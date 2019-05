Azərbaycanlı Zamirə Hacıyeva Londonda yerləşən mağazada 122 milyon funt xərclədi Tarix: Bu gün, 18:12 | Çap et

Məhbus bankirə ərə gedən qadın Londonda Harrods univermağında 16 milyon funt sterlinq xərcləyib.



AzNews.az mediasına istinadən xəbər verir ki, bu informasiyanı BBC-nin əldə edib.



Sənədlərdə görünür ki, azərbaycanlı Zamira Hacıyeva 10 il ərzində ərinin bankına aid olan 54 kredit kartlarından istifadə edib.



Hacıyeva indi London Ali Məhkəməsinə onun sərvət mənbəyini izah edə bilməsə, Harrodsun yaxınlığındakı 15 milyon funt sterlinq qiyməti olan evini və Berkshire bölgəsində qolf meydançasını itirə bilər.



Onun həyat yoldaşı 15 il həbs cəzasına məhkumdur. O, Azərbaycanda rəhbərlik etdiyi Beynəlxalq Bankdan milyonları oğurlamaqda ittiham olunur. Ali Məhkəmə ondan İngilis bank hesablarında olan pullarından əldə etdiyi faizlərdən başqa heç bir gəlir mənbəyi olmadan necə zəngin ola bildiyini izah etməyini xahiş edib.



BBC və bəzi digər media qurumları Hacıyeva ilə bağlı hüquqi mübarizəni qazanıb.



Hacıyeva sərvətinin mənbəyini izah edə bilməsə, öz aktivlərini itirmək riski ilə üz-üzədir.



Hacıyevanın Milli Kriminal Qurumuna (NCA) qarşı hüquqi mübarizəsində ilk dəfə ortalığa çıxan sənədlər qurumun gündəlik xərclərini və qarışıq off-shore mülkiyyətlərini uzun müddət necə incələdiyini göstərir.



Böyük Britaniyada daimi yaşamaq hüququna malik olan Hacıyevanın evi Londonun ən dəbdəbəli rayonlarından olan Knightsbridgedəki Harrods univermağına beş dəqiqəlik məsafədə yerləşir.



Hətta mağazanın özəl avtomobil dayanacağında, parkinq üçün iki yeri də var. Məhkəmədə ən vacib sübutlardan biri Harrodsdan aldığı mağaza kartına qeyd olunan 93 səhifəlik qeyri-adi alış-veriş siyahısıdır.



Xərclər başlayır



Azərbaycandan gedəndən sonra Böyük Britaniyada məskunlaşmış Hacıyevanın xərcləri ilk vaxtlar belə şişirdilmiş deyildi.



2006-cı ildə artıq yavaş-yavaş başladı. Əvvəlcə uşaq kitablarına 842, sonra isə ətirə 140 funt sterlinq verib. Lakin sonradan o, Harrodsda Cartier zərgərlik mağazasını kəşf edib. İlk dəfə 181 funt xərclədiyi Cartieronun ən sevimli yeri olacaqdı.



Sonra Miu Miu marka geyiminə 1600, Ferragamo ayaqqabılarına 1539 funt verib.



2007-ci ildə o, yenidən Miu Miu dükanına gedib və 25 ədəd American Express kartlarından £10,616 ödəyib. Bundan sonra 55 yaşlı Zamirə Hacıyeva daha bahalı əşyalar almağa başlayıb.



Harrods-da naməlum əşyalara £66,000, Tom Dixon dizaynerinin əşyalarına isə £17,000 xərcləyib.



Zamirə Hacıyevanın 10 ildə çox pul xərclədiyi əsas Harrods mağazaları Boucheron daş-qaş dükanı: £3.5 milyon Cartier daş-qaz dükanı: 1.4 milyon Dennis Basso (ABŞ dəb dizayneri) dükanı: £402,000 Sandwich by Tom - "sendviç" barında: £332,000 Harrods ətir kassaları : £160,000 20 iyun 2008-ci ildə o, £925 funta alt paltarı və corab alır.



Düz 63 dəqiqədən sonra o, sevimli dükanı olan Cartier-də £433,389.79 funt sterlinq xərcləyir.



Həmin günün axşamı isə 374 funt sterlinqə "kişi paltarları dizayneri"ndən əşya alır. Günlər sonra o, Elie Tahari dizaynerindən 8,387 funt sterlinqlik bazarlıq edir və £847 məbləğində ətir alır.



26 iyunda isə lüks saat dükanında üç əşya üçün £17,000 xərcləyir. Ən maraqlı ödəniş isə 99,000 funt sterlinqdir.



Bu məbləğ Disney-in eksklüziv mağazasında Bibbidi Bobbidi Boo kassasında xərclənib.



Həmin gün o, Boucheron daş-qaşına £160,000 xərcləyib. O, pulu təkcə özünə xərcləməyib, həmçinin hədiyyə də alıb.



Bir dəfə o, kişi əşyaları dükanında hədiyyə bağlaması üçün £1,371 ödəyib.



Milli Cinayət Agentliyindən (MCA) Nicola Bartlett deyir ki, ərinin Azərbaycan bankından ailə üzvlərinə heç vaxt geri qaytarılmamış kredit kartları verməsinə dair iddialar fonunda Zamirə Hacıyevanın xərcləri "əhəmiyyətlidir".



BÜTÜN BUNLAR HARRODSDA HEÇ BİR ŞÜBHƏ DOĞURMADIMI?



Mağazanın BBC-yə verdiyi açıqlamaya görə onlar "sözün əsl mənasında kömək və əməkdaşlıq edib".



NCA-nın məqsədi Harrodsda xərclənənləri geri almaq deyil, Hacıyevanın Londondakı evi və Berkshiredakı qolf meydançasıdır. Bartlet "Əmlak qarışıq formada əldə edilib. Haciyevanin əmlakla əlaqəsi sirlidir" deyə bildirib.



Hacıyevanın Knightsbridgedəki evi 2009-cu ilin dekabr ayında Vicksburg Global İnc. şirkəti tərəfindən 11.5 milyon funt sterlinqə alınıb. Sənədlər NCA-nın İngilis Virgin adalarındakı bu şirkətlə Hacıyeva arasında necə əlaqə yaratdığını göstərir.



Şirkətin müdiri Elman Bağırzadə adlı azərbaycanlıdır.



O, eyni zamanda Gulfstream model özəl təyyarəni 33 milyon sterlinqə alan İngiltərə mərkəzli Berkeley Business LTD adlı şirkətin direktorudur.



İngilis qanunlarına görə, şirkətlər dörddə birdən çox hissəsi olanların adlarını açıqlamaq məcburiyyətindədilər. Berkeley şirkətində isə belə şəxslərdən biri Z. Hacıyevanın həyat yoldaşı Cahangir Hacıyevdir.



NCA İngilis Virgin adalarındakı şirkətin Hacıyeva ilə əlaqəli olduğunu da viza müraciəti ilə anlayıb. Hacıyeva viza müraciəti zamanı Daxili İşlər Nazirliyinə evin sahibi olan şirkətin hissədarı olduğunu deyib.



Berkshiredakı Mill Ride Golf klubundakı sahibliyi isə daha qarışıqdır. Bu meydança da Guernsey adasında qurulmuş şirkət adından alınıb.



Hacıyevanın Sardiniya adasında evə və Azərbaycanda mülklərə sahib olduğuna inanılır.



İngiltərədə sərmayəçi vizası almaq üçün müraciət edəndə onun müraciətinə dəstək olmaq üçün 2010-da 1 milyon sterlinq dəyərində ingilis istiqrazı təhvil alıb.



Bu pulun da həyat yoldaşı tərəfindən təmin edildiyi aşkarlanıb. Beş il sonra bu dəfə daimi yaşayış üçün müraciət edəndə Cahangir Hacıyev özünün və həyat yoldaşının daimi yaşayış üçün kifayət qədər pulu olduğunu yazıb.



Bundan aylar sonra Azərbaycanda saxlanıldı və idarə etdiyi bankın pullarını oğurlamaqda təqsirləndirilib.



Hacıyeva iddiaları həmişə rədd edib. İndi eyni zamanda Azərbaycana qaytarılması üçün edilən tələblə mübarizə aparır. Hacıyeva məhkəməyə verdiyi açıqlamada həyat yoldaşı həbsdə olduğu üçün onun necə qanuni və uğurlu iş adamı olduğunu ətraflı danışaraq özünü və həyat yoldaşını müdafiə edə bilmədiyini iddia edib.