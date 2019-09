Metronun "28 May" stansiyası yaxınlığında qadın naməlum şəxs tərəfindən döyülüb Tarix: Bu gün, 08:22 | Çap et

Bakının Nəsimi rayonunda qadın xuliqanlıq zəminində döyülüb.



APA xəbər verir ki, hadisə metronun "28 May" stansiyasının yaxınlığında, Azadlıq prospektində qeydə alınıb.



Naməlum şəxs Bakı sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Leyla İsmayılovanı döyərək hadisə yerindən qaçıb. Bundan sonra zərərçəkmiş polisə müraciət edib.



Faktla bağlı Nəsimi RPİ-nin 22 Polis Şöbəsinin əməkdaşları araşdırma aparır.