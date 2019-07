Goranboyda at sahibini öldürüb Tarix: Bu gün, 09:10 | Çap et

Goranboyda atın şıltaqlığı sahibinin ölümünə səbəb olub.



APA-nın Mingəçevir bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qara Süleymanlı kəndində baş verib.



Belə ki, təsərrufat işləri ilə məşğul olan 1954-cü il təvəllüdlü rayon sakini Mehdiyev Mehdi Ağamməd oğlu atının qəzəbinə tuş gəlib. At güclü təpiklə sahibini ölümcül vəziyyətə salıb. Ağır vəziyyətdə olan Mehdi Mehdiyev xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlərin bütün səyinə rəğmən onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, xəstəxanada ölüb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.