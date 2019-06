“Bank of Baku”da 4 min manatlıq kredit borcu 14 min manat oldu - GİLEY Tarix: Bu gün, 16:32 | Çap et

Bir neçə ildir ki, vətəndaşlarla banklar arasında problemli kreditlərlə bağlı çəkişmələr səngimək bilmir.



2019-cu ilin fevral ayında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Fərman imzaladı.



Bununla məsələnin öz həllini tapacağına ümid olunsa da, bank-vətəndaş çəkişmələri hələ də davam etməkdədir.



Bu dəfəki şikayət “Bank of Baku”dandır.



Anar Həsəov adlı şəxs öz etiraznı sosial şəbəkədə ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevə müraciətlə yazdığı məktubunda bildirib. Həmin məktubun məzmununu sizə tədqim edirik:



“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti çox hörmətli cənab İlham Əliyevə.



Cənab Prezident, mənim sizdən xahişim və sizə ümidlə şikayətli müraciətimin səbəbi “Bank of Baku” bankıdır. Cənab Prezident, mən hara gedirəm, hara yazıram, mənim başıma gələn bu oyuna əlac edən yoxdur.



Belə ki, mən Həsənov Anar Həsən oğlu 2014-cü ildə “Bank of Baku”dan 4356 manat məbləğində kredit götürdüm. 356 manat komisiyon haqqı tutdular. İki ay sonra devalivasiya oldu və çox çətinliklərlə üzləşdim. Gedib müqavilə bağladım və vaxtı artırdım. Bundan sonra yenə kreditiödəməyə davam etdim. Daha sonra 2-ci dəfə devalivasiya oldu. Yenə getdim danışdım və balşadım kredit borcumu ödəməyə. 2019-cu ildə Siz problemli kreditlərlə bağlı fərman imzaladınız. Minlərlə insan kimi mən də sevindim. Buna görə Sizə təşəkkür edir və can sağlığı arzulayıram. Sizin müvafiq fərmanınızdan sonra banka gedib borcumu hesablatdırdım. Nəticədə məlum oldu ki, 4000 manata qarşı, 13500 manat ödətdirilib. Mənə dedilər ki, get, sənə xəbər edəcəyik. Bir neçə dəfə getdim, zəng vurub əlaqə saxladım. Bu zaman mənə müxtəlif bəhanələr gətirdilər. Bildirdilər ki, sən krediti manatla götürmüsən, sonra da dedilər ki, problemli kreditlərlə bağlı fərman sənə şamil olunmur. İndi tez-tez mənə zəng edib kredit borcumu ödəməyi tələb edirlər. Dedim ki, məhkəmə versinlər, bu işi qanun həll etsin. Daha sonra bankın Rahil Bəhrəmzadə adlı əməkdaşı ilə görüşdüm və problemin həlli ilə bağlı kömək istədim. O isə pul gətirmədiyim üçün mənə kömək edə bilməyəcəyini kobud şəkildə bildirdi.



Cənab Prezident, Sizdən bu məsələ ilə bağlı kömək istəyirəm. Milyonlarla insana olduğu kimi, mənə də bu iş kömək etməyinizi xahiş edirəm”.



Hörmətlə Həsənov Anar Həsən oğlu”

Hokm.az