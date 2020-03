"Brent" markalı neftin qiyməti 30 dolları ötüb - Şükür.. Tarix: Bu gün, 11:46 | Çap et

Cümə günü səhər neftin qiyməti 6-7%-ə qədər bahalaşıb, "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 30 ABŞ dollarını keçib.



"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu hərracların nəticələri göstərir.



Belə ki, "Brent" markalı Şimal dəniz neft qatışığının may fyuçerslərinin qiyməti 6,01% artaraq bir barel üçün 30,17 ABŞ dollarına çatıb. WTI markalı yüngül neftin may fyuçerslərinin qiyməti isə bir barelə görə 7,02% artaraq 27,72 ABŞ dolları təşkil edib.



Neft bazarında artım ardıcıl olaraq iki gündür davam edir.