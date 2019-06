ƏSGƏROVLARIN BİZNES İMPERİYASINDA ŞOK! – AZAL şefinin qovduğu adam geri qayıtdı! Tarix: Bu gün, 13:22 | Çap et

Ötən ilin sentyabrında vəzifəsindən azad edilən “Silk Way Holding” MMC-nin prezidenti Zaur Axundov yenidən postuna qayıdıb – iyunun 3-dən etibarən işə çıxır.



Bu sensasiyalı məlumat “AzPolitika.info”ya “Silk Way Holding”dəki mənbələrdən daxil olub.



Məlumatda bildirilir ki, Zaur Axundovun “Silk Way Holding” MMC-nin rəhbərliyinə qayıtması holdinqin rəsmi sahibi olan AZAL prezidenti Cahangir Əsgərovun iradəsindən kənarda baş verib. Hətta C.Əsgərovun Zaur Axundovun “Silk Way Holding” MMC-yə qayıtmaması üçün bütün imkanlarından istifadə etdiyi, ancaq nəticə əldə edə bilmədiyi qeyd olunur.



Mənbə belə bir faktın – Cahangir Əsgərovun “vurduğu” kadrın geri qayıda bilməsinin bəlkə də ilk dəfə baş verdiyini vurğulayır. Bu isə bəzi ciddi suallara yol açır: Cahangir Əsgərov əvvəlki gücünü itiribmi? Yoxsa onun biznes imperiyasının əlindən alınmasına hazırlıq var?…



Məsələ ondadır ki, “Silk Way Holding” AZAL prezidenti Cahangir Əsgərovun biznes imperiyası kimi tanınıb. 4 iyul 2006-cı ildə C.Əsgərovun yaxın qohumlarından birinin adına təsis etdiyi holdinq, qısa müddətdə bir imperiyaya çevrilib. Rəsmi hesabatlara görə, AZAL prezidenti Cahangir Əsgərovun ailə üzvləri – həyat yoldaşı Zərifə Həmzəyeva, qızları Məlahət və Cəmilə aviaşirkətin infrastrukturundan istifadə edən «Silk Way Holding» şirkətlər qrupunun, qrupa daxil olan sığorta şirkətinin və bankın əsas payçılarıdır.



Bu baxımdan onun holdinqin rəhbərliyindən dava-dalaşla, böyük qalmaqalla uzaqlaşdırdığı birinin yenidən həmin posta qaytarılması C.Əsgərovun iradəsinin işləyib-işləmədiyi şübhəsini yaradır. C.Əsgərovla Z.Axundov arasında ötən ilin sonlarında xeyli insanın gözü qarşısında ağır ifadələrlə müşahidə olunan və az qala əlbəyaxa dava ilə nəticələnən qalmaqalın baş verdiyini də nəzərə alsaq, ikincinin holdinqə qayıdışının AZAL prezidenti üçün nə anlama gəldiyini xüsusi izah etməyə ehtiyac qalmaz…



Qeyd edək ki, Zaur Axundovun holdinqin rəhbərliyinə qayıtması C.Əsgərovun onunla bağlı iddialarının təsdiqlənmədiyini və ya sübut edə bilmədiyini söyləməyə əsas verir.



Xatırladaq ki, saytımıza daxil olan məlumatlarda C.Əsgərovun Zaur Axundovu vəzifəsindən azad etməsinə səbəb kimi “Silk Way Holding”in fəaliyyəti üçün Beynəlxalq Bankdan götürülmüş kreditlərin qaytarılmasında çox ciddi problemlərin yaranması göstərilmişdi. Məlumata görə, “Silk Way Holding” qurulduqdan sonra Beynəlxalq Bankdan 400 milyon dollar kredit götürülüb. Ehtimal ki, digər vəzifəli şəxslərin şirkətlərinə, himayələrindəki iş adamlarına verilən 100 milyonlarla kredit kimi, bu halda da hər hansı girov tələb olunmayıb. Sadəcə, AZAL prezidentinin o zaman Beynəlxalq Banka rəhbərlik edən adaşından xahişi 400 milyonun “Silk Way Holding”ə ayrılması üçün kifayət edib. Görünür ortada girov olmadığından, şirkət kreditləri qaytarmağa maraq göstərməyib. Ancaq Prezidentin fərmanı ilə Beynəlxalq Bankın problemli kreditlərinin “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə dövr edilməsi və onun rəhbəri Məmməd Musayevə istənilən vasitə ilə pulların yığılmasının tapşırılması vəziyyəti dəyişib.



Məlumata görə, Cahangir Əsgərovdan da Beynəlxalq Bankdan götürülmüş kreditlərin qaytarılması tələb olunub. Lakin çox ciddi nağd pul problemi üzündən C.Əsgərov bu tələbi yerinə yetirə bilməyib. Elə Cahangir Əsgərovun da buna görə, yəni Beynəlxalq Bankdan götürülən kreditlərin qaytarılmamasının məsuliyyətini “Silk Way Holding”in rəhbərliyinin üzərinə qoymaq üçün Zaur Axundovu vəzifəsindən azad etdiyi bildirilirdi. Hətta inandırıcı olsun deyə AZAL prezidentinin “Silk Way Holding”də təftiş başlatdığı da qeyd olunurdu.



Ancaq görünür Zaur Axundov ABB kreditlərinin qaytarılmamasına görə günahsızlığını sübut edə bilib… Və ya holdiqin rəhbərliyinə qayıdacağı halda həmin vəsaiti ödəyə biləcəyinə dair öhdəlik götürüb.



Qeyd edək ki, əsas ofisi beynəlxalq hava limanında yerləşən “SW Holding”in qazancı qarşısında 400 milyonun elə də böyük pul olmadığını söyləyə bilərik. Bu holdinqin tərkibinə əsasən aviasiya sahəsində fəaliyyət göstərən xeyli sayda şirkət daxildir. Hansı ki, bu şirkətlər vasitəsilə Cahangir Əsgərov böyük pullar qazanır. Holdinqə daxil olan şirkətlərdə minlərlə insanın çalışması onun biznes imperiyasının həcmini təsəvvür etməyə imkan verir.



Holdinqə daxil olan şirkətlər bunlardır: Airport Gate; Airport Hotel; Azal Sığorta; Baku Cargo Terminal (BCT); Duty Free; Euroasian Cargo; Ground Handling Company (GHC); Silk Way Airlines; Silk Way Bank; Silk Way Business Aviation; Silk Way Construction; Silk Way Helicopter Services (SWHS) ; Silk Way Technics (SWT); Silk Way Information Technologies (SWIT); SW Catering & Supply; Sky Catering ; SW Travel; Turan Air və sair.



Qeyd edək ki, Əsgərov bu holdinqi yaratmaqla «AZAL» QSC-yə, yəni dövlətə məxsus gəlirli sahələri öz şirkətlərinə transfer edib. Cahangir Əsgərov bu holdinq vasitəsi ilə Azərbaycan SƏMASINI sözün həqiqi mənasında İNHİSARA ALIB və bu sahədən HƏR İL külli miqdarda qazanc götürür. Təkcə karqo daşınmalardan – xarici ticari əməliyyatlardan Əsgərovun holdinqinin qazancı 100 milyonlarla ölçülür.



Belə böyük qazanc əldə edən holdinqin rəhbərliyinə C.Əsgərovun iradəsindən kənar bir şəxsin gətirilməsi onun etibarı itirdiyini söyləməyə əsas verir. Təcrübə göstərir ki, hökumətdə etibarını itirənlər isə qısa müddətdə hər şeyini itirir…/azpolitika.info/