"Yegane Tourism and Production" 10500 manat cərimələnib Tarix: Bu gün, 17:30 | Çap et

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi "Yegane Tourism and Production" MMC-nin barəsində inzibati protokol tərtib edib.



"Report" xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsi bu protokla əsasən şirkəti İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 233.1-ci (ətraf mühitə atılan, axıdılan və ya basdırılan zərərli maddələrin miqdarının yol verilə bilən normativlərdən artıq olmasına görə) maddəsi ilə təqsirli bilib və 10500 manat cərimə edilməsi barədə qərar çıxarıb.



Məhkəmənin 15 avqust 2019-cu il tarixli qərarından MMC-nin direktorunun verdiyi şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır.



Turuzm şirkəti olan "Yegane Tourism and Production" MMC-nin ünvanı kimi "Yeganə" şadlıq sarayı göstərilib.