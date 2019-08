Gədəbylilər Ramiz Yediyarova qarşı... - Çəkişmə... Tarix: Bu gün, 10:28 | Çap et

Bir müddət bundan öncə Gədəbəyin sabiq icra başçısı Ramiz Yediyarov Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yeni tikilən binalardan birində ev almaq məqsədilə, adı çəkilən rayonun ''Kaktus'' restoranının yaxınlığında inşa olunan binalardan birinə gəlir.



Həmin an o, əslən Gədəbəy rayonundan olan və vaxtilə heç bir məhkəmə qərarı olmadan obyektini dağıtdırıb, onu küçələrə saldıran sahibkar Əliyev Oktay Qara oğlu ilə üz-üzə gəlir.

Oktay Əliyev həmin an ona bildirir ki, ''Ramiz müəllim, gördünüzmü vəzifə heç də əbədi deyil. Siz məni 2015-ci ildən pis günlərə saldınız və mən sizin ucbatınızdan öz doğma yurdum olan Gədəbəy rayonundan didərgin düşdüm. Hesab etməyin ki, mən sizdən əl çəkəcəyəm. Yəqin ki, siz yaxın vaxtlarda məhkəmə qarşısında cavab verməli olacaqsınız və mənə vaxtilə vurduğunuz ziyanı da ödəyəcəksiniz.







Siz bu gün vaxtilə Gədəbəydə taladığınız pulların hesabına Bakı şəhərindən ev alırsınız, mən isə hal-hazırda ailəlikcə kirayələrdə yaşayıram”. Həmin anlarda Ramiz Yediyarov yalançı vədləri hesabına Oqtay Əliyevi bir daha aldatmağa çalışır və məqsədinə də nail olur. Belə ki, o, Oqtay Qaraoğluna bildirir ki, ''Oktay, sən həmin illərdə bəzi qruplara qoşuldun. Mən sənə ev və dükan tikdirəcəkdim, əlavə 20000 manat pul verəcəyidim'' desə də, o, çox keçmir ki, taksiyə əyləşərək aradan çıxmağı bacarır. Bəli bu gün baş verənlər onu söyləməyə əsas verir ki, Oktay Qaraoğlu uzaqgörən şəxsimiş. Çünki, sosial mediada yayılan məlumatlara görə, sabiq icra başçısı ilə bağlı CM-nin 222.2.1 maddəsi ilə barəsində cinayət işi qaldırılmış və o yaxın vaxtlarda tutduğu çoxsaylı qanunsuzluq əməllərinə görə, məhkəmə qarşısında cavab verməli olacaq. Yəqin ki, keçiriləcək məhkəmə proseslərində Oktay Qaraoğlunun sabiq icra başçısına ünvanlayacağı tutarlı sualları olacaq. Düşünürük ki, Ramiz Yediyarov ünvanlanan suallara əsaslı cavab vermək iktidarında deyil, sanki acizyanəlik görkəmini ortaya qoymalı olacaq. Vaxtilə gədəbəyliləri ''dilənçi adlandıran və ifadə etdiyi bu sözə görə, özünü ''qəhrəman'' hesab edən Ramiz Yediyarov, məhs çox yaxın günlərdə qəhrəman Gədəbəy torpağında müttəhimlər kürsüsünə qaldırılacaq. Onu da bildirək ki, Oktay Qaraoğlu və digər zərərçəkənlər həmin günün intizarındadırlar.

Gundemxeber.Az