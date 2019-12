Bakıda 12 milyon manatlıq dələduzluq edən sahibkar şikayət edir Tarix: Bu gün, 13:23 | Çap et

Bakıda 12 milyon manatlıq dələduzluqda təqsirləndirilən sahibkar Ceyhun Canıyev barəsindəki hökmdən kasasiya şikayəti verib.



Bakupost.az-ın məlumatına görə, təqsirləndirilən şəxsin şikayəti Ali Məhkəmədə hakim Əli Seyfəliyevin icraatına verilib.



Məhkəmənin baxışı yaxın günlərdə təyin ediləcək.



Qeyd edək ki, iş adamı Ceyhun Canıyev Bakıda bir neçə sahibkarı aldatmaqla onlardan külli miqdarda pul alıb.



C. Canıyev ümumilikdə 12 milyon dollar mənimsəməkdə təqsirləndirilir.



Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (dələduzluq) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb



Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hokmü ilə C. Canıyev 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.