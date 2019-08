3 dost 9 yaşlı uşağı sahibsiz yerə aparıb təcavüz etdilər... - Azərbaycanda ŞOK OLAY Tarix: Bu gün, 12:48 | Çap et

Sabirabad rayonunda azyaşlı oğlana təcavüz etməkdə təqsirli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü Hacıbala Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.



Publika.az xəbər verir ki, Hacıbala Hüseynov 2017-ci ilin mart ayının ortalarında Sabirabad şəhəri, S.Ə.Şirvani küçəsində yerləşən yanaraq yararsız vəziyyətdə olan 12 nömrəli evin həyətində 2008-ci il təvəllüdlü Xudu Babayevə (cinayət işində adı keçən şəxslərin ad və soyadları şərti verilib – red.) qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib.



Yanmış evdə seksual əxlaqsızlıq



O, on dörd yaşına çatmayan Xudu Babayevin köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə, onunla qeyri-təbii yolla intim əlaqədə olub, sonra isə ona qarşı digər seksual xarakterli hərəkətlər etməyə məcbur edib.



İstintaq orqanı tərəfindən Hacıbala Hüseynovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törətmək) maddəsi ilə ittiham elan edilib.



“Mənim vasitəmlə xalamı çağırdı”



Cinayət işi üzrə şahid qismində ifadə verən Elmira Əliyeva bildirib ki, nənəsinin evində mərhum dayısı Zamiqin arvadı Mehriban Babayeva, axırıncının azyaşlı oğlu Xudu və qızı Səlimə ilə birlikdə yaşayır: “14 aprel 2017-ci il tarixdə qonşuluğumuzda yaşayan Hacıbala Hüseynov bizə gələrək mobil telefonuna “İnstaqram” açmağımı xahiş etdi. Mən də Hacıbalanın telefonunu aldım, “İnstaqram” sosial şəbəkəsi açdım. Sonra Hacıbala mənim vasitəmlə xalam Gülgəzi çağırdı və onunla danışaraq getdi”.



“Seksual hərəkət etmələri barədə soruşdum”



Elmira Əliyevanın sözlərinə görə, ertəsi gün Hacıbala onlara gələrək məsələni necə həll edəcəkləri ilə bağlı dayısı arvadından soruşub: “Həmin vaxt dayım arvadından eşitdim ki, Hacıbala Orxanın, Tural və başqaları ilə birlikdə mart ayında Xudunu kənddəki su arxı üstünə aparıb, orada onunla əxlaqsız hərəkət ediblər. Bundan sonra məsələni aydınlaşdırmaq üçün Xudunu götürdüm və küçədə futbol oynayan Orxan və Turala yaxınlaşdım. Onları su arxının üstünə apardım və Xuduya qarşı seksual hərəkət etmələri barədə soruşdum. Axırıncılar belə hərəkət etmədiklərini, Hacıbalanın özünün Xuduya qarşı bu hərəkəti etməsini bildirdilər. Odur ki, Orxan və Turalla birlikdə Hacıbalanın yanına gəldim, onları üzləşdirdim. Orada Hacıbala Orxan və Turalın Xuduya qarşı seksual hərəkət etdiklərini onların üzünə dedi. Oraxanla Tural da Hacıbalanın əmisigilin həyətindəki ayaqyolunda Xuduya qarşı əxlaqsızlıq etdiyini söylədilər”.



“Diz çökərək üzr istədilər”



Elmira Əliyeva qeyd edib ki, bundan sonra Hacıbala, Orxan və Turaldan Xuduya qarşı seksual hərəkətlər etdiklərinə görə onun qarşısında diz çöküb, üzr istəmələrini tələb edib: “Əvvəlcə Hacıbala, sonra isə Tural və ardınca da Orxan Xudunun qarşısında dizləri üstə çökərək üzr istədilər. Bundan sonra Xudu ilə birlikdə oradan çıxdıq, yaşadığımız evə gəldik. Hacıbalanın, Turalın və Orxanın azyaşlı Xuduya qarşı seksual hərəkət etdiklərini onun anasına olduğu kimi danışdım”.



12 il cəza, ciddi rejim



Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Hacıbala Hüseynov cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.



Hökmdən narazı qalan Hacıbala Hüseynov apelyasiya şikayəti verib. O, şikayətində himayəsində bir azyaşlı övladının, iki bacısının və xəstə anasının olmasının nəzərə alınmasını, cəzasının yüngülləşdirilməsini xahiş edib.



Hacıbala Hüseynovun şikayəti Şirvan Apelyasiya Məhkəməsində hakim Kamil Bəşirovun sədrlik etdiyi kollegiyada araşdırılıb.



Apelyasiya şikayətinin dəlillərini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edib. Qərara görə, apelyasiya şikayəti təmin olunmayıb.



Bu qərardan narazı qalan Hacıbala Hüseynov kasasiya şikayəti verib. Onun kasasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib.



Hakim Tahir Kazımovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə kasasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb, sonda şikayət təmin olunmayıb.



Əvvəlki cinayət işindən xatırlatma



Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə zərərçəkmiş Xudu Babayevin adı başqa bir bu tip cinayətdə də hallanıb.



Publika.az bir müddət əvvəl Xudu Babayevə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etməkdə ittiham olunan Saatlı rayon sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Orxan Cəfərov və Sabirabad rayon sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Tural Cəlillinin cinayət işini dərc etmişdi.



Bu şəxslərin barəsində tərtib olunan ittiham aktından məlum olur ki, Orxan Cəfərov və Tural Cəlilli 20 mart 2017-ci il tarixdə, saat 17 radələrində Sabirabad şəhəri, Həzi Aslanov küçəsində 2004-cü il təvəllüdlü Nihad Məlikov (cinayət işində adı keçən şəxslərin ad və soyadları şərti verilib – red.), 2005-ci il təvəllüdlü Samir Bağırov və 2004-cü il təvəllüdlü Cavid Məmmədov ilə birgə 2008-ci il təvəllüdlü qonşuları Xudu Babayevə qarşı növbə ilə seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etmək barədə razılaşıblar.



Azyaşlıya qarşı seksual hərəkət



Onlar Xudu Babayevi aldadaraq Sabirabad şəhəri, Həzi Aslanov küçəsindən keçən su arxının yanındakı ağacın altına aparıblar. Orada azyaşlı olması səbəbdən onlara müqavimət göstərmək iqtidarında olmayan Xuduya qarşı hər biri, ayrı-ayrılıqda seksual xarakterli hərəkətlər ediblər.



Kimlərə cinayət işi açıldı?



Bu yolla yetkinlik yaşına çatmış Orxan Cəfərov və Tural Cəlilli cinsi ehtirasını pozğun formada təmin ediblər. Orxan və Tural Xuduya qarşı etdikləri hərəkətləri zamanı cinayət işində adı keçən digər azyaşlılardan istifadə ediblər.



Orxan Cəfərov və Tural Cəlillinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törətmək) maddəsi ilə ittiham elan edilib.



Cinayət işində adı keçən Nihad Məlikov, Samir Bağırov və Cavid Məmmədov azyaşlı olduqları üçün barələrində cinayət işi başlanmayıb.



"Məni arxın üstünə apardlar"



Cinayət işi üzrə zərərçəkmiş şəxs qismində tanınan Xudu Babayev bildirib ki, Sabirabad şəhərində anası, bacıları – Səidə, Xatun və bibisi qızı Elmira ilə birlikdə yaşayır: "2017-ci ilin "Novruz bayramı" günlərinin birində evmizdən çıxdım, mağazaya saqqız almağa gedərkən öz küçəmizdə Orxan Cəfərov, Tural Cəlilli, Nihad, Samir və Cavid məni yanlarına çağırdı. Sonra onlar məni arxın üstünə apardılar. Oradakı taxta çəpərin yanında olan ağacın altında Tural Cəlilli şalvarının qabağını açdı və pis şeyini çıxardı. Məndən onu ağzıma götürməyimi istədi. Mən də onun dediklərini elədim".



“Qorxduğumdan anama demədim"



Zərərçəkmişin sözlərinə görə, Turalın niyə belə etmək istədiyini başa düşməyib: "Turaldan sonra mənə qarşı eyni hərəkəti Orxan, Nahid, Cavid və Samir də ardıcıl olaraq etdilər. Sonra mənə qarşı elədikləri hərəkətləri anama deyərəmsə, polisə verib məni tutduracaqları ilə hədələdilər. Qorxduğumdan bu barədə anama demədim".



İki nəfərə cəza kəsildi



Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Orxan Cəfərov və Tural Cəlillinin hər biri 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.



Hökmdən narazı qalan Orxan Cəfərovun vəkili apelyasiya şikayəti verib. O, müvəkkilinin əməlinin sübuta yetirilmədiyini, ona bəraət verilməsini istəyib.



Digər təqsirləndirilən Tural Cəlillinin vəkili də apelyasiya şikayəti verib. O, müvəkkilinin barəsində cəzadan da aşağı həddə cəza təyin olmasını xahiş edib.



Tərəflərin şikayəti araşdırılması üçün Şirvan Apelyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Şikayət hakim İsmayıl Əhmədovun sədrlik etdiyi kollegiyada araşdırılıb.



Apelyasiya şikayətinin dəlillərini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edilib. Bu günlərdə açıqlanan qərara görə, hər iki təqsirləndirilən şəxs barəsində verilən şikayət qismən təmin olunub. Orxan Cəfərovun cəzası 5 il 8 aya, Tural Cəlilinin isə cəzası 6 ilə endirilib.