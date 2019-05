Moskvanın Azərbaycan İcması Moskvada iftar süfrəsi təşkil edib - FOTO Tarix: Dünən, 17:11 | Çap et

DİA.AZ: - Iftar süfrəsində Azərbaycan diasporunun, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin nümayəndələri, ilahiyyatçılar və Moskvada fəaliyyət göstərn digər millətlərin təmsilçiləri də iştirak ediblər.



DİA.AZ xəbər verir ki, 28 May Respublika gününə həsr olunan iftar süfrəsində Moskvanın Azərbaycan İcmasının rəhbəri Şamil Tağıyev qonaqlara Azərbaycanın müstəqillik tarixindən məlumat verərək, şərqdə, məhz, ilk demokratik Respublikanın ölkəmiz tərəfindən yaratıldığını bildirim.

REPORT-a acıqlamasında isə cəmiyyət sədri, iftar süfrəsinin 28 May Respublika gününə həsr olunmasının mahiyyətini qeyd edərək, Azərbaycan xalqının dininə, dövlətinə və millətinə bağlı olduğunu nəzərə çatdırıb. «Azərbaycandan kənarda yaşasaqda milli adət və ənənələrimizə sadiqik. Azərbaycan bayrağında islamı bildirən rəng var. Bizdə ona görə Ramazan ayında bir araya toplaşaraq müstəqillik günümüzü qeyd etdik. »



Tədbirdə çıkış edən «Əhli Beyt» cəmiyyətinin sədri Nizami Baloğlanov isə Ramazan ayının fəzilətlərinin qeyd edərək, Vətəni sevməyin imandan olduğunu deyib.



Tədbir Azərbaycan mətbəxinin təamları ilə iftar süfrəsi ilə başa çatıb.