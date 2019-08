Göyçayda məhkəmə öz işini niyə görmür? - "...özümü öldürmə həddindəyəm" Tarix: Bu gün, 08:34 | Çap et

DİA.AZ: - Göyçay şəhəri Vaqif küçəsi ev 11 sakini Həmidov Nicat Ehtibar oğlu tərəfindən DİA.AZ-a şikayət ərizəsi ünvanlanb. Narazı vətəndaş yazır:



"Mən üzləşdiyim qanunszuluğa görə özümü öldürmə həddindəyəm.Bir qrup vəzifəli şəx öz maddi maraqlarına görə məni uşağımın üzünə həsrət qoyublar. Buna görə mən özümü öldürmə həddindəyəm.Bunun isə məsuliyyəti vəzifəli şəxslərin üzərinə düşəcək. Mən mərkəzi orqanlara dəfələrlə şikayət ərizələri ilə müraciət etmişəm. Ancaq çox təəsüf olsun ki, şikayət ərizələrim icra olunması üçün mənə problem yaratmış korrupsiyaya qurşanmış vəzifəlli şəxslərə göndərilsədə onlar qəsdən heç bir tədbir görmürlər. Nəticədə də mənim azyaşlı uşağımla görüşməyimə maneə yaradılıb ki, bu artıq vandallıqdır, vəhşilikdir.Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abdurraxmanovun və onun müavini Hikmət Quliyevin qanunsuz hərəkətləri barədə şikayət etdiyim üçün onlar məndən qisas alırlar.

Belə ki,Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsinin qəsdən qərəzli olaraq icra edilmədiyi üçün mən mərkəzi orqamlara şikayət ərizələri ilə müraciət etdim.Bundan sonra Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abdurraxmanov və müavini Hikmət Quliyev gözdən pərdə asmaq üçün qarşı tərəfə Həmidova Gülnar Vidadi qızına bildiriş göndərib məhkəmə qətnaməsinin məcburi icrası ilə əlaqədar olaraq görüş vaxtının 20 iyul 2019-cu il tarixə saat 10-00 təyin edilməsini qeyd etmişdir.

Mən 20 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10-00 da Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsində olsamda qarşı tərəf Gülnar Həmidova qərəzli olaraq ora gəlmədi Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsini qərəzli olaraq icra etməsindən təkrar olaraq boyun qaçırdı. Gülnar Həmidova uzun müdətdir ki, qərəzli olaraq Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsinin icra etmək istəmir.

Buna baxmayaraq Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanov və onun müavini Hikmət Quliyev onun barəsində heç bir qanunu tədbir görmək istəmirlər.Hər dəfə ona bildiriş məktubu göndərib barəsində qanunu tədbir görüləcəyi barədə xəbərdarlıq etməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. Çünki bu iki yaramaz icra məmuru öz maraqlarını güdürlər onları dövlət adından çıxarılmış məhkəmə qətnaməsi maraqlandırmır.

Qeyd edim ki, borclu Gülnar Həmidovaya göndərilmiş bildirişdə qeyd edilib ki, “Siz “İcra Haqqında” Azərbayan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə məhəl qoymamaqla 10 (on) gün könüllü müddət ərzində Həmidli Yağmur Nicat qızını tələbkar olan Həmidov Nicat Etibar oğlu ilə görüşdürməməklə, icra işini könüllü şəkildə icra etməmişsiniz.

Bundan sonra məhkəmə qətnaməsinin məcburi icrası ilə əlaqədar olaraq Gülnar Həmidovanı 20 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10-00 da məhkəmə binasına çağırsalarda o yenə də təkrar qərəzli olaraq məhkəmə qətnaməsinin icrasından boyun qaçırmışdı.

Belə olan halda Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsini qərəzli olaraq icra etməyən Gülnar Həmidovanın barəsində qanunu tədbir görülməlidir.Ancaq heç bir tədbir görülmür ki, bunun məsuliyyəti vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanovun və onun müavini Hikmət Quliyevin üzərinə düşür.

Gülnar Həmidovanın əməıli Azərbaycan Respublikası CM-nin 306.1-ci maddəsinin tərkibini yaradır.Artıq o dəfələrlə məhkəmə qətnaməsinin icrasından qərəzli olaraq boyun qaçırıb ona buna görə dəfələrlə xəbərdarlıq edilir ancaq heç bir tədbir görülmür.

Buda onu subut edir ki, Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanov və onun müavini Hikmət Quliyev borclu Gülnar Həmidovanı açıq-aşkar müdaifə və himayə edirlər.Ona göndərilən bildirşlər isə kağız parçasından başqa bir şey deyil. Məhkəmə qətnaməsini qərəzli olaraq icra etməkdən boyun qaçıran Gülnar Həmidova isə cəzasızlıqdan daha da arxayınlaşmışdı. Mən dəfələrlə Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanovun və onun müavini Hikmət Quliyevin barəsində şikayət etsəmdə onların barəsində heç bir tədbir görülmür onlarda borclu Gülnar Həmidovanın barəsində qanunu tədbir görmək istəmirlər.Bu isə bir başa korrupsiya cinayətidir.

Belə olan halda Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsinin icrasının Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinə həvalə edilməsi qanuna ziddir və mən buna etiraz edirəm.Həmçinin mənim yazdığı şikayət ərizələrim icra olunması üçün Göyçay Regional Ədliyyə İdarəsinə göndərilir.Onlar isə Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanovun və onun müavini Hikmət Quliyevi açıq-aşkar müdafiə edirlər.

Adını belə qoyurlar ki, guya mən uşağım məndən imtina edir.Ancaq bu tam yalandır.Mənim azyaşlı uşağıma keçmiş həyat yoldaşım və onun atası qəsdən psixoloji təzyiq göstərib mənimlə görüşməsinə maneə yaradırlar.Bu isə vəhşilik və qəddarlıqdır.Onları isə Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanov və onun müavini Hikmət Quliyev öyrədir.

Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanovun 50 yaşı var o hələ ailə həyatı qurmayıb subaydır.Belə adam nə bilir övlad ata məhəbbəti nədir.Bu adamın məhəbbəti ancaq puladır.

Azyaşlı uşağımı mənimlə görüşə gətirən zaman keçmiş qaynatam Vidadi Axmaqov azyaşlı uşağı mənə tərəf itələyib qışqırır ki, get görüş bundan isə nəinki azyaşlı həttda böyük insanda vahimələnər.Buna isə Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanov və onun müavini Hikmət Quliyev qəsdən şərait yaradıb göz yumurlar.

Buna görədə mən artıq bu alçaqlıqlardan bezib özümü öldürmə həddinə çatmışam.Əgər mən intihar edərəmsə bunun məsuliyyəti bir-başa Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxmanovun və onun müavini Hikmət Quliyevin üzərinə düşəcək. Mən Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsinin icrasını başqa rayonun İcra və Probasiya şöbəsinə həvalə edilməsi üçün ərizə ilə müvafiq orqanlara müraciət etmişəm.Buna görədə tam əsas var ki, Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsinin icrası başqa rayonun İcra və Probasiya şöbəsinə həvalə edilsin.

Mən mətbuat vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədova, Ədliyyə Nazirliyi İcra Baş İdarəsinin rəisi Nurəddin Mustafayevə, Ombudsman Elmira xanım Süleymanovaya müraciət edirəm.



Sizdən xahiş edirəm Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsinin icrasını başqa rayonun İcra və Probasiya şöbəsinə həvalə edəsiniz və Göyçay rayon məhkəməsinin 03.04.2017-ci il tarixli qətnaməsini dəfələrlə qərəzli olaraq icra etməyən borclu Gülnar Həmidovanın və onu himayə edən Göyçay rayon İcra və Probasiya şöbəsinin rəisi İlqar Abduraxamnovun və müavini Hikmət Quliyevin barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görəsiniz.Mənim uşağım məni çox istəyir o uşağa psixoloji təzyiqi anası və babası göstərir ki, mənimlə görüşməsin.Onları isə başa salan icra məmurları İlqar Abdurraxmanov və Hikmət Quliyevdir".



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq bütün tərəfləri dinləməyə hazırıq...