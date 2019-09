Azərbaycanda çörəyin qiyməti bahalana bilər: - 23 faiz artım var Tarix: Bu gün, 10:47 | Çap et

Bu ilin ilk 8 ayı ərzində xarici ölkələrdən Azərbaycanda 186,2 milyon dollar dəyərində 852,9 min ton buğda idxal olunub.

Yeniavaz.com-un açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən apardığı hesablama göstərir ki, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə buğda idxalı dəyər ifadəsində 42,2%, miqdar ifadəsində isə 16,7% artıb.

Bu həm də o deməkdir ki, ölkəyə idxal olunan buğdanın gömrük dəyəri yüksəlib. Əgər ötən ilin ilk 8 ayında idxal olunan buğdanın 1 kiloqramının gömrük dəyəri 17,9 sent (30 qəpik) olubsa, bu ilin ilk 8 ayında bu göstərici 21,8 sent (37 qəpik) olub. Göründüyü kimi idxal olunan buğdanın gömrük dəyəri 23% bahalanıb.

Onu da bidirək ki, ölkədə taxıl biçini başa çatıb. Avqust ayının əvvəlinə olan məlumata görə taxıl sahələrinin 99,2%-i biçilib və 3 milyon 161,7 min ton məhsul toplanıb. Ötən ilin analoji dövründə bu göstərici 2 milyon 968,7 min ton olub. Son bir ildə taxıl istehsalı 6,5% artıb.

Bu il istehsal olunan taxılın 2,08 milyon tonu buğdanın, 1,16 milyon tonu arpanın pyına düşüb. Bu isə o deməkdir ki, yerli istehsal əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də ölkənin daxili tələbatını ödəməyə çatmayacaq.

Məlumat üçün qeyd edək ki, ötən il Azərbaycanda 2 milyon 843 ton buğda istifadə olunub. 232 min ton buğda isə itkiyə gedib. İtkilərlə birgə Azərbaycanın daxili tələbatını təmin etmək üçün 3 milyon tondan çox buğdaya ehtiyc var.

Rəqəmlərdən də göründüyü kimi buğdaya olan ehtiyacımızın 1/3-ni idxalın hesabına təmin edirik. Bu səbəbdən də idxal buğdanın qiymətində baş verən dəyişiklik özünü daxil bazarda da göstərəcəkdir.

Onu da bildirək ki, 2017-ci illə müqayisədə ötən il idxal olunan buğdanın gömrük qiymətində azalma olub. Belə ki, 2017-ci ilin ilk 8 ayında idxal olunan buğdanın 1 kiloqramının gömrük dəyəri 18,5 sent (31,5 qəpik) olub.