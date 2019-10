"Yeni İH başçısı dərhal əmr verdi, ancaq iki gün sonra..." - GİLEY Tarix: Dünən, 17:21 | Çap et

Ağsu rayonunun Bico kəndinin örüş sahələri, təxminən 1000 hektara yaxın ərazi, 2004-2006-cı illərdə bələdiyyələr tərəfindən müxtəlif şəxslərə 99 illik icarə müqavilələri ilə verilib.



Qaynarinfo-ya daxil olan şkyatdə deyilir ki, hazırda kəndlilərin heyvan otarmaq üçün örüş sahələri, demək olar, qalmayıb. Sakinlərin sözlərinə görə, 200 hektar dağətəyi zonada yerləşən örüş sahəsi isə şumlanaraq həmin ərazidə əkin işləri aparılır:



"Sözügedən ərazi kənd sakinlərinin xəbəri olmadan, 2004-cü ildə bələdiyyə tərəfindən Batabat MMC-yə icarəyə verilib. "Batabat" sözügedən ərazinin bir hissəsində həmin ildə üzüm bağı salmışdı. Amma nədənsə bir-iki ildən sonra bağa nəzarət dayandırıldı və bağ solub qurudu. "Batabat" nümayəndələri Bicodan o gedən oldular. Sonradan həmin ərazini keçmiş icra başçısı Ənvər Seyidəliyev özü üçün taxıl sahəsinə çevirmişdi, ta ki, bu ilə qədər. Bu il isə guya Batabat MMC həmin 200 hektar ərazini notarial qaydada Ağsuda yerləşən "Rauf inşaat" adlı MMC-yə verib. Və artıq sahədə əkin aparılır. Maraqlıdır ki, bu vaxtadək Batabat MMC harda idi və 13 ildə maraqlanmadığı torpaqları başqasına necə icarəyə verə bilir?"



Camaatın sözlərinə görə, bu ayın 8-də Bico kəndində keçirilən görüş zamanı İH-nin yeni başçısı Vahid Tağıyevə bu barədə məlumat verilib:



"Başçı kənd rəhbərliyinə dərhal işin dayandırılması üçün göstəriş verdi. Lakin iki gündən sonra işlər davam etdirildi. Məlumata görə, işlərin davam olunmasına şəraiti rayon icra hakimiyyətinin qəbul şöbəsinin müdiri Cahangir Məhərrəmov yaradıb. Çünki C. Məhərrəmov həmin ərazidən özü üçün də 30 hektar yer götürüb. C. Məhərrəmov başçıya nə deyib, necə deyibsə, başçı örüş sahəsinin əkilməsinə mane olmayıb. Dövlət xəritəsində sözügedən ərazi örüş sahəsi kimi qeydiyyatdadır, lakin orda marağı olan məmurlar başçıya yalan məlumatlar verərək, onu fikrindən döndəriblər. Belə olmasaydi, icra başçısı kənd camaatının örüş sahələrini özlərinə qaytartdırardı.



İstər dağlıq, istərsə də dağətəyi ərazilər hamısı zəbt olunub. Eləcə də qonşu kəndlərə yaxın olan Bico əraziləri də bələdiyyə tərəfindən hər il qonşu kəndlərdən olan şəxslərə satılır. Bico kəndi mühasirədə qalıb. Bu barədə Prezidentə və Birinci Vitse-prezidentə kənd sakinləri adından yazılı müraciət də olub. Lakin hələ xəbər yoxdu. Ola bilsin, məktublar yolda "itib". Amma camaat ümidini itirməyib, inanır ki, ölkə rəhbərliyi Bico kəndindəki məmur özbaşınalığına son qoyacaq, kəndin bütün örüş sahələrini geri qaytarıb, kənd camaatının özünə bölüşdürəcək. Yerli orqanlardan kömək olmadığından, bicolular ümidlərini yalnız Prezidentə və Birinci Vitse-prtezidentə bağlayırlar".