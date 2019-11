Azərbaycanın özəl aviaşirkətinin nizamnamə kapitalı kəskin artırılıb Tarix: Bu gün, 18:08 | Çap et

"Silk Way Business Aviation" MMC-nin nizamnamə kapitalı kəskin artırılıb.



"Report" xəbər verir ki, aviaşirkətin kapitalı 200 manatdan 27 880 200 manata çatdırılıb.



Xatırladaq ki, "Silk Way Business Aviation" 2007-ci ildə yaradılıb, "Silk Way Holding" MMC-yə daxildir. Aviaşirkət əsasən iş adamları üçün çarter reysləri həyata keçirir.