxt bu gün yanlarında olanlara da heç bir ayrıcalıq tanınmayacaq. Necə ki, statusdakı fikirlərlə razılaşmayan Cəmil Həsənlinin “Təqdir etmirəm və razı deyiləm. İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə etmək olmaz” fikrinə dərhal müəllifdən “Razıyam. Amma siyasətçilərin, eləcə də hər hansı bir siyasi qurumun həyatına, fəaliyyətinə müdaxilə etmək, özəl fikir bildirmək, zənnimcə, normal qəbul edilməlidir” cavabı gəlib.



Cəmil Həsənlinin rəyinə və E.Quliyevin ona da ünvanlanan yerindəoturtma mövqeyinə izləyicilərdən birinin “Gənc nəslə təhlükə o vaxt olacaq ki, sizin kimi səviyyəsizlər hakimiyyətə gələcək. Cəmil Həsənli də yuxarıda şərh yazıb, etiraz edib, bunu insanın şəxsi həyatına qarışmaq adlandırıb, heç olmasa, korsunuzsa, soxaq gözünüzə” cavabı söyüş müəlliflərini düşündürə bilməyib. Bir başqasının “Bu zehniyyətdə olan insanlar hakim partiya olub dövlət idarəçiliyini təsadüfən ələ alsalar, (Allah yazmışsa, pozsun) millətin daha dərin uçurumdan başqa heç bir yerə çıxmaq şansı olmaz” sözləri kimi.



Beləcə, özünü müxalifət adandıranlar müxalifətə olan ümidi, inamı tükəndirdikləri kimi, hörməti də bitirmək üçün ciddi-cəhdlə çalışırlar. Prosesləri çəkildiyi “blokada"dan” seyr edən Əli Kərimli isə yəqin ki, bundan zövq alır. Cəmiyyətin müxtəlif üzvləri, siyasətlə məşğul olanlar, istimai fəallar arasında uçurum dərinləşdikcə, qarşıdurma söyüş-təqhir həddinə çatdıqca, münasibətlər iqtidar-müxalifət yox, müxalifət-müxalifət müstəvisinə sürükləndikcə, Kərimlinin eqosu təmin olunur. Sanki rahatlayır, məqsədinə daha bir addm yaxınlaşmanın xoşbəxtliyini yaşayır. Bu, onun həyat tərzidir, AXC və AXCP sıralarında təmsil olunanda da buna can atıb.



Təşkilatı özününküləşdirmək üçün fərqli düşüncədə olanların tamamilə kənarlaşmasına, bundan yaranan güc tükənməsinə razılaşanda da, məzh bunu düşünüb. Bu söyüşlü-təhqirli “siyasətdə” ona ayaq bağı ola biləcək hər kəs ondan uzaqlaşdıqca, təşkilatın daha da zəifləməsi onu qətiyyən narahat etməyib. Onu düşündürən yeganə nəsnə məqsədinə çatmaq üçün bütün yolların “mübah” olması fikri olub. Elə Kərimlinin ruporuna çevrilən internet kanalının sahibi Sevinc Osmanqızı ilə Altay Göyüşovun yenə də bənzər motivlərdən qaynaqlanan davasını izləyəndə də, sosial şəbəkədəki söyüşcüllərini ReAL-ın, digər siyasi qurumların üzərinə salanda da, Kərimli belə düşünüb. Yoxsa ona nə S.Osmanqızı lazımdır, nə də bir başqası. Zamanında ətrafına bütöv bir “yurdçu mətbuat” toplayan, yavaş-yavaş bu insanların hamısını xərcləyən, xərclənmək istəməyib özü kənara çəkilənlərə qarşı qurduğu planları işə salan Kərimlinin bu yanı da hələ unudulmayıb.



Zaman dəyişir, şərait dəyişir, tələblər dəyişir, Əli Kərimlinin özü və kəsimi isə əsla...



Cebhe.info