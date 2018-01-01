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Neft kəskin ucuzlaşdı - Son rəqəmlər
Tarix: Dünən, 18:07 | Çap et
Neft kəskin ucuzlaşdı
Dünən günün ikinci yarısından etibarın kəskin ucuzlaşan neft bu gün cüzi bahalaşıb.

Axar.az xəbər verir ki, “Brent” markalı neftin bir barreli hazırda 29.08 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 27,05 dollara təklif olunur.

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"Brent" 28.55 dollar, yüngül neft isə 26,50 dollara düşüb.

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Hazırda “Brent” markalı neftin bir barreli 28.29 dollara, yüngül neft isə 26,25 dollaradır.

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Son nəticələrə əsasən, “Brent” 28.10 dollara, yüngül neft isə 25,82 dollara düşüb.

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"Brent" markalı neftin bir barrelı daha 3,79% ucuzlaşaraq, 27.64 dollar, yüngül neft isə 6,46% ucuzlaşaraq, 25,21 dollar olub.

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“Brent” markalı neftin bir barreli 27.17 dollar, VTİ markalı neftin bir barreli isə 23,97 dollara düşüb.

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"Brent" hazırda 26.94 dollara təklif olunur.



 
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