Bakıda 4 yaşlı uşaq it dişləməsi nəticəsində ölüb

Bakıda 4 yaşlı uşaq it dişləməsi nəticəsində ölüb.



"Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb.



Məlumata görə, Masallı rayon sakini, 2015-ci il təvəllüdlü Əliheydər Xamıyevi it dişləyib.



Uşaq ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib və orada dünyasını dəyişib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.