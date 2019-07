Bakıda əcnəbi vətəndaşı it dişləyib Tarix: Bu gün, 08:45 | Çap et

Bakıda Özbəkistan vətəndaşını it dişləyib.



"Report" xəbər verir ki, 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Elmir Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində küçədə gedərkən küçə itinin hücumuna məruz qalıb.



Yaralı 3 saylı Şəhər Klinikasına çatdırılıb və onlara quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub.