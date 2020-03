Samux sakini itini yemləyən zaman it onu dişləyib Tarix: Bu gün, 04:04 | Çap et

Samux rayon sakinini it dişləyib.



APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qırmızı Samux kəndində qeydə alnıb.



Kənd sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Eyyubov Knyaz Cuma oğlu it dişləməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona lazımi tibbi yardım göstərilib, quduzluğa qarşı peyvənd vurulduqdan sonra evə buraxılıb. Xəstənin vəziyyətinin normal olduğu bildirilir.



Qeyd edək ki, 63 yaşlı kişi yaşadığı evdə itini yemləyərkən it ona hücum edib.