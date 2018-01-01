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Mehriban Əliyevadan yaz paylaşımı - "Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun..."
Tarix: Bu gün, 18:05 | Çap et
Mehriban Əliyevadan yaz paylaşımı
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva “Instagram” səhifəsində video paylaşıb.

Paylaşıma “Bu gün Abşeronun səmasında durna qatarı qanad çalırdı! Durnalar – sağlamlıq, səadət və uzunömürlülük rəmzidir! Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun və hər birinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür bəxş etsin!”, – şərhi yazılıb.

https://www.instagram.com/p/B-cMNNJAgS7/?utm_source=ig_embed



 
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