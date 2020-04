WTI neftinin may fyuçerslərinin dəyəri yenidən mənfi göstəriciyə enib Tarix: Bu gün, 12:09 | Çap et

ABŞ-ın WTI markalı neftinin may fyuçerslərinin bir barel üçün qiyməti mənfi 4,6 dollaradək enib.



Bu barədə "APA-Economics" Nyu-York Ticarət Birjasına istinadən xəbər verir.



Eyni zamanda, WTI üçün iyun fyuçerslərinin qiyməti 0,54% azalaraq bir barel üçün 20,32 dollar, “Brent” markalı neft qarışığı isə 10,25% azalaraq 22,95 dollar təşkil edib.



Qeyd edək ki, ötən gün WTI markalı neftin (mayda təhvil vermək şərti ilə) qiyməti NYMEX birjasında 300% enərək bir barelə görə mənfi 37,63 dollara təşkil edib.