Mehriban Əliyevadan yaz paylaşımı - "Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun..."
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva “Instagram” səhifəsində video paylaşıb.
Paylaşıma “Bu gün Abşeronun səmasında durna qatarı qanad çalırdı! Durnalar – sağlamlıq, səadət və uzunömürlülük rəmzidir! Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun və hər birinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür bəxş etsin!”, – şərhi yazılıb.
https://www.instagram.com/p/B-cMNNJAgS7/?utm_source=ig_embed